Tour de Qinghai: Jonathan Caicedo recupera el liderato con Martín Herreño y Edward Cruz en el top 15

El ecuatoriano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) recuperó el liderato del Tour de Qinghai 2026 en la quinta etapa, que se disputó entre las localidades chinas de Guide y Gonghe con un recorrido de 135,5 kilómetros e incluyó dos premios de montaña en la parte inicial.

La victoria le correspondió al italiano Christian Bagatin (MBH Bank Ballan Telecom Fort), quien se escapó y llegó en solitario a la meta con más de un minuto de ventaja sobre sus perseguidores. Segundo se reportó Caicedo y tercero el argentino Eduardo Sepulveda (Li Ning Star).

En cuanto a los colombianos, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) se clasificó en el puesto 11°, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) ingresó en el puesto 12° y Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) finalizó en la posición 18°, mientras que Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) se retiró.

En lo referente a la clasificación general individual, esta sigue muy apretada con el suramericano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) de nuevo al comando, con solo nueves segundos de ventaja sobre el español Jan Castellón (Caja Rural-Seguros RGA). El podio parcial lo completa el eritreo Henok Mulubrhan (XDS Astana Team) a 21 segundos del nuevo líder.

La carrera asiática continuará este jueves con la sexta etapa, que contará con 233 kilómetros desde Gonghe hasta Gangcha, con dos puertos de montaña en la fase inicial. Primero se subirá al Sangchi Tunbao (5.7 km al 5.4%) e inmediatamente después al Nanshan Luohe (1.6 km al 2.1%).



El italiano Christian Bagatin ganó la quinta etapa del Tour de Qinghai 2026. (Foto © Tour of Magnificent Qinghai)

Tour of Magnificent Qinghai (2.Pro)

Resultados Etapa 5 | Guide – Gonghe (135,5 km)

1 Christian Bagatin MBH Bank Ballan Telecom Fort 3:21:39 2 Jonathan Caicedo Wheeltop Rotor Chengdu Team 1:03 3 Eduardo Sepulveda Li Ning Star 1:19 4 Darren van Bekkum XDS Astana Team 1:19 5 Luca Covili Bardiani-CSF 7 Saber 1:19 6 Alex Tolio Bardiani-CSF 7 Saber 1:19 7 Fernando Tercero Team Polti VisitMalta 1:19 8 Eric Fagúndez Burgos Burpellet BH 1:19 9 Henok Mulubrhan XDS Astana Team 1:19 10 Jan Castellón Caja Rural-Seguros RGA 1:19 11 Edward Cruz Bardiani-CSF 7 Saber 6:53 12 Martín Herreño Bardiani-CSF 7 Saber 6:53 18 Hernán Aguirre Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team 12:43



Jonathan Caicedo, de nuevo líder del Tour de Qinghai 2026. (Foto © Tour of Magnificent Qinghai)

Clasificación General Individual