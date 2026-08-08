Tour de Polonia: Louis Barré se lleva la sexta etapa con Juan Guillermo Martínez en el top 15

La sexta y penúltima etapa del Tour de Polonia 2026 la ganó sorprendentemente Louis Barré. El pedalista francés del Team Visma | Lease a Bike fue el más fuerte en la definición y logró llevarse la victoria, luego de recorrer 125,5 kilómetros entre Bukovina Resort y Bukowina Tatrzańska.

El corredor galo, que alcanzó su primera victoria como profesional, entró a la meta en solitario 10 segundos por delante del italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team) y del alemán Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los dos colombianos en competencia, el boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) entró en el puesto 13° a 26 segundos y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) se reportó en la casilla 26° a más de un minuto del ganador.

En cuanto a la clasificación general, el neerlandés Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike), quien perdió la camiseta amarilla de líder y bajó al segundo lugar. El líder es el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team) y el podio parcial lo completa el Louis Barré (Team Visma | Lease a Bike).

La ronda polaca finalizará este domingo con una contrarreloj individual de 12,5 kilómetros en la localidad de Wieliczka, donde conoceremos al sucesor del estadounidense Brandon McNulty, campeón del año pasado.



Louis Barré, ganador de la sexta etapa del Tour de Polonia 2026. (Foto © Tour de Pologne)

Tour de Polonia (2.UWT)

Resultados Etapa 6 | Bukovina Resort – Bukowina Tatrzańska (125,5 km)

1 Barré Louis Team Visma | Lease a Bike 3:09:03 2 Scaroni Christian XDS Astana Team 0:10 3 Brenner Marco Tudor Pro Cycling Team 0:10 4 Dversnes Fredrik Uno-X Mobility 0:10 5 Laurance Axel Netcompany INEOS Cycling Team + 10 6 Lapeira Paul Decathlon CMA CGM Team 0:10 7 Schachmann Max Soudal Quick-Step 0:10 8 Fisher-Black Finn Red Bull-BORA-hansgrohe 0:10 9 Kron Andreas Uno-X Mobility 0:10 10 Romeo Iván Movistar Team 0:10 11 Christen Jan UAE Team Emirates-XRG 0:15 13 Juan Guillermo Martinez Team Picnic PostNL 0:15 26 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 1:23





Christian Scaroni, nuevo líder del Tour de Polonia 2026. (Foto © Tour de Pologne)

Clasificación General Individual