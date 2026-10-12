Tour de Kyushu 2026: título para Ivo Oliveira y Eduardo Sepúlveda destaca por Suramérica

El pedalista portugués Ivo Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) se consagró campeón del Tour de Kyushu 2026 tras ganar las dos últimas etapas de la competencia japonesa, sumando así su primer título en una carrera UCI.

Para sellar su victoria, Oliveira hizo gala de su punta de velocidad para imponerse de forma consecutiva en las dos últimas etapas de la prueba asiática, sin duda un gran momento en su trayectoria profesional que nunca olvidará.



Ivo Oliveira ganó la última etapa del Tour de Kyushu 2026. (Foto © Tour de Kyushu)

El podio de honor de la cuarta edición de la ronda nipona estuvo compuesto por el neozelandés Luke Mudgway (Li Ning Star) y el francés Alexandre Delettre (TotalEnergies), quienes ocuparon la segunda y tercera posición, tras batallar durante tres días.

En lo que respecta a la representación suramericana, la carrera contó con la participación de dos argentinos y un venezolano. El más destacado en la clasificación general final fue el experimentado corredor gaucho Eduardo Sepúlveda, quien finalizó en la decimoquinta posición (15°), firmando una sólida presentación frente a los exigentes conjuntos europeos y asiáticos que se dieron cita en Japón.



Luke Mudgway, Ivo Oliveira y Alexandre Delettre, en el podio del Tour de Kyushu 2026. (Foto © Tour de Kyushu)

Clasificación General Final