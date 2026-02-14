Tour de la Provence: Matthew Riccitello triunfa en la penúltima etapa con Brandon Rivera 3° y en el podio parcial

La segunda etapa del Tour de la Provence 2026 quedó en manos de Matthew Riccitello. El pedalista del Decathlon CMA CGM Team fue el más fuertes de los dos escapados, luego de recorrer 174,9 kilómetros entre las localidades francesas de Forcalquier y Montagne de Lure.

El estadounidense, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó en la definición al español Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), quien se tuvo que conformar con el segundo puesto.

Con relación al único colombiano en competencia, Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) volvió a llegar con los mejores, entrando 3° a 14 segundos del ganador del día. El zipaquireño sigue en la pelea y escaló en la general hasta el 3° puesto a 20 segundos del nuevo líder.



Gran actuación de Brandon Rivera en la tercera etapa del Tour de la Provence. (Foto Ineos Grenadiers © Getty Images Sport)

En cuanto a la clasificación general, el norteamericano Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) se apoderó del liderato de la carrera. El segundo puesto ahora lo ocupa español Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers) a tan solo 4 segundos.

La carrera francesa finalizará este domingo con la etapa final, que tendrá un extenso recorrido de 205,1 kilómetros entre Rognac y Arles, donde conoceremos al sucesor del danés Mads Pedersen, ganador de las últimas dos ediciones.

Tour de la Provence (2.1)

Resultados Etapa 2 | Forcalquier – Montagne de Lure (174,9 km)

1 Matthew Riccitello Decathlon CMA CGM Team 4:28:29 2 Carlos Rodríguez INEOS Grenadiers ,, 3 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 0:14 4 Aurélien Paret-Peintre Decathlon CMA CGM Team ,, 5 Clément Champoussin XDS Astana Development Team 0:45 6 Andrew August INEOS Grenadiers ,, 7 Rémi Daumas Groupama – FDJ United ,, 8 Matteo Scalco XDS Astana Development Team 0:47 9 Nicolás Breuillard TotalEnergies 0:48 10 Julien Bernard Lidl – Trek 1:02

Clasificación General Individual