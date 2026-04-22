Tour de los Alpes: victoria espectacular de Tom Pidcock en el tercer capítulo con Egan Bernal 3°

En un final espectacular a pura velocidad, Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) ganó la tercera etapa del Tour de los Alpes 2026, disputada entre las localidades italianas de Laces y Arco, con un recorrido 174,5 kilómetros, que terminó en la provincia de Trento.

El escarabajo Egan Bernal (Ineos Grenadiers), que se metió sorpresivamente en el embalaje, llegó en un meritorio tercer puesto. Segundo se reportó el italiano Tommaso Dati (Team UKYO), ganador de la jornada inaugural.



Egan Bernal en acción, en la tercera etapa del Tour de los Alpes 2026. (Foto Ineos Grenadiers © Getty Images Sport)

En cuanto a los a los otros dos colombianos en competencia, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) ingresó en la casila 39° a 56 segundos, mientras que Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) se clasificó 61° a más de 9 minutos de Pidcock.

En lo referente a la clasificación general, el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) mantuvo el liderato y ahora es escoltado muy de cerca por dos hombreas del INEOS Grenadiers: con el neerlandés Thymen Arensman a 4 segundos y con el colombiano Egan Bernal a 6 segundos.

La carrera europea del calendario UCI, continuará este jueves con la cuarta y penúltima etapa, otra jornada rompe-piernas de 167,8 kilómetros entre las localidades de Arco y Trento, que incluye dos puertos de montaña de primera categoría y varios repechos no categorizados.

Tom Pidcock, ganador de la tercera etapa Tour de los Alpes 2026. (Foto © Tour of The Alps)

Tour of the Alps (2.Pro)

Resultados Etapa 3 | Latsch/Laces – Arco (174,5 km)

1 Tom Pidcock Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 4:23:24 2 Tommaso Dati Team UKYO m.t. 3 Egan Bernal INEOS Grenadiers m.t. 4 Luca Paletti Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 5 Aleksandr Vlasov Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 6 Sean Quinn EF Education-EasyPost m.t. 7 Chris Hamilton Team Picnic PostNL m.t. 8 Jakob Omrzel Bahrain Victorious m.t. 9 Florian Stork Tudor Pro Cycling Team m.t. 10 Ben O’Connor Team Jayco-AlUla m.t. 11 Colin Stüssi Team Vorarlberg m.t. 39 Juan Felipe Rodríguez EF Education – EasyPost 0:56 61 Martín Santiago Herreño Bardiani-CSF 7 Saber 9:14



Giulio Pellizzari, líder del Tour de los Alpes2026. (Photo Massimo Fulgenzi / SprintCyclingAgency ©2026)

Clasificación General Individual