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Tour de l’Avenir 2026: Kasper Borremans gana la etapa reina y Lorenzo Finn acaricia el título

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El finlandés Kasper Borremans ganó la sexta y penúltima etapa del Tour de l’Avenir 2026. (Foto © Tour de l'Avenir)
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El esloveno Tadej Pogacar ganó la cuarta etapa de la Vuelta a España 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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Podio con los ganadores de la primera etapa de la Vuelta a Colombia Máster 2024. (Foto © Alcaldía Santa Fe de Antioquia)
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