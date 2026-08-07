Ruta
Tour de Polonia: Jan Christen gana la quinta etapa con Juan Guillermo Martínez y Santiago Buitrago en el top 20
En un final lleno de emociones, Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) terminó llevándose la quinta etapa del Tour de Polonia 2026, disputada sobre una distancia de 218,9 kilómetros entre la ciudad Opole y la localidad de Kocierz Resort, que incluyó dos premios de montaña.
En los últimos metros, el corredor suizo impuso un cambio de ritmo ganador que le representó convertirse en el vencedor, al superar en la definición al alemán Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team). El francés Louis Barré (Team Visma | Lease a Bike) se clasificó tercero a 4 segundos.
Con relación a los colombianos, el boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) entró en el puesto 18° a 13 segundos y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) se reportó en la casilla 24° a 23 segundos.
La ronda polaca continuará este sábado con la sexta y penúltima etapa, una jornada rompe-piernas de 125,5 kilómetros por los alrededores de la localidad de Bukowina Tatrzańska, que incluye seis premios de montaña categorizados.
Tour de Polonia (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Opole – Kocierz Resort (218,9 km)
|1
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|04:53:32
|2
|Marco Brenner
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|3
|Louis Barré
|Team Visma | Lease a Bike
|0:04
|4
|Axel Laurance
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:05
|5
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|0:05
|6
|Fabio Christen
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:05
|7
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:05
|8
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|0:05
|9
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|0:05
|10
|Matteo Sobrero
|Lidl-Trek
|0:05
|18
|Juan Guillermo Martinez
|Team Picnic PostNL
|0:13
|24
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:23
Clasificación General Individual
|1
|Bart Lemmen
|Team Visma | Lease a Bike
|21:09:49
|2
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|0:06
|3
|Marco Brenner
|Tudor Pro Cycling Team
|0:15
|4
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:18
|5
|Louis Barré
|Team Visma | Lease a Bike
|0:23
|6
|Matteo Sobrero
|Lidl-Trek
|0:27
|7
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:28
|8
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|0:28
|9
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|0:28
|10
|Andreas Kron
|Uno-X Mobility
|0:32
|18
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|0:50
|20
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:51
Ruta
Santiago Mesa le gana a Daniel Cavia la segunda etapa de la Vuelta a Portugal en un final de ‘Foto Finish’
En un final a pura velocidad, Santiago Mesa se alzó con la victoria en la segunda etapa en línea de la Vuelta a Portugal 2026. El velocista paisa del equipo Anicolor/Campicarn ganó el sprint en la línea de meta en Albufeira, resistiendo la presión del español Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH), que tuvo que conformarse con el 2° puesto por segundo día consecutivo.
El sprinter antioqueño, de 28 años, consiguió su quinta victoria en la presente temporada tras un espectacular sprint, en el que el argentino Tomas Contte (Aviludo – Louletano – Loulé) entró 3°, con e mismo tiempo del colombiano.
En cuanto a los otros dos escarabajos en competencia, Adrián Bustamente (GI Group Holding – Simoldes – UDO) ingresó en el puesto 28° y Jesus David Peña (Efapel Cycling) en la casilla 44°, los dos con el mismo tiempo con su compatriota.
La prestigiosa carrera portuguesa continuará este sábado con la tercera etapa en línea, una jornada ondulada de 182,2 kilómetros entre las ciudades de Beja y Elvas, en el Distrito de Portalegre, que incluye varios repechos y un puerto de tercera categoría.
Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)
Resultados Etapa 2 | Sines – Albufeira (180,4 km)
|1
|Mesa Santiago
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|3:59:08
|2
|Cavia Daniel
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|3
|Contte Tomas
|Aviludo – Louletano – Loulé
|m.t.
|4
|Isasa Xabier
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|5
|Campos Francisco
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|m.t.
|6
|Oliveira Rui
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|7
|Lopez Jordi
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|8
|Salgueiro Miguel
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|m.t.
|9
|Silva Pedro
|Feira dos Sofás – Boavista
|m.t.
|10
|Martins João
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|m.t.
|28
|Adrián Bustamante
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|m.t.
|44
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates – XRG
|7:45:32
|2
|Rafael Reis
|Anicolor / Campicarn
|0:03
|3
|Carlos Miguel Salgueiro
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|0:09
|4
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn
|0:10
|5
|Axel van der Tuuk
|Euskaltel – Euskadi
|0:11
|6
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|0:11
|7
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|0:17
|8
|Fábio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:21
|9
|Rúben Rodrigues
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:22
|10
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|0:22
Ruta
Santiago Umba subcampeón del Tour de Kahramanmaraş; su equipo ganó las cuatro etapas en disputa
El boyacense Santiago Umba mostró un muy buen nivel a lo largo del Tour de Kahramanmaraş y luego de cuatro días de competencia, terminó subcampeón a solo 2 segundos del ganador de la carrera turca del calendario UCI, que cumplió su segunda edición.
Los puestos de honor los completaron su compañero de equipo, el ucraniano Kyrylo Tsarenko, quien terminó en los más alto del podio y el estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team), en el tercer cajón.
Tal y como se esperaba, la cuarta y última etapa acabó en un sprint que dejó como ganador al serbio Dušan Rajović, quien terminó ganando dos etapas al sprint. La jornada final contó con un recorrido de 110,8 kilómetros en terreno en su mayoró llano.
La carrera turca terminó siendo un monólogo del equipo italiano Solution Tech NIPPO Rali, que ganó las cuatro etapas en disputa, una con el ucraniano Kyrylo Tsarenko, otra con el colombiano Santiago Umba y dos más con el serbio Dušan Rajović.
Clasificación General Final
|1
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech NIPPO Rali
|10:58:51
|2
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:02
|3
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:31
|4
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:37
|5
|Awet Aman
|Istanbul Team
|0:41
|6
|Mathias Bregnhøj
|VC Fukuoka
|0:57
|7
|Benjamín Prades
|Terengganu Cycling Team
|1:43
|8
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|2:33
|9
|Jo Hashikawa
|Kinan Racing Team
|2:36
|10
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|2:52
Ruta
Vuelta a Burgos: Matthew Brennan consigue su segunda victoria y Felix Gall sigue líder a un día del final
En un final para los hombres rápidos, Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) ganó al sprint la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos 2026, luego de recorrer 178 kilómetros entre la localidad de Palazuelos de Muñó y el municipio de Briviesca. El austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) mantuvo el liderato sin complicaciones.
El velocista británico, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, se quedó con el triunfo, derrotando holgadamente al neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) y al español David González (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los cinco colombianos todos llegaros en el pelotón de la siguiente forma: Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 58°, Brandon Rivera (Netcompany Ineos) 65°, Nairo Quintana (Movistar) 69°, Diego Pescador (Movistar) 76°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – Bora – hansgrohe) 99°.
La ronda burgalesa finalizará este sábado con la quinta y última etapa, la catalogada reina de 137 kilómetros entre Caleruega y Lagunas de Neila, donde conoceremos al sucesor del mexicano Isaac del Toro, campeón del año pasado.
Vuelta a Burgos (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Palazuelos de Muñó – Briviesca (178 km)
|1
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|4:01:12
|2
|Laurence Pithie
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|David González
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Iúri Leitão
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|5
|Marius Mayrhofer
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Marc Brustenga
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|7
|Alexis Renard
|Cofidis
|m.t.
|8
|Victor Loulergue
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|9
|Zak Erzen
|Bahrain Victorious
|m.t.
|10
|Hodei Munoz
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|58
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|65
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|m.t.
|69
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|76
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|99
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|16:19:30
|2
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:06
|3
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:07
|4
|Enric Mas
|Movistar Team
|0:27
|5
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:29
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:43
|7
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:49
|8
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:55
|9
|Jarno Widar
|Lotto-Intermarché
|0:56
|10
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|1:00
|26
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|2:21
|36
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|3:07
|39
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:40
|62
|Diego Pescador
|Movistar Team
|8:51
|68
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|10:12