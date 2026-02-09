Ruta
Tour de Omán: Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria implicados en una caída en el tercer día de competencia
Para los sprinters colombianos Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria la tercera etapa no fue como lo esperaban. Los dos velocistas nacionales se vieron involucrados en una caída a la salida de una rotonda en los últimos kilómetros.
A pesar del incidente, en el que varios corredores se vieron afectados, tanto Gaviria como Molano consiguieron completar el recorrido. En la llegada al paipano se le vio bastante magullado al finalizar la etapa.
Al final, los dos pedalistas nacionales concluyeron la tercera jornada a más de 12 minutos del ganador el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). Toca esperar en las próximas hoara a que los equipos informen sobre el estado de los golpes recibidos.
La carrera del Oriente Medio continuará este martes con una etapa más sencilla, en la que habrá que prestar especial atención al viento antes de una previsible llegada masiva en Sohar, la general se jugará el miércoles en la subida más dura de la carrera: los casi seis kilómetros de ascenso a Green Mountain con un porcentaje medio del 10%.
Ciclo-Retro: los escarabajos que ganaron de forma consecutiva la prueba de ruta en los campeonatos nacionales
Luego de una nueva edición de la prueba de ruta de los Campeonatos Nacionales de Ruta ganada por Egan Bernal, el zipaquireño de 29 años se unió a un pequeño grupo de corredores que cuentan con título consecutivo en la competencia que entrega el tricolor nacional.
Con su victoria Bernal se convirtió en el quinto ciclista colombiano en coronarse dos veces campeón de la prueba de gran fondo en la categoría élite de forma consecutiva. Desde la primera edición que se corrió en 1946, Efraín Forero fue el primer pedalista en ganarla en dos ocasiones, en 1953 y 1954.
A continuación la Revista Mundo Ciclístico les presenta a los cinco escarabajos que salieron campeones de forma consecutiva en la prueba de ruta en los nacionales de ciclismo.
EGAN BERNAL – CAMPEÓN 2025 Y 2026
SERGIO LUIS HENAO – CAMPEÓN 2017 Y 2018
JORGE LEÓN OTALVARO – CAMPEÓN 1991 Y 1992
REYNEL MONTOYA – CAMPEÓN 1987, 1988 Y 1989
EFRAÍN FORERO – CAMPEÓN 1953 Y 1954
El Team GW Erco Sporfitness dio la pelea y dejó su huella en el Campeonato Nacional de Ruta 2026
En la prueba de ruta de los Campeonatos Nacionales que quedará enmarcada para la historia del ciclismo colombiano, el Team GW Erco Sporfitness dejó su huella de clase y combatividad. Primero con Camilo Gómez en la fuga. Luego con Róbinson López y Santiago Garzón activos y participativos en el grupo de favoritos.
“La carrera estuvo bonita, muy exigente al final, siempre guardamos a Robinson y a Santiago, pensando que tendrían al final un buen puesto, estuvimos muy cerca de la medallería. Creo que lo importante es que mostramos lo preparados que estuvimos. No fue fácil este evento, en la categoría Sub-23 sufrimos varios accidentes con nuestros corredores con los que buscábamos las medallas, pero nos mostramos combativos y poniéndole picante a las carreras, buscando siempre en las escapadas”, dijo el Manager General, Luis Alfonso Cely.
Desde el comienzo de la prueba de ruta que tuvo 209,9 kilómetros de recorrido con llegada al Mirador de Salinas (Catedral de Sal de Zipaquirá), el equipo dirigido por Luis Alfonso Cely y Cristian Carmona, se puso en sintonía y fue allí donde Camilo Gómez junto a cuatro ciclistas más conformaron la fuga inicial del día, que llegó a tener más de dos minutos sobre el pelotón.
Camilo, por su pasado en el MTB y quien conocía bastante bien el recorrido y las calles por las que tuvieron que pasar los más de 140 pedalistas, estuvo siempre dispuesto a mostrar el trabajo por el que estuvo concentrado por más de 15 días en el municipio de Zipaquirá.
Para la definición de la carrera, se escaparon Egan Bernal e Iván Ramiro Sosa, donde el boyacense Róbinson López quedó en el segundo grupo y se ubicó séptimo en la línea de meta a 57” del campeón, Egan Bernal.
“Una mala información de los jueces me hizo confundir, pensé que faltaban dos vueltas y faltaba era una, pero bueno quedo contento porque tenemos buena pierna, lo intentamos faltando cuatro vueltas para dar emoción y bueno, como por tercera vez de nuevo soy séptimo en el Nacional”, dijo López.
Por su parte, Santiago Garzón tampoco bajó los brazos y se acomodó en un buen grupo para las últimas vueltas, lo que lo hizo llegar en el puesto 13° a 2’36”. Camilo Gómez fue 17° a 4’12”, Alexander Gil 23°, Brandon Vega 29° y Juan Carlos López 38°.
“Contento de que pude estar ahí, gran parte de la carrera adelante. Quise dar más pero vamos poco a poco, vengo de una recuperación larga, esto me da motivación para seguir haciendo las cosas bien. Felicito a mi equipo y a mi compañero que terminó en el Top-10″, dijo Garzón.
La próxima competencia del equipo será la Vuelta a Tolima que se disputará del 25 de febrero al 1 de marzo.
*Con Información Prensa GW Erco Sporfitness
Así van los cuatro colombianos en el Tour de Omán luego de la tercera jornada
La edición 15 del Tour de Omán, en la que siguen en competencia cuatro colombianos, vivió su tercera jornada, una etapa de perfil ondulado con 191,3 kilómetros disputada entre Samail y Eastern Mountain. En el primer duelo serio de los escaladores, dos escarabajos lograron clasificarse en el top 15.
Transcurridas tres fracciones de la carrera del Oriente Medio, el pedalista quindiano Diego Pescador se convirtió en el mejor colombiano de la general, en el 5° puesto a 17 segundos del nuevo líder, el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general de los pedalistas nacionales, en la prueba por etapas del calendario UCI, luego de tres días de comptencia.
Clasificación de los colombianos
|5
|34
|▲29
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:17
|10
|28
|▲18
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:30
|106
|99
|▼7
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|26:54
|107
|100
|▼7
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|26:58