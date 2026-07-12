Tour de Qinghai: triunfo de Gabriele Bessega en la segunda etapa con destaque en la fuga de Jonathan Caicedo y Hernán Aguirre

La segunda etapa del Tour de Qinghai Lake 2026 quedó en manos de Gabriele Bessega (Team Polti VisitMalta). El italiano fue el más rápido en la definición y logró quedarse con la victoria, luego de recorrer 224,6 kilómetros entre las localidades chinas de Huangyuan y Menyuan. El ecuatoriano Jonathan Caicedo y el colombiano Hernán Aguirre fueron protagonistas de la fuga del día.

Bessega, que alcanzó su primera victoria como profesional, superó en la definición a su compatriota Marco Manenti (Bardiani-CSF 7 Saber) y al bielorruso Raman Tsishkou (Li Ning Star), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los cuatro escarabajos en competencia, todos entraron en el pelotón con Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) en el puesto 22°, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) 30°, Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) 52° y Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) 53°.



Jonathan Caicedo, nuevo líder de la montaña en el Tour de Qinghai 2026. (Foto © Tour of Magnificent Qinghai)

En lo referente a la clasificación general individual, esta sigue muy apretada con el italiano Gabriele Bessega (Team Polti VisitMalta) al comando, con solo 6 segundos de ventaja con su coterráneo Marco Manenti (Bardiani-CSF 7 Saber). El podio parcial lo completa el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team).

La tercera etapa de la carrera asiática se correrá este lunes con una jornada de 167,7 kilómetros entre Menyuan y Huzhu, que incluye dos puertos categorizados en la parte final del trayecto.

Tour of Magnificent Qinghai (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Huangyuan – Menyuan (224,6 km)

1 Gabriele Bessega Team Polti VisitMalta 5:17:42 2 Marco Manenti Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 3 Raman Tsishkou Li Ning Star m.t. 4 Petr Rikunov Wheeltop Rotor Chengdu Team m.t. 5 Fernando Barceló Caja Rural-Seguros RGA m.t. 6 Alexis Renard Cofidis m.t. 7 Rodrigo Álvarez Burgos Burpellet BH m.t. 8 Andrea Piras Solution Tech-NIPPO-Rali m.t. 9 Merhawi Kudus Burgos Burpellet BH m.t. 10 Alexander Konychev China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 22 Santiago Umba Solution Tech NIPPO Rali m.t. 30 Martín Santiago Herreño Bardiani CSF 7 Saber m.t. 52 Hernán Aguirre Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team m.t. 53 Edward Cruz Bardiani CSF 7 Saber m.t.



Gabriele Bessega, nuevo líder del Tour de Qinghai 2026. (Foto © Tour of Magnificent Qinghai)

Clasificación General Individual