Tour de la Región Pays de la Loire: Ethan Vernon repite victoria al sprint y refuerza su liderato

Nuevo final al sprint en el Tour de la Región Pays de la Loire 2026 y por segunda vez en la carrera el británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team) se llevó la victoria, en esta oportunidad en la segunda etapa disputada entre La Garnache y Les Sables-d’Olonnesobre con un recorrido de 153,6 kilómetros en terreno llano.

El lote controló la carrera en el tramo final, capturando a la fuga y dejando todo al embalaje, en el que el velocista inglés de nuevo ganó esta vez por delante del noruego Erlend Blikra (Uno-X Mobility) y del irlandés Sam Bennett (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los colombianos en competencia, Miguel Ángel Marín (EF Education – EasyPost) entró en el grupo principal en la casilla 47° con el mismo tiempo del ganador, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) se reportó en el puesto 105° a más de un minuto del Vernon.

La carrera francesa continuará este jueves con la tercera etapa, una jornada ondulada de 199 kilómetros entre Avrillé y Sainte-Suzanne-et-Chammes, que incluye tres puertos de montaña categorizados.

Région Pays de la Loire Tour (2.Pro)

Resultados Etpapa 2 | La Garnache – Les Sables-d’Olonne (153,6 km)

1 Ethan Vernon NSN Cycling Team 3:23:49 2 Erlend Blikra Uno-X Mobility m.t. 3 Sam Bennett Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 4 Jason Tesson Team TotalEnergies m.t. 5 Enrico Zanoncello Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 6 Gianluca Pollefliet Decathlon CMA CGM Team m.t. 7 Manuel Peñalver Team Polti VisitMalta m.t. 8 Corbin Strong NSN Cycling Team m.t. 9 Joes Oosterlinck Van Rysel-Roubaix m.t. 10 Mathias Sanlaville CIC Pro Cycling Academy m.t. 47 Miguel Ángel Marín EF Education – EasyPost m.t. 105 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 1:30

Clasificación General Individual