Tour de Hainan: Andreas Miltiadis soprende y gana la tercera etapa con Santiago Umba 8°

La tercera etapa del Tour de Hainan 2026 la ganó Andreas Miltiadis (Quick Pro Team). El chipriota sorprendió al grupo principal en la parte final y logró la victoria, luego de recorrer 193,8 kilómetros entre las localidades chinas de Wuzhishan y Lingshui.

Miltiadis, que alcanzó su primera victoria de la temporada, entró dos segundos por delante del pelotón. Al ganador lo escoltaron los españoles Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH) y Xabier Berasategi (Euskaltel – Euskadi), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.



Daniel Cavia, Andreas Miltiadis y Xabier Berasategi, en el podio de la tercera etapa del Tour de Hainan 2026. (Foto © Tour of Hainan)

Con relación al único colombiano en competencia, el boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) tuvo una destacada actuación, ingresando en el 8° puesto, a solo dos segundos del vencedor del día.

En cuanto a la clasificación general, el español Xabier Berasategi (Euskaltel – Euskadi) le arrebató el liderato de la carrera china al uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), quien quedó en la segunda casilla.

La penúltima etapa de la carrera asiática se correrá este sábado con un recorrido de 132,7 kilómetros entre Lingshui y Baoting, en un final picando hacia arriba.

Tour of Hainan (2.Pro)

Resultados Etapa 3 | Wuzhishan – Lingshui (193,8 km)

1 Andreas Miltiadis Quick Pro Team 4:32:58 2 Daniel Cavia Burgos Burpellet BH 0:02 3 Xabier Berasategi Euskaltel – Euskadi 0:02 4 Alexander Konychev China Anta – Mentech Cycling Team 0:02 5 Petr Rikunov Wheeltop Rotor Chengdu Team 0:02 6 Baptiste Veistroffer Lotto Intermarché 0:02 7 Thomas Pesenti Team Polti VisitMalta 0:02 8 Santiago Umba Solution Tech NIPPO Rali 0:02 9 Sergi Darder Caja Rural – Seguros RGA 0:02 10 Nicolás Vinokurov XDS Astana Team 0:02

Clasificación General Individual