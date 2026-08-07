Tour de Polonia: Jan Christen gana la quinta etapa con Juan Guillermo Martínez y Santiago Buitrago en el top 20

En un final lleno de emociones, Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) terminó llevándose la quinta etapa del Tour de Polonia 2026, disputada sobre una distancia de 218,9 kilómetros entre la ciudad Opole y la localidad de Kocierz Resort, que incluyó dos premios de montaña.

En los últimos metros, el corredor suizo impuso un cambio de ritmo ganador que le representó convertirse en el vencedor, al superar en la definición al alemán Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team). El francés Louis Barré (Team Visma | Lease a Bike) se clasificó tercero a 4 segundos.

Con relación a los colombianos, el boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) entró en el puesto 18° a 13 segundos y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) se reportó en la casilla 24° a 23 segundos.

La ronda polaca continuará este sábado con la sexta y penúltima etapa, una jornada rompe-piernas de 125,5 kilómetros por los alrededores de la localidad de Bukowina Tatrzańska, que incluye seis premios de montaña categorizados.

Tour de Polonia (2.UWT)

Resultados Etapa 5 | Opole – Kocierz Resort (218,9 km)

1 Jan Christen UAE Team Emirates-XRG 04:53:32 2 Marco Brenner Tudor Pro Cycling Team m.t. 3 Louis Barré Team Visma | Lease a Bike 0:04 4 Axel Laurance Netcompany INEOS Cycling Team 0:05 5 Paul Lapeira Decathlon CMA CGM Team 0:05 6 Fabio Christen Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 0:05 7 Finn Fisher-Black Red Bull-BORA-hansgrohe 0:05 8 Alberto Bettiol XDS Astana Team 0:05 9 Christian Scaroni XDS Astana Team 0:05 10 Matteo Sobrero Lidl-Trek 0:05

18 Juan Guillermo Martinez Team Picnic PostNL 0:13 24 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 0:23



Bart Lemmen, líder del Tour de Polonia 2026. (Foto © Tour de Pologne)

Clasificación General Individual

1 Bart Lemmen Team Visma | Lease a Bike 21:09:49 2 Christian Scaroni XDS Astana Team 0:06 3 Marco Brenner Tudor Pro Cycling Team 0:15 4 Jan Christen UAE Team Emirates-XRG 0:18 5 Louis Barré Team Visma | Lease a Bike 0:23 6 Matteo Sobrero Lidl-Trek 0:27 7 Finn Fisher-Black Red Bull-BORA-hansgrohe 0:28 8 Paul Lapeira Decathlon CMA CGM Team 0:28 9 Alberto Bettiol XDS Astana Team 0:28 10 Andreas Kron Uno-X Mobility 0:32