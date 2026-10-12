Ruta
Tour de Kyushu 2026: título para Ivo Oliveira y Eduardo Sepúlveda destaca por Suramérica
El pedalista portugués Ivo Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) se consagró campeón del Tour de Kyushu 2026 tras ganar las dos últimas etapas de la competencia japonesa, sumando así su primer título en una carrera UCI.
Para sellar su victoria, Oliveira hizo gala de su punta de velocidad para imponerse de forma consecutiva en las dos últimas etapas de la prueba asiática, sin duda un gran momento en su trayectoria profesional que nunca olvidará.
El podio de honor de la cuarta edición de la ronda nipona estuvo compuesto por el neozelandés Luke Mudgway (Li Ning Star) y el francés Alexandre Delettre (TotalEnergies), quienes ocuparon la segunda y tercera posición, tras batallar durante tres días.
En lo que respecta a la representación suramericana, la carrera contó con la participación de dos argentinos y un venezolano. El más destacado en la clasificación general final fue el experimentado corredor gaucho Eduardo Sepúlveda, quien finalizó en la decimoquinta posición (15°), firmando una sólida presentación frente a los exigentes conjuntos europeos y asiáticos que se dieron cita en Japón.
Clasificación General Final
|1
|Ivo Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|8:47:36
|2
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|0:16
|3
|Alexandre Delettre
|Team TotalEnergies
|0:26
|4
|Alessio Delle Vedove
|XDS Astana Team
|0:26
|5
|Alessandro Iacchi
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:28
|6
|Jordan Jegat
|Team TotalEnergies
|0:29
|7
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|0:29
|8
|Yuma Koishi
|KINAN Racing Team
|0:30
|9
|Matteo Regnanti
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:31
|10
|Ben Granger
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:31
|15
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:32
Ruta
Boyacá es para Vivirla arrasa en la Clásica de Aguazul: Lesly Aguirre retiene la corona
La ciclista boyacense Lesly Yulieth Aguirre, perteneciente al Team Boyacá es para Vivirla, se coronó campeona de la Clásica de Aguazul 2026 tras mantener su regularidad durante los tres días de competencia. Con esta victoria, la pedalista oriunda de Moniquirá Boyacá, revalidó el título obtenido en la edición anterior.
El éxito equipo boyacense dirigido por Erney Casallas fue redondo gracias al desempeño colectivo de su escuadra, que impuso condiciones de principio a fin en el territorio casanareño. Al término de la última fracción, el equipo celebró un histórico e inapelable «uno-dos-tres» en la clasificación general, demostrando la superioridad estratégica y el excelente estado físico de sus corredoras a lo largo de las tres jornadas de carrera.
A la postre, el podio final de la carrera casanareña quedó integrado en su totalidad por las integrantes del Team Boyacá es para Vivirla. Detrás de la campeona Aguirre, se ubicaron sus compañeras de equipo Mayerly Córdoba y Andrea Catalina Rosas, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.
En lo refrente a la tercera y última etapa, un circuito urbano que se disputó en el parque Los Canaguaros de Aguazul dejó como ganadora María Paula Rodríguez (Team Jaglion Yopal), quien le ganó con lo justo a la líder Lesly Aguirre.
Ruta
Ciclo-Retro: un repaso a los 13 títulos de los escarabajos en la Vuelta a Venezuela
La Vuelta a Venezuela cuenta con más de 60 años de historia en la que los escarabajos han sido grandes protagonistas. La carrera del vecino país, que llegó al mundo del ciclismo en 1963, cuenta con 12 títulos colombianos, Julio Bernal abrió el camino en 1991.
Los pedalistas nacionales a lo largo de las 63 ediciones que se han disputado consiguieron hacer 5 veces el 1-2 en la historia del giro venezolano. Es importante aclarar que algunos corredores nacionales se radicaron en Venezuela, corriendo para equipos de ese país por mucho tiempo.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los títulos de los colombianos en la prestigiosa carrera suramericana.
2026 🥇 Brandon Vega
2024 🥇 Walter Vargas
2007 🥇 César Salazar
2006 🥇 José Serpa
2004 🥇 Federico Muñoz
2002 🥇 Federico Muñoz
2000 🥇 Álvaro Lozano
1998 🥇 Álvaro Lozano
1997 🥇 Javier de Jesús Zapata
1994 🥇 Alfredo López
1994 🥇 Joselín Saavedra
1992 🥇 Julio Bernal
1991 🥇 Julio Bernal
Ruta
Top 10 de los mejores momentos de Nairo Quintana en su carrera profesional
Luego de 17 años de historia y glorias, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional. El boyacense, ganador de una Vuelta a España (2016) y un Giro de Italia (2014), puso punto final a su gran trayectoria deportiva en el Giro de Emilia, carrera que ganó en 2012.
El escarabajo, de 36 años, que venía corriendo con el Movistar, puso fin a su carrera como ciclista, en una trayectoria marcada por grandes victorias con actuaciones históricas en las ‘Grandes Vueltas’, que incluyen podios y victorias de etapa.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a Nairoman, repasando algunos de los mejores momentos de su formidable trayectoria como ciclista.
Campeón del Tour de l’Avenir 2010 con dos victorias de etapa
Ganador de la Vuelta al País Vasco 2013 más una victoria de etapa
Segundo en el Tour de Francia 2013, más 1 etapa, clasificación de la montaña y mejor joven
Gran campeón del Giro de Italia 2014
Vencedor de la Tirreno-Adriático en dos ocasiones 2015 y 2017
Campeón de la Vuelta a Cataluña 2016
Ganador del Tour de Romandía 2016, sumado a una victoria de etapa
Campeón de la Vuelta a España 2016, más una etapa y la clasificación de la combinada
Vencedor del Tour de La Provence, en dos oportunidades 2020 y 2022
Nairo Quintana este año se consagró campeón de la Vuelta a Asturias 2026