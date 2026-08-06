Ruta
Tour de Polonia: sensacional triunfo de Bart Lemmen en el cuarto capítulo que lo pone líder
En un final picando hacia arriba, Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike) se impuso este jueves en la cuarta etapa del Tour de Polonia 2026, luego recorrer 176 kilómetros entre la ciudad de Żagań y la localidad de Karpacz. Con su victoria el neerlandés se apoderó del liderato de la carrera.
Lemmen, que alcanzó su primera victoria de la temporada, le ganó el duelo al italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team). Tercero entró el francés Axel Laurance (Netcompany Ineos) a 14 segundos. El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) fue el mejor de los nuestros, reportándose en la casilla 22° a 21 segundos del ganador.
En la clasificación general, el neerlnadés Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike) pasó al comando, escoltado muy de cerca por el italiano italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team) a 6 segundos. El podio parcial lo completa el alemán Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team).
La ronda polaca continuará este viernes con la quinta etapa, una larga jornada de 218,9 kilómetros entre la ciudad Opole y la localidad de Kocierz Resort, que incluye dos premios de montaña y un final en ascenso.
Tour de Pologne (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Żagań – Karpacz (161,9 km)
|1
|Bart Lemmen
|Team Visma | Lease a Bike
|3:54:45
|2
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|m.t.
|3
|Axel Laurance
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:14
|4
|Marco Brenner
|Tudor Pro Cycling Team
|0:14
|5
|Louis Barré
|Team Visma | Lease a Bike
|0:16
|6
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|0:16
|7
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|0:16
|8
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|+ 16
|9
|Aaron Dockx
|Alpecin-Premier Tech
|0:16
|10
|Andreas Kron
|Uno-X Mobility
|0:20
|22
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:21
|30
|Juan Guillermo Martinez
|Team Picnic PostNL
|0:30
|DNF
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|Se retiró
Clasificación General Individual
|1
|Bart Lemmen
|Team Visma | Lease a Bike
|16:16:12
|2
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|0:06
|3
|Marco Brenner
|Tudor Pro Cycling Team
|0:26
|4
|Matteo Sobrero
|Lidl-Trek
|0:27
|5
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:28
|6
|Louis Barré
|Team Visma | Lease a Bike
|0:28
|7
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|0:28
|8
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|0:28
|9
|Aaron Dockx
|Alpecin-Premier Tech
|0:28
|10
|Andreas Kron
|Uno-X Mobility
|0:32
|20
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:33
|28
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|0:42
Ruta
Nu Colombia, por el triplete de la Vuelta a Colombia con Rodrigo Contreras
El equipo de ciclismo Nu Colombia tomará la partida este sábado 8 de agosto en la Vuelta a Colombia 2026 con un objetivo definido: conquistar por tercer año consecutivo la carrera por etapas más importante del calendario nacional. La escuadra morada volverá a tener como principal referencia a Rodrigo Contreras, campeón de las ediciones 2024 y 2025, quien afrontará nueve jornadas y 1.473 kilómetros de competencia en defensa de la corona.
La edición 76 de la ronda nacional se disputará del 8 al 16 de agosto por las carreteras de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia. El recorrido combinará jornadas para velocistas, etapas de media y alta montaña, una contrarreloj individual y el tradicional circuito de cierre en Medellín.
Para afrontar la defensa del título, el Nu Colombia presentará una nómina de siete corredores encabezada por Rodrigo Contreras. El vigente bicampeón estará acompañado por Javier Jamaica, Sergio Luis Henao, Óscar Fernández, Carlos Gutiérrez, Juan Diego Alba y Sebastián Henao, un bloque con experiencia en varios de los mejores equipos del UCI World Tour, capacidad para la montaña y corredores preparados para respaldar al líder en los momentos claves de la ronda nacional.
La competencia comenzará con una fracción de 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito, antes de completar otras dos jornadas en territorio huilense. La cuarta etapa marcará la salida del Huila con 196,9 kilómetros entre Neiva e Ibagué, el recorrido más largo de esta edición.
La clasificación general tendrá su primer examen de alta montaña el miércoles 12 de agosto, con 164,7 kilómetros entre Ibagué y el Alto El Sifón, después de pasar por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo. Al día siguiente, el pelotón partirá desde Manizales hacia Jericó, en una jornada de 161,1 kilómetros que trasladará la carrera del Eje Cafetero a Antioquia.
El viernes 14 de agosto se disputará otra fracción decisiva para los aspirantes al título, con 135,2 kilómetros entre Jericó y el Alto Ecosiembra. La carrera continuará el sábado con una contrarreloj individual de 33,6 kilómetros, desde Santa Fe de Antioquia hasta la entrada al Túnel de Occidente, jornada llamada a establecer las últimas diferencias entre los favoritos.
La Vuelta a Colombia 2026 concluirá el domingo 16 de agosto con ocho vueltas a un circuito de 13,1 kilómetros en Medellín, para completar 104 kilómetros con salida y llegada en el Parque El Poblado donde será coronado el campeón de la edición 76 del giro patrio.
“Llegamos con la responsabilidad que representa defender dos títulos consecutivos, pero también con la tranquilidad de haber preparado esta carrera con un objetivo claro. El recorrido exige regularidad desde el primer día y tendrá momentos decisivos en la montaña y la contrarreloj. Rodrigo conoce lo que significa ganar la Vuelta a Colombia y contará con un equipo dispuesto a respaldarlo en cada terreno”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa.
La búsqueda del triplete en la Vuelta a Colombia comenzará este viernes 7 de agosto con la ceremonia oficial de presentación de equipos, en coincidencia con la conmemoración nacional de la Batalla de Boyacá. Un día después, el Nu Colombia tomará la partida de la primera etapa con el objetivo de conquistar en Medellín la tercera corona consecutiva para la escuadra morada.
Ruta
Santiago Umba consigue una brillante victoria en la tercera etapa del Tour de Kahramanmaraş y sigue segundo en la general
El joven boyacense Santiago Umba realizó una actuación fantástica al conseguir la victoria en la tercera etapa del Tour de Kahramanmaraş. El escarabajo al servicio del equipo italiano Solution Tech NIPPO Rali lanzó el ataque decisivo en los últimos metros de la subida final, cruzando la meta primero para asegurar una brillante victoria.
El nacido en Arcabuco, Boyacá, hace 23 años, que alcanzó su tercer triunfo de la temporada, superó al español Benjamín Prades (VC Fukuoka) y a su compañero de equipo Kyrylo Tsarenko, quienes ingresaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.
En lo relacionado con la clasificación general, los hombres del equipo italiano Solution Tech NIPPO Rali siguen dominando sin afugias con el ucraniano Kyrylo Tsarenko de primero, escoltado muy de cerca por su compañero de equipo, el colombiano Santiago Umba, quien quedó a solo 2 segundos.
La carrera turca del calendario UCI finalizará este viernes con el cuarto y último capítulo, una etapa de 110,8 kilómetros que llevará a los pedalistas desde Yeşilgöz hasta Kahramanmaraş, donde conoceremos al sucesor del griego Nikiforos Arvanitou, campeón del año pasado.
Tour of Kahramanmaraş (2.2)
Resultados Etapa 3 | Eshab-ı Kehf Cave – Başkonuş Yaylası (135,3 km)
|1
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|3:10:43
|2
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|m.t.
|3
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:02
|4
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:02
|5
|Awet Aman
|Istanbul Team
|0:02
|6
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:22
|7
|Daniil Pronskiy
|Team Vino – North Qazaqstan Region
|0:37
|8
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|0:48
|9
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|1:33
|10
|Jo Hashikawa
|Kinan Racing Team
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech NIPPO Rali
|8:42:48
|2
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:02
|3
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:31
|4
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:37
|5
|Awet Aman
|Istanbul Team
|0:41
|6
|Mathias Bregnhøj
|VC Fukuoka
|0:57
|7
|Benjamín Prades
|Terengganu Cycling Team
|1:43
|8
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|2:33
|9
|Jo Hashikawa
|Kinan Racing Team
|2:36
|10
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|2:52
Ruta
Francisco Campos se adjudica la primera etapa en línea de la Vuelta a Portugal con Adrián Bustamante y Jesús David Peña en el top 15
La primera etapa en línea de la Vuelta a Portugal 2026 quedó en manos del local Francisco Campos (Team Tavira / Crédito Agrícola). El portugués fue el más fuerte en la definición, luego de recorrer 157,1 kilómetros entre el municipio de Lourinhã y la ciudad de Sintra.
El corredor luso, de 28 años, alcanzó su primera victoria de la temporada, tras ganarle al español Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH). Tercero entró su compatriota, Miguel Salgueiro con el mismo tiempo de su compañero de equipo.
El mejor colombiano de la jornada fue el boyacense Adrián Bustamante (Gi Group Holding – Simoldes – UDO), en el puesto 11°. Otro de los escarabajos destacados fue el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) en la casilla 15°, ambos a 2 segundos del ganador.
Con relación a la clasificación general, el portugués Rui Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) se apoderó del liderato que estaba en manos de su compañero, el danés Julius Johansen, vencedor en el prólogo.
La carrera lusa continuará este viernes con la segunda etapa en línea, una jornada ondulada de 180,4 kilómetros entre las ciudades de Sines y Albufeira, que incluye varios repechos y un puerto de tercera categoría.
Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)
Resultados Etapa 1 | Lourinhã – Sintra (157,1 km)
|1
|Francisco Campos
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|3:39:08
|2
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|3
|Miguel Salgueiro
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|m.t.
|4
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|0:02
|5
|Axel van der Tuuk
|Euskaltel-Euskadi
|+ 02
|6
|Tomas Contte
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:02
|7
|Fabio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:02
|8
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:02
|9
|Henrique Avancini
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|0:02
|10
|João Medeiros
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|0:02
|11
|Adrián Bustamante
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|0:02
|12
|Abner González
|Feirense – Beeceler
|0:02
|13
|Xabier Isasa
|Euskaltel-Euskadi
|0:02
|15
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|0:02
|67
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|1:12
Clasificación General Individual
|1
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates – XRG
|3:46:24
|2
|Rafael Reis
|Anicolor / Campicarn
|0:03
|3
|Carlos Miguel Salgueiro
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|0:09
|4
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn
|0:10
|5
|Axel van der Tuuk
|Euskaltel – Euskadi
|0:11
|6
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|0:11
|7
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|0:13
|8
|Emanuel Duarte
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|0:17
|9
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|0:17
|10
|Fábio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:21
|29
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:39
|41
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|0:47
|60
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|1:53