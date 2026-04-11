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Tour de Mersín: Tomás Pridal gana la etapa reina y Juan Manuel Barboza sale del top 15 de la general
La etapa reina del Tour de Mersín 2026 la ganó Tomás Pridal (Team United Shipping). El checo fue el más fuerte en el ascenso final y logró la victoria en solitario, luego de recorrer 100,1 kilómetros entre las localidades turcas de Tarsus y Ayvagediği.
El joven europeo, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó al turco Anıl Depe Serdar (Spor Toto Cycling Team) y al belga Benjamín Dyball (Gianni Marchand), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación al único colombiano en competencia, el cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) ingresó en la casilla 67°, perdiendo más de 30 minutos con el ganador.
En cuanto a la clasificación general, el checo Tomás Pridal (Team United Shipping) le arrebató el liderato de la carrera turca al británico Calum Johnston (Li Ning Star). El segundo puesto ahora lo ocupa el local Anıl Depe Serdar (Spor Toto Cycling Team) a tan solo 3 segundos del nuevo líder.
La última etapa de la carrera turca se correrá este domingo con un recorrido de 120 kilómetros en un circuito en la ciudad de Mersín, en la costa del Mediterráneo del sur de Turquía, donde conoceremos al sucesor del sudafricano Stefan de Bod, campeón del año pasado.
Tour de Mersín (2.2)
Resultados Etapa 3 | Tarsus – Ayvagediği (100,1 km)
|1
|Tomás Pridal
|Team United Shipping
|2:53:29
|2
|Anıl Depe Serdar
|Spor Toto Cycling Team
|0:12
|3
|Gianni Marchand
|Tarteletto – Isorex
|0:15
|4
|Lennert Teugels
|Tarteletto – Isorex
|0:38
|5
|Calum Johnston
|Li Ning Star
|0:53
|6
|Rudolf Remkhi
|Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
|1:06
|7
|Awet Aman
|Istanbul Team
|1:26
|8
|Burak Abay
|Konya Büyükşehir Belediye Spor
|1:36
|9
|Lucas Jacques
|Color Code – Alu Center
|1:50
|10
|Hugo Wertz
|Color Code – Alu Center
|2:02
|67
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|30:33
Clasificación General Individual
|1
|Tomáš Přidal
|Team United Shipping
|8:09:31
|2
|Anıl Serdar Depe
|Spor Toto Cycling Team
|0:03
|3
|Gianni Marchand
|Tarteletto – Isorex
|0:17
|4
|Lennert Teugels
|Tarteletto – Isorex
|0:40
|5
|Calum Johnston
|Li Ning Star
|,,
|6
|Rudolf Remkhi
|Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
|1:01
|7
|Awet Aman
|Istanbul Team
|1:26
|8
|Burak Abay
|Konya Büyükşehir Belediye Spor
|1:42
|9
|Lucas Jacques
|Color Code – Alu Center
|1:56
|10
|Amaniel Desta
|Team Amani
|2:13
|57
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|30:47
Ruta
Ciclo-Retro: un repaso a todos los podios de los colombianos en la Vuelta al País Vasco
La Vuelta al País Vasco creada en 1924 bajo el nombre de Gran Premio Excelsior, cuenta con más de 95 años de historia. Una carrera que actualmente se conoce como la Itzulia, bajo esta denominación cumple su edición 65°.
En las últimas ediciones, varios son los colombianos que han logrado colarse entre los tres primeros. A continuación la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los podios de los escarabajos en la prestigiosa ronda vasca conocida actualmente como la Itzulia Basque Country.
2022 🥇 Daniel Martinez – 🥈 Ion Izagirre – 🥉 Aleksandr Vlasov
2016 🥇 Alberto Contador – 🥈 Sergio Henao – 🥉 Nairo Quintana
2015 🥇 Joaquín Rodríguez – 🥈 Sergio Henao – 🥉 Ion Izaguirre
2013 🥇 Nairo Quintana – 🥈 Richie Porte – 🥉 Sergio Henao
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Edgar Andrés Pinzón sale campeón de la Clásica de Anapoima y alcanza su segundo título en la temporada 2026
Continuando con su racha ganadora en la temporada, Edgar Andrés Pinzón (Team Sistecrédito) se consagró campeón de la Clásica de Anapoima 2026, luego de mantener el liderato en la cuarta y última etapa, una contrarreloj individual de 18,4 kilómetros disputada este viernes por carreteras del departamento de Cundinamarca.
El pedalista boyacense, que alcanzó su segundo título de la temporada, mostró toda su categoría para llevarse la etapa reina, que le sirvió para subirse a lo más alto del podio, escoltado por Óscar Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness) a 11 segundos y por su compañero de equipo Wilson Peña (Team Sistecredito) a 43 segundos.
La victoria de la última etapa de la ronda cundinamarquesa le correspondió a Yeison Reyes (Orgullo Paisa), quien fue el mejor de la crono final con un tiempo de 29 minutos y 7 segundos. Óscar Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness) terminó 2° y Camilo Ardila (Nu Colombia) finalizó 3°.
Las siguientes citas del calendario nacional se vivirán el próximo mes con la Clásica Nacional Futuras Estrellas (Huila) y con la Clásica de Fusagasugá (20 al 22 de mayo).
Clásica de Anapoima 2026
Resultados Última Etapa *CRI | Vereda Paloquemao -> Anapoima (18,4 km)
|1
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|29:07
|2
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|0:12
|3
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:14
|4
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|0:17
|5
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|0:19
|6
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:21
|7
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|0:21
|8
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:25
|9
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:26
|10
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|0:49
Clasificación General Final
|1
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|7:13:19
|2
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|0:11
|3
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:43
|4
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|0:44
|5
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|1:18
|6
|Juan Carlos López
|GW Erco SportFitness
|1:23
|7
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|2:18
|8
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|2:28
|9
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|2:28
|10
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|4:17
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Paul Seixas a un paso de ganar su primera Itzulia tras dominar la etapa reina; Harold Tejada cerca del top 5
Eibar volvió un año más a la Itzulia con la etapa reina de esta edición. Ocho puertos de montaña por delante y con la ascensión a Arrate por Krabelin en el menú no fue impedimento para que el francés Paul Seixas que mostrará su mejor cara para conseguir su tercera etapa y aumenta aún más la distancia en la general con el resto de favoritos.
La jornada montañosa comenzó con un ataque en solitario de Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), que finalmente fue cazado por el pelotón. Tras numerosos intentos de formar la fuga, se formó con un grupo de 30 corredores conseguieron abrir un hueco con el grupo principal. Poco a poco abrieron un margen cerca de los 5 minutos. En ese grupo se encontraban Lorenzo Fortunato, Guillaume Martin-Guyonnet, Clément Braz Afonso, Marc Soler, Juan Pedro López, Raúl García, Alex Aranburu, Ben Healy, Markel Beloki y Kévin Vauquelin, entre otros.
Tras la primera parte de la etapa, las distancias se reducían, el equipo Bahrain Victorious ponía la marcha directa y dejaba la diferencia a 2 minutos con la cabeza de carrera. Entre ellos, el grupo perseguidor, con 28 corredores, se mantenía a 1’10” pelotón. Todos querían estar bien colocados antes de comenzar a subir la dura subida de Krabelin.
El equipo del líder controló el pelotón en el comienzo de la subida. El grupo del maillot amarillo se había quedado con menos de 50 unidades con el duro ritmo impuesto. No pasó más de 800m de la subida cuando Florian Lipowitz lanzó un ataque que destrozó al equipo del líder y tuvo que salir él en persona a defender el ataque.
Los dos comenzaron a coger integrantes de la escapada y dejar al grupo atrás. Haimar Etxeberría, que venía de la escapada, le ayudó a mantener un ritmo constante y fuerte en la subida. Paul Seixas, siguió pegado a rueda de Lipowitz sin mostrar debilidad.
En la subida Lipowitz no consiguió distanciarse del líder. En el grupo perseguidor entraron el resto de favoritos como Bilbao, Izagirre, Roglic y Tejada, entre otros. El único que no estaba en ese grupo de entre los aspirantes a la general era Mattias Skjelmose.
La etapa finalmente se la jugarían los dos corredores más fuertes de la carrera al sprint. El duelo se lo llevó Paul Seixas en una apretadada definición. El francés reforzó su liderato y Lipowitz su segunda posición en la general. El colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team) subió al sexto puesto a 4’29” del líder.
Itzulia Basque Country (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Eibar – Eibar (176,2 km)
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|4:30:02
|2
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|Javier Romo
|Movistar Team
|1:03
|4
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|1:11
|5
|Ion Izagirre
|Cofidis
|1:11
|6
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:11
|7
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:11
|8
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|1:11
|9
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|1:11
|10
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|1:11
|60
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|18:19
|128
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|27:49
Clasificación General Individual
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|16:33:45
|2
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:30
|3
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:40
|4
|Ion Izagirre
|Cofidis
|3:50
|5
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|4:12
|6
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|4:29
|7
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|4:42
|8
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|4:43
|9
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|5:03
|10
|Javier Romo
|Movistar Team
|5:05
|73
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|53:46
|104
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|1:11:05
*Con Información Prensa Itzulia