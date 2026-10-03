Ruta
Tour de Langkawi 2026: así quedaron los cuatro colombianos en la general a un día del final
El Tour de Langkawi 2026, en el que compiten 4 pedalistas colombianos, vivió su séptima etapa, que se disputó entre la ciudad de Melaka y la localidad de Batu Pahat, con un recorrido de 158,9 kilómetros, que tuvo como ganador al español Nil Gimeno (Equipo Kern Pharma).
Transcurridas siete jornadas de la prestigiosa ronda malaya, el boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) se mantuvo como el mejor colombiano, pero ahora en el puesto 27° de la general, que es liderada por el alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera asiática, luego de siete días de competencia y a falta de un día para el final.
Los Colombianos en la Clasificación General
|27
|26
|▼1
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|11:44
|28
|28
|–
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|11:48
|34
|34
|–
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|13:45
|95
|96
|▲1
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:02:01
Ruta
El adiós de ‘Nairoman’: gran homenaje al escarabajo boyacense en su última carrera
El ciclismo mundial vivió un momento histórico y profundamente conmovedor antes del inicio del Giro dell’Emilia, escenario elegido para la última carrera profesional de Nairo Quintana. Antes de que se diera el pedalazo inicial de la clásica italiana, el pelotón internacional se unió para rendirle un merecido homenaje al boyacense, formando un emotivo camino de honor con sus bicicletas en alto. El corredor colombiano, visiblemente emocionado, cruzó este pasillo bajo los aplausos de sus compañeros y rivales, quienes reconocieron de pie la grandeza de una leyenda que marcó una época dorada en las carreteras de todo el mundo.
Este homenaje resalta el enorme impacto del pedalista de Cómbita, considerado unánimemente como el ciclista más importante de las últimas décadas en Colombia y un referente absoluto a nivel mundial. Su trayectoria no solo transformó el deporte nacional, sino que inspiró a toda una generación de escarabajos que se atrevieron a soñar con conquistar Europa. Con su característico estilo escalador y combativo, Quintana se ganó el respeto en el pelotón internacional y de la afición, consolidando un legado de constancia y pundonor difícil de igualar.
La carrera sirvió además como el marco perfecto para que el escarabajo vistiera por última vez los colores del Movistar Team, la escuadra telefónica con la que alcanzó la cúspide de su rendimiento deportivo y con la que regresó para cerrar con broche de oro su ciclo profesional. Fue vistiendo estos mismos colores que construyó sus gestas más memorables, incluyendo el histórico título del Giro de Italia en 2014 y la memorable victoria en la Vuelta a España en 2016, además de sus múltiples podios en el Tour de Francia que hicieron vibrar a todo el país.
Con este último adiós en territorio italiano, el mismo país donde consiguió su primer gran triunfo europeo en 2012, Nairo puso fin a 17 temporadas en la élite mundial del ciclismo. Aunque cuelga la bicicleta de manera oficial, su vínculo con el deporte continuará vigente a través de sus proyectos personales, como su próximo Gran Fondo en Cartagena y su rol impulsando nuevos talentos. El pelotón avanza, pero las carreteras del mundo jamás olvidarán las gloriosas páginas escritas por las piernas del indomable ‘Nairoman’.
Ruta
Davide Piganzoli rompe la sequía italiana en el Giro dell’Emilia 2026
¡Fin de la sequia! Davide Piganzoli se consagró campeón del Giro dell’Emilia 2026 tras firmar una actuación memorable en las rampas de la Basílica de San Luca, en Bolonia. El corredor italiano del Team Visma | Lease a Bike demostró ser el más fuerte de la competencia al lanzar un fulminante ataque en la fase final de la prueba, descolgando a sus rivales directos en los últimos kilómetros para asegurar una victoria de prestigio que cierra su temporada europea en lo más alto.
Este triunfo posee un valor histórico para el ciclismo local, ya que hace 8 años un corredor italiano no conquistaba esta clásica de otoño. La última victoria local se remontaba a la edición de 2018, cuando Alessandro De Marchi logró coronarse en el mismo escenario. Piganzoli rompió este prolongado ayuno con personalidad, devolviendo la bandera ‘azurra’ al escalón más alto del podio ante la mirada de miles de aficionados.
El exigente trayecto de 197 kilómetros seleccionó a un selecto grupo de escaladores, pero la estrategia del Visma funcionó a la perfección. Tras un ritmo demoledor impuesto por el pelotón y múltiples aceleraciones en el circuito de San Luca, el pedalista de 24 años esperó el momento exacto para cambiar de ritmo. Su ataque fulminante no encontró respuesta inmediata en el grupo de punta, permitiéndole cruzar la meta en solitario.
El podio de honor de esta edición, que significó la despedida de Nairo Quintana como ciclista profesional, lo completaron por los británicos Tom Pidcock, del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, quien se quedó con la segunda posición, y Oscar Onley, representante del Netcompany INEOS, quien ocupó el tercer lugar. Ambos corredores intentaron organizar la persecución en los últimos repechos de la carrera, pero sus esfuerzos resultaron insuficientes ante la solidez mostrada por el nuevo monarca de Emilia.
Resultados Giro dell’Emilia (1.Pro)
Ferrara – Bologna (San Luca) (197,9 km)
|1
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|4:33:19
|2
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:03
|3
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:03
|4
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:05
|5
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:13
|6
|Ben Healy
|EF Education-EasyPost
|0:23
|7
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|0:30
|8
|Adam Yates
|UAE Team Emirates-XRG
|0:38
|9
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|0:45
|10
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|0:45
Ruta
Clásico RCN Sistecrédito 2026: reveladas las plantillas de las 17 escuadras participantes
Serán 17 equipos y 162 ciclistas los que afrontarán las nueve etapas del Clásico RCN Sistecrédito 2026, que se disputará entre el 17 y el 25 de octubre.
El actual campeón, Diego Camargo, encabezará al Team Medellín EPM en la defensa del título 2025. El corredor contará con el respaldo de una experimentada formación en la que aparecen figuras como Óscar Sevilla, Walter Vargas, Robigzon Oyola y Daniel Méndez, entre otros.
Pero el campeón no estará solo en la disputa por el protagonismo. El Team Sistecrédito, subcampeón de la pasada edición, volverá a la carretera con Edgar Pinzón y Wilson Peña, como dos de sus principales referentes. El NU Colombia pondrá en carrera a corredores de la experiencia de Rodrigo Contreras y Javier Jamaica, mientras que el Orgullo Paisa tendrá entre sus cartas a Kevin Castillo, campeón del Clásico RCN en una edición anterior, y Yeison Reyes.
A este grupo se suman Sergio Henao, Sebastián Henao, Alejandro Osorio, Bernardo Suaza, Juan Diego Alba, Andrés Camilo Ardila y muchos otros corredores que llegan con objetivos particulares y con la posibilidad de convertirse en protagonistas durante las nueve jornadas.
Uno de los aspectos importantes de la edición 2026 será nuevamente la participación de los corredores de la categoría sub-23. La reglamentación vigente establece la obligación de alinear dos deportistas de esta categoría, mientras algunas escuadras han decidido apostar por un número mayor de jóvenes como parte de sus procesos de formación y renovación del ciclismo colombiano.
LOS 17 EQUIPOS Y SUS NÓMINAS OFICIALES
|TEAM MEDELLÍN EPM
|TEAM SISTECRÉDITO
|1. Diego Andrés Camargo Pineda
|11. Wilson Stiven Peña Molano
|2. Óscar Miguel Sevilla Rivera
|12. Édgar Andrés Pinzón Villalba
|3. Daniel Alejandro Méndez
|13. Sebastián Alexander Castaño Muñoz
|4. David Alejandro González Suesca
|14. José Misael Urian Caro
|5. Wilmar Andrés Paredes Zapata
|15. Juan Diego Hoyos Cano
|6. Robigzon Leandro Oyola Oyola
|16. Juan Diego Guerrero Arias
|7. Walter Alejandro Vargas Álzate
|17. Estiven García Gómez
|8. Víctor Alejandro Ocampo Giraldo
|18. Mauricio Zapata Arboleda
|9. Martín Restrepo López
|19. Cristian Damián Vélez Riveros
|10. Yeferson Camargo Pineda
|20. José Manuel Ortiz Patiño
|DT: José Julián Velásquez
|DT: Gabriel Jaime Vélez Rico
|NU COLOMBIA
|ORGULLO PAISA
|21. Rodrigo Contreras Pinzón
|31. Kevin David Castillo Miranda
|22. Sergio Luis Henao Montoya
|32. Yeison Sebastián Reyes Ortega
|23. Javier Ernesto Jamaica Mejía
|33. Bernardo Albeiro Suaza Arango
|24. Sebastián Henao Gómez
|34. David Santiago Gómez Marín
|25. Juan Diego Alba Bolívar
|35. Alejandro Osorio Carvajal
|26. Andrés Camilo Ardila Ordoñez
|36. Juan Felipe Osorio Arboleda
|27. Óscar Adalberto Quiroz Ayala
|37. Jhonatan Restrepo Valencia
|28. Carlos Alberto Gutiérrez Ballesteros
|38. Juan Pablo Colmenares Gómez
|29. Esteban Hoyos Castro
|39. David Rodas Aguirre
|30. Emerson Ronaldo Gordillo Sánchez
|40. José Miguel Aristizábal Tobón
|DT: Gabriel Jaime Mesa
|DT: Juan Pablo Suárez Suárez
|TEAM GARROTEROS
|FUNRV VIMA MACHINE
|41. Daniel Fernando Rey Landazábal
|51. Jhoan Stiven Marín Vega
|42. Sebastián Vélez Naranjo
|52. Santiago Vélez Vergara
|43. Nicolás Guzmán Macías
|53. Jhon Eduard Patiño Reyes
|44. David Andrés Figueroa Rincón
|54. Gabriel Andrés Corrales Ramos
|45. Juan Esteban Bravo Blanco
|55. Keiner Steef Montoya Álzate
|46. Miller Alexander Hurtado Martínez
|56. José Luis Ávila Cruz
|47. Farid Giovanny Bohórquez Puentes
|57. Juan Pablo González Ortiz
|48. Sergio Osorio Arroyave
|58. Juan Manuel Aristizábal Apolinar
|49. David Guillermo Meneses León
|59. Andrés Camilo López Moncada
|50. Kevin Fernando Serrano Barroso
|60. Juan David Marín Rivera
|DT: Óscar Bohórquez Barrera
|DT: Jhon Fredy Maldonado Garzón
|AGUARDIENTE NÉCTAR – CUNDINAMARCA
|TEAM BOYACÁ ES PARA VIVIRLA
|61. Juan Sebastián Sáenz Marín
|71. Yeferson Johani Olivares
|62. Marlon David Garzón Herrera
|72. Camilo Alfonso Álvarez Cuy
|63. Carlos Erney Mayorca Beltrán
|73. David Sebastián Riaño Pineda
|64. Hernán Darío Gómez Joya
|74. Juan Diego Estupiñán Díaz
|65. Juan David Forero Sastoque
|75. David Fernando Umba Poveda
|66. Juan David Bernal Rincón
|76. Yeison Sebastián Cruz Arias
|67. José Luis Morales Castiblanco
|77. Johan Sneider Hernández
|68. Giovanny Steban Lizca Carpeta
|78. Miller Esteban Plazas
|69. Kevin Santiago Laitón Torres
|DT: Ángel Yecid Camargo Ochoa
|70. Juan Esteban González Acosta
|DT: Christian Camilo Torres
|FUERZAS ARMADAS
|SHC CYCLING TEAM
|81. Luis Miguel Socha Rojas
|91. William Andrés Guasca Cristancho
|82. Neyder Yesid Porras Porras
|92. Cristian Camilo Torres Calderón
|83. Jack Brandon Vargas Herrera
|93. José Alejandro Ortega Albarracín
|84. Erick Santiago Muriel Díaz
|94. Andrés Sebastián Umbarila
|85. Cristian Darío Maldonado Maldonado
|95. Brandon Yesid Urrego Vergara
|86. Jerson David Riaño Chaparro
|96. Camilo Monroy Samper
|87. Carlos Andrés Guerra Cardona
|97. Julián David Sánchez Rodríguez
|88. Jhon Fredy Ávila Caro
|98. Ricardo Yepes Rodríguez
|DT: Marvin Vanegas Mancera
|99. Jaider Alexis Benavides Cárdenas
|100. Julián David Barreto Bejarano
|DT: Jhon Fredy Núñez Bustos
|EBSA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ
|GW ERCO SPORTFITNESS ENVÍA
|101. Rafael Steven Pineda Pineda
|111. Óscar Santiago Garzón
|102. Juan Pablo Restrepo Herrera
|112. Adrián Camilo Bustamante
|103. Brayan Estiven Molano Alvarado
|113. Juan Carlos López Moreno
|104. Edwin Alejandro Patiño Bello
|114. Brandon Alejandro Rojas
|105. Juan David Zuluaga Cardona
|115. Yonatan Andrés Castro Ibáñez
|106. Michael Armando Moreno Moreno
|116. Daniel Felipe Carvajal
|107. Samuel Martínez Jiménez
|117. Ángel Alexander Gil Sánchez
|108. Diego Armando Soraca Cabezas
|118. Felipe Bravo Pareja
|DT: Wilson Alexander Marentes
|119. Freddy Alejandro Ávila
|120. Jefferson Armando Ruiz Acuña
|DT: Luis Alfonso Cely
|FTB CELUCAMBIO
|CRIC NACIONAL
|121. Santiago Escudero
|131. Edwar Rondón Buitrago
|122. Rosmin Joel Barón Pérez
|132. Adrián Alejandro Cuetocue Pístala
|123. Juan Sánchez
|133. Juan Manuel Viveros Cotaza
|124. Sebastián Aguja
|134. Brayan Fernando Ruiz Conejo
|125. Gabriel Hernández Cogollos
|135. Jorge Luis Rojas Mejía
|126. Johan Felipe Vergara Rodríguez
|136. Fabián Alejandro Penagos Nuscúe
|127. José Manuel Castro Vásquez
|137. Víctor Hugo Valencia Peña
|128. Andair Ramírez González
|138. Jhon Anderson Manquillo Calapsu
|DT: Alexander Hernández Buitrago
|139. Diego Andrés Benavides Nati
|140. Leison Damián Maca Viveros
|DT: Edwin Geovanni Hernández
|TEAM FUNDECOM TOUR & NATIVA KOM
|CHÍA CIUDAD DE LA LUNA
|141. Esneider Arley Báez Vanegas
|151. Jerson David Arias Torres
|142. Saúl Burgos Díaz
|152. Cristian Felipe Pérez Hincapié
|143. Cristian Villamil
|153. José Daniel Bolívar Guevara
|144. Alejandro Morales Ospina
|154. Manuel Fernando Gualteros
|145. Juan Felipe Medina Torres
|155. Tomás Saldarriaga Berdugo
|146. Mario Castaño
|156. Esteban Jaramillo García
|147. Jorge Rincón Albarracín
|157. Andrés Santiago Silva
|148. Michael Suárez Guerrero
|158. Fidel Camilo Alvis Tovar
|149. Esteban Cuartas Betancur
|159. Yerson Eduardo Sánchez
|150. Santiago Hernández Bernal
|160. Juan Manuel Hernández
|DT: Marco Tulio Bustamante
|DT: Danilo Alvis Zabala
|TOLIMA ES PASIÓN
|161. Juan Camilo Espitia Castañeda
|162. Emilio Echavarría Bustamante
|163. Diego Fernando Cuervo Niño
|164. Juan Pablo Sossa Sánchez
|165. Daniel Steven Arévalo Hernández
|166. Moisés Camelo Laguna
|167. Kevin Nazario Arango Fuentes
|168. Diego Fernando Vargas Reina
|169. Yesid Camilo Novoa Jaramillo
|170. Diego Andrés Benavides Nati
|DT: Nazario Arango Jiménez
*Con Información Prensa Clásico RCN