Tour de Qinghai 2026: los colombianos mejoran en la clasificación general individual

Tras la jornada de descanso, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) no le dio espacio a sus rivales y salió victorioso en la décima etapa del Tour de Francia 2026 entre Aurillac y Le Lioran tras recorrer 166,6 kilómetros. El esloveno fue el más fuerte en el último ascenso y luego aguantó bien para llevarse otra gran victoria.

La superestrella del ciclismo mundial se impuso en solitario tras atacar y sobrepasar a todos los fugados en las subidas finales, llegando por delante del belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) y del francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), segundo y tercero respectivamente. El mejor colombiano de la jornada terminó siendo el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos), quien finalizó en el puesto 15° a más de 2 minutos de Pogacar.

En cuanto a la clasificación general, Pogacar solidificó su liderato en la carrera, aumentando las diferencias con sus más inmediatos rivales. Ahora el danés Jonas Vingegard (Team Visma | Lease a Bike) lo escolta a 3:36 y el podio parcial lo completa el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 4:06.



Richard Carapaz, el más combativo en la décima etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © EF Pro Cycling)

Durante la jornada montañosa se presentaron múltiples ataques, luego de la aventura del español Javier Romo (Movistar Team), el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) lo intentó en la antepenúltima subida del día a Puy Mary – Pas de Peyrol (7.7 km à 5.9%). En el cierre, el suramericano fue perdiendo las fuerzas y terminó siendo sobrepasado por Tadej Pogacar y los demás favoritos.

La prestigiosa ronda francesa continuará este miércoles con la undécima etapa, una jornada llana inicio en Vichy y final en Nevers, que tendrá 161,3 kilómetros, sólo que incluye un ascenso de cuarta categoría.

Tour de France (2.UWT)

Resultados 10 | Aurillac – Le Lioran (166,6 km)

15 Egan Bernal Netcompany INEOS 2:53 26 Einer Rubio Movistar Team 6:52 61 Harold Tejada XDS Astana Team 25:09 62 Sergio Higuita XDS Astana Team 25:09 171 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 41:41



Tadej Pogacar, líder sólido del Tour de Francia 2026. (Foto © UAE)

Clasificación General Individual