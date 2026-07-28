Ruta
Tour de l’Ain: Noah Hobbs gana la primera etapa con los dos suramericanos y el mexicano en el lote
El británico Noah Hobbs le dio a su equipo EF Education-EasyPost una gran victoria en el inicio del Tour de l’Ain 2026. El corredor inglés, de 22 años, logró mantener a raya a sus rivales para ganar la jornada inaugural de 160,9 kilómetros disputada entre las localidades francesas de Parc des Oiseaux y Bourg-en-Bresse.
Hobbs superó en el embalaje al italiano Alberto Dainese (Soudal-Quickstep) y al galo Bohémond Barrillot (Selección de Francia) en una jornada que estuvo marcada por dos escapadas.
El lote llegó a 3 segundos del ganador comandado por Chris Hamilton (Team Picnic PostNL) y con los tres latinoamericanos. El ecuatoriano Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) entró en el puesto 44°, el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step) se reportó en la casilla 46° y el mexicano José Cisneros (Soudal Quick-Step) se clasificó en la posición 82°.
La carrera francesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este miércoles con la segunda etapa de las tres pactadas, una jornada rompe-piernas entre Saint-Vulbas y Lagnieu con un recorrido de 161,9 kilómetros, que incluye dos puertos de montaña categorizados.
Tour de l’Ain (2.1)
Resultados Etapa 1 | Parc des Oiseaux – Bourg-en-Bresse (160,9 km)
|1
|Noah Hobbs
|EF Education-EasyPost
|3:27:02
|2
|Alberto Dainese
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Bohémond Barrillot
|Selección de Francia
|m.t.
|4
|Matteo Milan
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|5
|Alessio Delle Vedove
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Louis Hardouin
|Van Rysel-Roubaix
|m.t.
|7
|Jason Tesson
|Team TotalEnergies
|m.t.
|8
|Mathias Sanlaville
|CIC Pro Cycling Academy
|m.t.
|9
|Rémi Lelandais
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|m.t.
|10
|Tord Gudmestad
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|44
|Alexander Cepeda
|F Education – EasyPost
|0:03
|48
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step
|0:03
|86
|José Cisneros
|Soudal Quick-Step
|0:03
Ruta
Tres etapas componen la tercera edición de la Clásica Herrera Sport; se buscará al sucesor de Javier Jamaica
Por carreteras de Cundinamarca se llevará a cabo una nueva edición de la Clásica Herrera Sport, carrera ciclística de tres días organizada por el exciclista Aldemar Herrera. La competencia se realizará los días 29, 30 y 31 de julio, para la categoría élite y sub 23.
La prueba, que no hace parte del calendario nacional, la componen tres jornadas. La primera se disputará en un circuito entre Puente Piedra y el Alto del Vino, con 102 kilómetros de recorrido. La siguiente etapa se correrá el jueves saliendo de La Caro, pasando por Briceño y Villapinzón, para completar 168 kilómetros.
La tercera edición de la carrera terminará el viernes en el Alto del Vino con un desnivel de 3.200 metros tras salir de Peaje Caiquero y pasar por la Vega en un recorrido de 75 kilómetros. En la dos versiones anteriores los campeones fueron Javier Jamaica el año pasado y Hernán Joya en 2024.
Planimetría del Recorrido
1ª etapa | Miércoles 29 de julio – Recorrido: Circuito el Vino – Puente Piedra (6 Vueltas)
2ª etapa | Jueves 30 de julio – Recorrido: La Caro – Peaje Albarracín
3ª etapa | Viernes 31 de julio – Recorrido: Peaje Caiquero – La Vega – Alto del Vino – circuito el Vino – Puente Piedra (Dos vueltas)
Ruta
Ranking UCI: Tadej Pogacar súper líder del escalafón mundial tras arrasar en el Tour de Francia 2026
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de la conclusión de la segunda grande de la temporada, el Tour de Francia 2026, que terminó dominado ampliamente por la superestrella eslovena Tadej Pogacar.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el jefe de filas del UAE Team Emirates-XRG, quien continúa al frente de la clasificación mundial con una cómoda ventaja, acumulando un puntaje de 11.321 puntos.
Al campeón del mundo lo escoltan el belga Remco Evenepoel (6.956) y el danés Jonas Vingegaard (6.866), mientras que el mexicano Isaac del Toro se mantuvo como el latinoamericano más destacado, en el cuarto puesto con 6.833 unidades.
En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros siguió siendo el zipaquireño Egan Bernal, quien subió dos posiciones y ahora ocupa la casilla 29° con 1.993 puntos. Le siguen Harold Tejada en el puesto 70° y Santiago Buitrago se clasifica en la posición 103°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 22.493 puntos, por delante de Francia 2° (19.070), Dinamarca 3° (18.489), Eslovenia 4° (14.365) e Italia 5° (13.264). Colombia ocupa la casilla 14° con 6.455 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 del Ranking UCI
Posiciones de los colombianos
Ruta
La cuadragésima quinta edición de la Clásica San Sebastián presentada oficialmente; cinco colombianos en la lista de preinscritos
En el ayuntamiento de San Sebastián, tuvo lugar la presentación oficial de la Clásica San Sebastián 2026. Para la cuadragésima quinta edición salió la lista de preinscritos con cinco colombianos en el listado. Durante el acto se repasaron los recorridos oficiales, así como las principales novedades respecto al trazado del año anterior.
La lista provisional de la inscripción incluye a los escarabajos Daniel Felipe Martínez (Red Bull – Bora- Hansgrohe), Brandon Rivera (Netcompany Ineos), Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), además de Diego Pescador y Nairo Quintana, quienes estarán con el Movistar Team).
Asimismo, aparecen preinscritos grandes ciclistas como el último ganador de la Clásica, Giulio Ciccone (Lidl – Trek); Remco Evenepoel y Primoz Roglic (Red Bull – Bora- Hansgrohe); Julian Alaphilippe y Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team); Igor Arrieta y Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG); Ben Healy (EF Education – EasyPost); Pello Bilbao (Bahrain Victorious); Enric Mas y Cian Uijtdebroeks (Movistar Team); Oscar Onley (Netcompany INEOS) entre otros.
“Es una cita consolidada del calendario WorldTour y reconocida como una de las grandes clásicas del ciclismo internacional. Un año más, la carrera recorrerá el territorio de Gipuzkoa, afrontando siete puertos de montaña antes de concluir, como es tradición, en el Boulevard de Donostia”. dijo el presidente de OCETA, Javier Riaño.
La organización de la Clásica espera que el viernes 31 de julio con la presentación de equipos en la terraza frente al ayuntamiento de San Sebastián y el 1 de agosto con la carrera, se celebre una gran fiesta de ciclismo en San Sebastián y en Gipuzkoa.
LISTA DE PREINSCRITOS
*Con Información Prensa Clásica San Sebastián