Tour de Japón: Matteo Fabbro se corona campeón con Eduardo Sepúlveda 4°

El Tour de Japón 2026 quedó en manos de Matteo Fabbro (Solution Tech NIPPO Rali). El italiano, de 31 años, que ganó una etapa en la carrera japonesa, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa, disputada por los alrededores de ciudad de Tokio.

El podio de la carrera nipona lo completaron el belga Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali) y el español Benjamín Prades (VC Fukuoka), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.



Kamiel Bonneu, Matteo Fabbro y Benjamín Prades, en el podio del Tour de Japón 2026. (Foto © Solution Tech NIPPO Rali)

En cuanto a los dos suramericanos en competencia, Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) terminó en el 4° puesto a 1:13 del ganador, mientras que el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) finalizó la casilla 18°, a más de 7 minutos del campeón.

La última etapa la ganó el alemán Lucas Carstensen (Kinan Racing Team), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria en la carrera asiática, luego de recorrer 107,8 kilómetros en la capital japonesa.

Tour de Japón (2.2)

Resultados Etapa 7 | Tokyo – Tokyo (107,8 km)

1 Lucas Carstensen Kinan Racing Team 2:11:49 2 Alexander Salby Li Ning Star m.t. 3 Tilen Finkšt Solution Tech NIPPO Rali m.t. 4 Tetsuo Yamamoto Team UKYO m.t. 5 Daiki Magosaki Victoire Hiroshima m.t. 6 Graeme Frislie Ccache x Bodywrap m.t. 7 Francesco Carollo Swatt Club m.t. 8 Liam Walsh Ccache x Bodywrap m.t. 9 Atsushi Oka Astemo Utsunomiya Blitzen m.t. 10 Hayato Okamoto Aisan Racing Team m.t. 24 Eduardo Sepúlveda Li Ning Star m.t. 36 Leonel Quintero Victoire Hiroshima m.t.



El podio con los diferentes campeones del Tour de Japón 2026. (Foto © Solution Tech NIPPO Rali)

Clasificación General Individual