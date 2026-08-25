Tour de l’Avenir 2026: Kasper Borremans gana la etapa reina y Lorenzo Finn acaricia el título

Una nueva generación del ciclismo colombiano emprende rumbo a Europa para afrontar una exigente gira de carreras para la categoría juvenil en Italia, con el Giro della Lunigiana 2026, el «Tour de Francia para la categoría junior», como máximo objetivo deportivo. La prestigiosa prueba italiana, que se disputará del 9 al 12 de septiembre en la región de Liguria, será el punto más importante de un calendario pensado para que los escarabajos junior se midan frente al mejor ciclismo formativo a nivel europeo y mundial.

El equipo nacional estará dirigido por Alex Cano Ardila e integrado por Santiago Parra Rincón, Andrés Felipe Walteros Vega, Thomas Mejía González, Matías Sánchez Alzate, Yeiner García Díaz y Juan Esteban Canchón Gil. Se trata de un grupo joven, con margen de crecimiento y con una oportunidad enorme para competir frente a selecciones regionales italianas y equipos nacionales llegados de toda Europa y el mundo, en carreras que exigen piernas, cabeza y rápida adaptación al ciclismo del viejo continente.

El Giro della Lunigiana nació en 1975, impulsado por los dirigentes de la U.S. Casano, inicialmente como una carrera de dos días llamada Giro della Bassa Lunigiana. Con el paso del tiempo, la prueba creció hasta convertirse en una cita de referencia para la categoría junior. Su prestigio no se construyó solamente por el nivel de sus recorridos, sino por su capacidad para descubrir corredores que, años después, terminaron marcando época en el profesionalismo.



Thomas Mejía será una de las cartas de la Selección Colombia junior para la gira por Europa (Foto©IGThomasMejía)

Por eso, el Lunigiana es mucho más que una carrera juvenil. La propia organización lo presenta como el “La carrera de los jóvenes campeones”, una definición que resume muy bien su esencia: allí no se compite únicamente por una clasificación, sino por empezar a escribir una historia. El formato también le da un valor especial, porque reúne selecciones regionales italianas y delegaciones nacionales, convirtiendo cada edición en un verdadero encuentro de escuelas, estilos y formas de entender el ciclismo.

El palmarés confirma esa dimensión. Por el Giro della Lunigiana pasaron corredores como Gilberto Simoni, Damiano Cunego, Vincenzo Nibali, Tao Geoghegan Hart, Remco Evenepoel y Tadej Pogacar, ganador de la edición de 2016 antes de convertirse en una de las figuras más dominantes del ciclismo moderno. Hace solo dos años, en 2024, el campeón con solo 17 años fue el francés Paul Seixas, gran promesa del ciclismo francés que al año siguiente ganaría el Tour del Avenir y en el pasado Tour de Francia rozó el podio con la cuarta plaza general y se mostró como una de las grande estrellas de cara al futuro.

El calendario comenzará el 29 de agosto con el Trofeo Comune Vertova – Memorial Merelli, en Lombardía; seguirá el 30 de agosto con el Emilio Paganesi; continuará el 2 de septiembre con el GP Comune di Cerreto Guidi, en Toscana; y el 6 de septiembre con el Trofeo San Rocco. El gran objetivo llegará del 9 al 12 de septiembre con el Giro della Lunigiana, en la Liguria, de categoría 2.1, antes de cerrar el ciclo el 13 de septiembre con el Trofeo Buffoni, en Toscana.

Santiago Parra es otro de los nombres en la lista del DT Alex Cano para la gira europea de la Selección Colombia junior (Foto©Anderson Bonilla)

La edición 2026 aparece además como una cita especial para la organización, que presenta el evento con el sello del 50° Giro della Lunigiana. Será una celebración de medio siglo de historia, juventud y descubrimiento de talentos, con sus camisetas distintivas y con la maglia verde como símbolo principal de la clasificación general.

Detrás de este proyecto también aparece una figura clave: Jhon Gutiérrez Benítez, director de Benros Bikes, quien a través de Benros Logistics ha trabajado durante más de una década en la organización y acompañamiento de giras europeas para equipos colombianos profesionales como NU Colombia y Sistecrédito, además de apoyar las divisiones masculina y femenina del programa Colombia Tierra de Atletas. Ahora, como Team Manager del equipo colombiano en el Giro della Lunigiana, asumirá el reto de acompañar a esta nueva generación en una experiencia que puede marcar un antes y un después en su camino hacia el alto rendimiento.

Parte del equipo, junto al entrenador Alex Cano Ardila, partió este lunes rumbo a Europa para iniciar la adaptación y preparar la primera competencia de la gira: el Trofeo Comune Vertova – Memorial Merelli, que se disputará el próximo 29 de agosto en Lombardía. Será el primer paso de un recorrido exigente, diseñado para que estos jóvenes escarabajos empiecen a escribir su propia historia en las carreteras italianas.