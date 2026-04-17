Ruta
Tour de Hainan: Andreas Miltiadis soprende y gana la tercera etapa con Santiago Umba 8°
La tercera etapa del Tour de Hainan 2026 la ganó Andreas Miltiadis (Quick Pro Team). El chipriota sorprendió al grupo principal en la parte final y logró la victoria, luego de recorrer 193,8 kilómetros entre las localidades chinas de Wuzhishan y Lingshui.
Miltiadis, que alcanzó su primera victoria de la temporada, entró dos segundos por delante del pelotón. Al ganador lo escoltaron los españoles Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH) y Xabier Berasategi (Euskaltel – Euskadi), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación al único colombiano en competencia, el boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) tuvo una destacada actuación, ingresando en el 8° puesto, a solo dos segundos del vencedor del día.
En cuanto a la clasificación general, el español Xabier Berasategi (Euskaltel – Euskadi) le arrebató el liderato de la carrera china al uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), quien quedó en la segunda casilla.
La penúltima etapa de la carrera asiática se correrá este sábado con un recorrido de 132,7 kilómetros entre Lingshui y Baoting, en un final picando hacia arriba.
Tour of Hainan (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Wuzhishan – Lingshui (193,8 km)
|1
|Andreas Miltiadis
|Quick Pro Team
|4:32:58
|2
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|0:02
|3
|Xabier Berasategi
|Euskaltel – Euskadi
|0:02
|4
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:02
|5
|Petr Rikunov
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|0:02
|6
|Baptiste Veistroffer
|Lotto Intermarché
|0:02
|7
|Thomas Pesenti
|Team Polti VisitMalta
|0:02
|8
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:02
|9
|Sergi Darder
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:02
|10
|Nicolás Vinokurov
|XDS Astana Team
|0:02
Clasificación General Individual
|1
|Berasategi Xabier
|Euskaltel – Euskadi
|13:53:57
|2
|Silva Guillermo Thomas
|XDS Astana Team
|0:02
|3
|Quartucci Lorenzo
|Burgos Burpellet BH
|0:07
|4
|Pesenti Thomas
|Team Polti VisitMalta
|0:08
|5
|Veistroffer Baptiste
|Lotto Intermarché
|0:09
|6
|Bregnhøj Mathias
|Terengganu Cycling Team
|0:09
|7
|Vinokurov Nicolas
|XDS Astana Team
|0:10
|8
|Sevilla Diego Pablo
|Team Polti VisitMalta
|0:11
|9
|Turconi Filippo
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:11
|10
|Martín Gotzon
|Euskaltel – Euskadi
|0:12
|28
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|1:27
Ruta
Tour de Bosnia y Herzegovina 2026: victoria de Marko Toth en la jornada inaugural
La jornada inaugural del Tour de Bosnia y Herzegovina 2026 quedó en manos de Marko Toth (Team United Shipping). El pedalista húngaro fue el más rápido en el embalaje, luego de recorrer 139 kilómetros entre las ciudades de Sarajevo y Mostar.
Toth, que logró su primera victoria de la temporada, superó en el sprint al belga Sander Inion (Madar Pro Cycling Team) y al polaco Piotr Maslak (Voster ATS Team), quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.
La carrera europea del calendario UCI continuará este sábado con la segunda etapa, una jornada ondulada que tendrá un recorrido de 121,1 kilómetros entre las ciudades de Mostar y Ljuibiski, que incluye un puerto de montaña de segunda categoría.
La primera edición del Tour de Bosnia y Herzegovina, que no cuenta con participación colombiana, finalizará el domingo, luego de tres exigentes jornadas.
Tour of Bosnia and Herzegovina (2.2)
Resultados Etapa 1 | Sarajevo – Mostar (139,4 km)
|1
|Marko Toth
|Team United Shipping
|7
|02:42:24
|2
|Sander Inion
|Madar Pro Cycling Team
|3
|+ 00
|3
|Piotr Maslak
|Voster ATS Team
|1
|+ 00
|4
|Nicola Schleuniger
|Run & Race – Solarpur
|+ 00
|5
|Alin Toader
|Selección de Rumania
|+ 00
|6
|Erik Fetter
|Team United Shipping
|+ 00
|7
|Stefan Verhoeff
|Universe Cycling Team
|+ 00
|8
|Valentino Kamberaj
|Selección de Albania
|+ 00
|9
|Mihael Stajnar
|Pogi Team Gusto Ljubljana
|+ 00
|10
|Bartosz Lyzwa
|Cycling Team Mostostal Pulawy
|+ 00
Ruta
Juegos Suramericanos de la Juventud: José Manuel Posada subió al podio en la crono masculina
El colombiano José Manuel Posada se colgó la medalla de bronce, en la prueba de contrarreloj individual varones (27,6 kilómetros) de los Juegos Suramericanos de la Juventud, tras registrar un tiempo de 34 minutos y 36segundos, con una velocidad promedio de 46.82 km/h, quedando a solo 15 segundos del oro.
La presea dorada fue para el chileno Luciano Carrizo (34:20), mientras que la plata quedó en manos del brasileño Bruno Da Silva (34:33).
También fue destacada la actuación de Emanuel Restrepo, quien finalizó en la octava posición con un tiempo de 36:04, mostrando regularidad en los tres pasos intermedios y aportando puntos importantes para la delegación nacional.
Con este resultado, Colombia suma un nuevo podio en el inicio del ciclismo de ruta en Panamá 2026, ratificando el buen momento de sus talentos juveniles en el ámbito continental. A primera hora, Valeria Vargas se había colgado la plata en la rama femenina, en la CRI que tuvo a Estefanía Castillo en el cuarto lugar.
Posada y Restrepo volverán a competir el próximo sábado en la prueba de ruta, que tendrá un recorrido de 128,8 kilómetros, en competencia en la que también estarán presentes Óscar Restrepo y el campeón panamericano de la categoría, Juan Esteban Sánchez.
RESULTADOS CRI
*Con Información de Fedeciclismo
Noticias
Nu Colombia listo en Europa para su gira por Francia, España y Portugal
El equipo de ciclismo Nu Colombia emprenderá desde este 17 de abril uno de los desafíos más importantes de su temporada 2026 con una nueva gira por Europa, donde afrontará un bloque de ocho competencias en Francia, España y Portugal, en una apuesta deportiva que ratifica la proyección internacional del conjunto morado. La formación colombiana competirá en carreras de un día y pruebas por etapas entre abril y mayo, en escenarios de alta exigencia y tradición dentro del calendario continental.
La escuadra abrirá su recorrido internacional en territorio francés con la disputa de la Classic Grand Besançon Doubs, prevista para el 17 de abril, antes de afrontar también en suelo galo el Tour de Jura Cycliste (18) y el Tour de Doubs (19). Posteriormente, el equipo se desplazará a España para disputar del 23 al 26 de abril la Vuelta a Asturias, una de las carreras por etapas más reconocidas del calendario ibérico.
En mayo, el Nu Colombia continuará su periplo trasladándose a Portugal para correr del 1 al 3 de mayo el Gran Premio Anicolor; regresará después a Francia para afrontar el Tour du Finistère Pays de Quimper el 16 de mayo y la Boucles de l’Aulne – Châteaulin el 17 de mayo, y cerrará su bloque competitivo de nuevo en territorio portugués con el GP Internacional Beiras e Serra da Estrela, previsto del 22 al 24 de mayo.
“Para nosotros esta gira representa una oportunidad muy importante como equipo. Vamos a enfrentarnos a carreras exigentes, con rivales de gran nivel y en escenarios que demandan concentración, fondo y mucha inteligencia táctica. Este tipo de experiencias son fundamentales para el crecimiento del grupo, para seguir consolidando nuestro proyecto y para continuar mostrando el valor del ciclismo colombiano en el exterior”, señaló el legendario director técnico de los morados, Raúl Mesa.
La primera cita del calendario europeo será la Classic Grand Besançon Doubs que celebrará su sexta edición este viernes 17 de abril con un recorrido de 175,6 kilómetros, con salida en Besançon y final en alto en Montfaucon.
Para la apertura de este primer bloque de la gira, el Nu Colombia presentará una nómina encabezada por el triple campeón de la Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, y por Sergio Henao, recordado por su histórico triunfo en la París-Niza de 2017, dos corredores de amplio recorrido internacional que aportarán experiencia y jerarquía al conjunto morado en su estreno europeo. La formación del equipo para la cita francesa la completan Cristian Muñoz, Javier Jamaica, Carlos Alberto Gutiérrez y Juan Diego Alba, grupo con el que la escuadra colombiana buscará ser protagonista en el arranque de su gira por el Viejo Continente.
Calendario de Competiciones
Abril
17 abril — Classic Grand Besançon Doubs, Francia (1.1)
18 abril — Tour de Jura Cycliste, Francia (1.1)
19 abril — Tour de Doubs, Francia (1.1)
23-26 abril — Vuelta a Asturias, España (2.1)
Mayo
1-3 mayo — Gran Premio Anicolor, Portugal (2.1)
16 mayo — Tour du Finistère Pays de Quimper, Francia (1.1)
17 mayo — Boucles de l’Aulne – Châteaulin, Francia (1.1)
22-24 mayo — GP Internacional Beiras e Serra da Estrela, Portugal (2.1)
Con Prensa Nu Colombia