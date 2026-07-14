Ruta
Tour de Qinghai 2026: los colombianos mejoran en la clasificación general individual
La vigésima quinta edición de la carrera china, Tour de Qinghai (UCI 2.Pro), que cuenta con la participación de 4 colombianos, vivió su cuarta etapa, una jornada exigente de 195,7 kilómetros, que incluyó dos puertos de montaña y 2.800 metros de desnivel positivo.
Transcurrida la cuarta etapa de la carrera asiática, Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) se mantuvo como el mejor colombiano de la general, pero ahora en el puesto 12° a 1:50 del nuevo líder, el español Jan Castellón (Caja Rural – Seguros RGA).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general y las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la prueba china, tras cuatro días de competencia.
Clasificación General Individual – Tour de Qinghai 2026
Jan Castellón, nuevo líder del Tour de Qinghai 2026. (Foto © Tour of Magnificent Qinghai)
|1
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|15:47:08
|2
|Emanuel Buchmann
|Cofidis
|0:02
|3
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:14
|4
|Jonathan Caicedo
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|0:14
|5
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|0:22
|6
|Jon Agirre
|Euskaltel-Euskadi
|0:23
|7
|Samuel Fernández
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:23
|8
|Cristián Rodriguez
|XDS Astana Team
|0:24
|9
|Alex Tolio
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:26
|10
|Jonas Rapp
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|0:26
|12
|Santiago Umba
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|1:50
|16
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|2:20
|17
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|2:20
|30
|Edward Cruz
|Bardiani-CSF 7 Saber
|4:09
Ruta
Tour de Francia: Tadej Pogacar inicia avasallador la segunda semana y se lleva la victoria en la décima etapa con destaque de Richard Carapaz
Tras la jornada de descanso, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) no le dio espacio a sus rivales y salió victorioso en la décima etapa del Tour de Francia 2026 entre Aurillac y Le Lioran tras recorrer 166,6 kilómetros. El esloveno fue el más fuerte en el último ascenso y luego aguantó bien para llevarse otra gran victoria.
La superestrella del ciclismo mundial se impuso en solitario tras atacar y sobrepasar a todos los fugados en las subidas finales, llegando por delante del belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) y del francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), segundo y tercero respectivamente. El mejor colombiano de la jornada terminó siendo el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos), quien finalizó en el puesto 15° a más de 2 minutos de Pogacar.
En cuanto a la clasificación general, Pogacar solidificó su liderato en la carrera, aumentando las diferencias con sus más inmediatos rivales. Ahora el danés Jonas Vingegard (Team Visma | Lease a Bike) lo escolta a 3:36 y el podio parcial lo completa el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 4:06.
Durante la jornada montañosa se presentaron múltiples ataques, luego de la aventura del español Javier Romo (Movistar Team), el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) lo intentó en la antepenúltima subida del día a Puy Mary – Pas de Peyrol (7.7 km à 5.9%). En el cierre, el suramericano fue perdiendo las fuerzas y terminó siendo sobrepasado por Tadej Pogacar y los demás favoritos.
La prestigiosa ronda francesa continuará este miércoles con la undécima etapa, una jornada llana inicio en Vichy y final en Nevers, que tendrá 161,3 kilómetros, sólo que incluye un ascenso de cuarta categoría.
Tour de France (2.UWT)
Resultados 10 | Aurillac – Le Lioran (166,6 km)
|15
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|2:53
|26
|Einer Rubio
|Movistar Team
|6:52
|61
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|25:09
|62
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|25:09
|171
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|41:41
Clasificación General Individual
|11
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|12:15
|29
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|48:13
|39
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:11:03
|40
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:11:44
|166
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|2:57:21
Ruta
Santiago Umba gana de forma brillante la cuarta etapa del Tour de Qinghai 2026 y Jan Castellón se pone líder
En un final lleno de emociones, Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) ganó de forma brillante la cuarta etapa del Tour de Qinghai 2026, disputada entre las localidades chinas de Huzhu y Guide sobre un trayecto exigente de 195,7 kilómetros, que incluyó dos puertos de montaña y 2.800 metros de desnivel positivo.
El joven ‘escarabajo’, que consiguió su segunda victoria de la temporada tras ganar el GP Vorarlberg, fue el más rápido en la definición derrotando al español Jan Castellón (Caja Rural – Seguros RGA) y al alemán Emanuel Buchmann (Cofidis), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al resto de colombianos, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) ingresó en el puesto 13°, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) 33° y Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) 36°, los tres a 20 segundos de su compatriota.
Con relación a la clasificación general, se presentaron cambios importantes en los primeros puestos. El ecuatoriano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) perdió el liderato que pasó a manos del español Jan Castellón (Caja Rural – Seguros RGA), mientras que el boyacense Santiago Umba escaló al puesto 12°.
La carrera asiática continuará este miércoles con la quinta etapa, una jornada que se disputará entre la localidades chinas de Guide y Gonghe con 135,5 kilómetros de recorrido, que incluye dos premios de montaña en la parte inicial.
Tour of Magnificent Qinghai (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Huzhu – Guide (195,7 km)
|1
|Santiago Umba
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|4:28:31
|2
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|3
|Emanuel Buchmann
|Cofidis
|m.t.
|4
|Alastair Christie-Johnston
|CCACHE x BODYWRAP
|0:12
|5
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:18
|6
|Christian Bagatin
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:18
|7
|Sergi Darder
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:18
|8
|Rodrigo Álvarez
|Burgos Burpellet BH
|0:18
|9
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:18
|10
|Alessio Martinelli
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:18
|13
|Edward Cruz
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:20
|33
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:20
|36
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|0:20
Clasificación General Individual
|1
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|15:47:08
|2
|Emanuel Buchmann
|Cofidis
|0:02
|3
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:14
|4
|Jonathan Caicedo
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|0:14
|5
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|0:22
|6
|Jon Agirre
|Euskaltel-Euskadi
|0:23
|7
|Samuel Fernández
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:23
|8
|Cristián Rodriguez
|XDS Astana Team
|0:24
|9
|Alex Tolio
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:26
|10
|Jonas Rapp
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|0:26
|12
|Santiago Umba
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|1:50
|16
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|2:20
|17
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|2:20
|30
|Edward Cruz
|Bardiani-CSF 7 Saber
|4:09
Ruta
Tour du Valromey: Benjamín Noval le arrebata el título a Seff Van Kerckhove en la cronoescalada final al Grand Colombier
La importante carrera francesa del calendario UCI para los junior, el Tour du Valromey 2026, la ganó de forma espectacular Benjamín Noval (MMR Academy). El joven español le descontó 40 segundos al belga Seff Van Kerckhove (Decathlon CMA CGM U19 Teama) en la crono final para relegarlo al tercer lugar y coronarse campeón.
El segundo cajón del podio de la prueba juvenil del calendario UCI lo ocupó el austriaco Michael Hettegger (Lidl – Trek Junior Racing), mientras que el top 5 lo completaron los escandinavos Kristian Haugetun (Selección de Noruega) y el sueco Elias Wändel (JEGG-SKIL-DJR).
En cuanto a los dos colombianos en competencia, Juan Esteban Canchón (Ciclistica Trevigliese) terminó en el puesto 37° a 17:20 del ganador, mientras que Jhonatan David Morales (Tscherning Cycling Academy) finalizó la casilla 93°, a más de 58 minutos del campeón.
La última etapa la ganó el vikingo Kristian Haugetun (Selección de Noruega), quien fue el mejor en la contrarreloj individual de 14,9 kilómetros entre Culoz y el Grand Colombier.
Valromey Tour (2.1)
Resultados Etapa 5 (CRI) | Anglefort – Grand Colombier (14,9 km)
|1
|Kristian Haugetun
|Selección de Noruega
|44:46
|2
|Benjamín Noval
|MMR Cycling Academy
|0:12
|3
|Michael Hettegger
|Lidl-Trek Junior Racing
|0:56
|4
|Elias Wändel
|JEGG-SKIL-DJR U19
|1:55
|5
|Seff Van Kerckhove
|Decathlon CMA CGM U19 Team
|1:56
|6
|Celian Rolland
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19
|2:33
|7
|Antoine Dejoie
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19
|2:42
|8
|Nolan Pedersoli
|U19 Academy Région Sud
|2:47
|9
|Aitor Martínez
|Team Vangi Tommasini Il Pirata
|2:48
|10
|Alec Franzke
|ARA | Skip Capital Development Team
|3:05
|46
|Juan Esteban Canchón
|Ciclistica Trevigliese
|5:28
|109
|Jhonatan David Morales
|Tscherning Cycling Academy
|10:24
Clasificación General Final
|1
|Benjaín Noval
|MMR Cycling Academy
|11:22:59
|2
|Michael Hettegger
|Lidl-Trek Junior Racing
|0:36
|3
|Seff Van Kerckhove
|Decathlon CMA CGM U19 Team
|1:04
|4
|Kristian Haugetun
|Selección de Noruega
|2:36
|5
|Elias Wändel
|JEGG-SKIL-DJR U19
|2:38
|6
|Aitor Martínez
|Team Vangi Tommasini Il Pirata
|3:09
|7
|Karl Herzog
|Grenke – Auto Eder
|3:38
|8
|Milo de la Mare
|Camsmajaco
|4:27
|9
|Celian Rolland
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19
|4:39
|10
|Marek Stiblik
|Roman Kreuziger Cycling Academy
|6:09
|37
|Juan Esteban Canchón
|Ciclistica Trevigliese
|17:20
|93
|Jhonatan David Morales
|Tscherning Cycling Academy
|58:30