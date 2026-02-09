Tour de Omán: Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria implicados en una caída en el tercer día de competencia

En la prueba de ruta de los Campeonatos Nacionales que quedará enmarcada para la historia del ciclismo colombiano, el Team GW Erco Sporfitness dejó su huella de clase y combatividad. Primero con Camilo Gómez en la fuga. Luego con Róbinson López y Santiago Garzón activos y participativos en el grupo de favoritos.

“La carrera estuvo bonita, muy exigente al final, siempre guardamos a Robinson y a Santiago, pensando que tendrían al final un buen puesto, estuvimos muy cerca de la medallería. Creo que lo importante es que mostramos lo preparados que estuvimos. No fue fácil este evento, en la categoría Sub-23 sufrimos varios accidentes con nuestros corredores con los que buscábamos las medallas, pero nos mostramos combativos y poniéndole picante a las carreras, buscando siempre en las escapadas”, dijo el Manager General, Luis Alfonso Cely.

Desde el comienzo de la prueba de ruta que tuvo 209,9 kilómetros de recorrido con llegada al Mirador de Salinas (Catedral de Sal de Zipaquirá), el equipo dirigido por Luis Alfonso Cely y Cristian Carmona, se puso en sintonía y fue allí donde Camilo Gómez junto a cuatro ciclistas más conformaron la fuga inicial del día, que llegó a tener más de dos minutos sobre el pelotón.

Camilo, por su pasado en el MTB y quien conocía bastante bien el recorrido y las calles por las que tuvieron que pasar los más de 140 pedalistas, estuvo siempre dispuesto a mostrar el trabajo por el que estuvo concentrado por más de 15 días en el municipio de Zipaquirá.



Las calles del municipio de Zipaquirá vibraron con los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026. (Foto FCC © Carlos Cruz)

Para la definición de la carrera, se escaparon Egan Bernal e Iván Ramiro Sosa, donde el boyacense Róbinson López quedó en el segundo grupo y se ubicó séptimo en la línea de meta a 57” del campeón, Egan Bernal.

“Una mala información de los jueces me hizo confundir, pensé que faltaban dos vueltas y faltaba era una, pero bueno quedo contento porque tenemos buena pierna, lo intentamos faltando cuatro vueltas para dar emoción y bueno, como por tercera vez de nuevo soy séptimo en el Nacional”, dijo López.

Por su parte, Santiago Garzón tampoco bajó los brazos y se acomodó en un buen grupo para las últimas vueltas, lo que lo hizo llegar en el puesto 13° a 2’36”. Camilo Gómez fue 17° a 4’12”, Alexander Gil 23°, Brandon Vega 29° y Juan Carlos López 38°.

“Contento de que pude estar ahí, gran parte de la carrera adelante. Quise dar más pero vamos poco a poco, vengo de una recuperación larga, esto me da motivación para seguir haciendo las cosas bien. Felicito a mi equipo y a mi compañero que terminó en el Top-10″, dijo Garzón.

La próxima competencia del equipo será la Vuelta a Tolima que se disputará del 25 de febrero al 1 de marzo.

*Con Información Prensa GW Erco Sporfitness