Tour de l’Ain: Noah Hobbs gana la primera etapa con los dos suramericanos y el mexicano en el lote

El británico Noah Hobbs le dio a su equipo EF Education-EasyPost una gran victoria en el inicio del Tour de l’Ain 2026. El corredor inglés, de 22 años, logró mantener a raya a sus rivales para ganar la jornada inaugural de 160,9 kilómetros disputada entre las localidades francesas de Parc des Oiseaux y Bourg-en-Bresse.

Hobbs superó en el embalaje al italiano Alberto Dainese (Soudal-Quickstep) y al galo Bohémond Barrillot (Selección de Francia) en una jornada que estuvo marcada por dos escapadas.

El lote llegó a 3 segundos del ganador comandado por Chris Hamilton (Team Picnic PostNL) y con los tres latinoamericanos. El ecuatoriano Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) entró en el puesto 44°, el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step) se reportó en la casilla 46° y el mexicano José Cisneros (Soudal Quick-Step) se clasificó en la posición 82°.

La carrera francesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este miércoles con la segunda etapa de las tres pactadas, una jornada rompe-piernas entre Saint-Vulbas y Lagnieu con un recorrido de 161,9 kilómetros, que incluye dos puertos de montaña categorizados.

Tour de l’Ain (2.1)

Resultados Etapa 1 | Parc des Oiseaux – Bourg-en-Bresse (160,9 km)