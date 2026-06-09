Ruta
Tour de Gyeongnam 2026: Simone Racani le gana el duelo a Simon Pellaud en la jornada inaugural
La primera etapa del Tour de Gyeongnam 2026 quedó en manos de Simone Raccani (JCL Team UKYO). El pedalista italiano fue el más fuerte de la fuga y logró la victoria, luego de recorrer 116,2 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Geoje al sur de la república de Corea del Sur.
Raccani, de 25 años, que alcanzó su primera victoria en la temporada, le ganó el mano a mano al suizo Simon Pellaud (Li Ning Star). Tercero se reportó su compañero de equipo y compatriota Tommaso Dati, quien entró encabezando el primer grupo de perseguidores a 5 segundos.
Con relación al único suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) se reportó en la casilla 100°, a más de 8 minutos del ganador.
La carrera coreana continuará este viernes con la segunda etapa, de las cinco pactadas, una jornada llana de 104,8 kilómetros en las inmediaciones de la ciudad de Tongyeong.
Tour de Gyeongnam (2.2)
Resultados Etapa 1 | Geoje – Geoje (116,2 km)
|1
|Simone Raccani
|Team UKYO
|2:48:35
|2
|Simon Pellaud
|Li Ning Star
|0:01
|3
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|0:05
|4
|Nils Sinschek
|Li Ning Star
|0:05
|5
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:05
|6
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:05
|7
|Daniel Whitehouse
|St George Continental Cycling Team
|0:05
|8
|Tegsh-Bayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:37
|9
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|1:22
|10
|Petr Rikunov
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|1:28
|100
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|18:13
Ruta
Tour Auvergne-Rhone-Alpes: el Team Visma Lease a Bike se lleva la crono por equipos
Los corredores del Team Visma Lease a Bike salieron vencedores en la tercera etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes, una contrarreloj por equipos de 28,4 kilómetros por los alrededores de la población de Perreux, en el departamento del Loira. El francés Alex Baudin (EF Education – EasyPost) mantuvo el liderato de la carrera.
La escuadra neerlandesa fue la mejor de todas en la jornada al cronómetro, superando por 9 segundos al Netcompany Ineos de gran actuación en el exigente trazado y por 29 segundos a la formación estadounidense del EF Education – EasyPost.
El Red Bull – BORA – hansgrohe con Daniel Felipe Martínez cerró el top 5, mientras que el Bahrain – Victorious de Santiago Buitrago perdió 1:05 y el XDS Astana Team de Harold Tejada cedió 1:39 con los ganadores.
La carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, continuará este miércoles con la disputa de la cuarta etapa, una jornada ondulada de 167,4 kilómetros, en un final totalmente llano.
Clasificación General Individual
|1
|Alex Baudin
|EF Education – EasyPost
|10:01:01
|2
|Kévin Vauquelin
|Netcompany INEOS
|0:12
|3
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|0:12
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:15
|5
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|0:47
|6
|Mattias Skjelmose
|Lidl – Trek
|0:47
|7
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:50
|8
|Maxim Van Gils
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:56
|9
|Carlos Rodríguez
|Team Visma | Lease a Bike
|0:57
|10
|Bruno Armirail
|Netcompany INEOS
|0:57
Ruta
El Team Medellín-EPM dispone lo mejor de su nómina para defender el título en el Tour de Beauce
Con la firme intención de revalidar el título obtenido el año pasado con Diego Camargo, el Team Medellín-EPM viajó a Norteamérica para participar en el Tour de Beauce, prueba canadiense que actualmente forma parte del UCI América Tour y que se correrá entre el 10 y el 14 de junio.
El conjunto antioqueño estará representando al país en territorio canadiense con un poderoso equipo conformado por el actual campeón, el boyacense Diego Camargo, quien estará rodeado de Óscar Sevilla, Álvaro Hodeg, Wilmar Paredes, Brayan Sánchez, Róbigzon Oyola y Walter Vargas.
La escuadra paisa dirigida por José Julián Velásquez se enfrentará a cinco días de competencia en la edición 38 de la prueba canadiense que tendrá cuatro etapas en línea y una crono para sumar un total de 668,7 kilómetros de recorrido.
El Tour de Beauce, que se celebra desde 1986, cuenta con tres podios colombianos, dos gestados en 2009 con el segundo puesto de Sergio Luis Henao y el tercer puesto de Darwin Atapuma, sumados al título de Diego Camargo obtenido el año pasado.
Ruta
Diego Pescador termina abruptamente su participación en el Tour Auvergne-Rhone-Alpes por una gripa
El joven escarabajo Diego Pescador se vio obligado a abandonar el Tour Auvergne-Rhone-Alpes. El corredor del Movistar, que ocupaba posiciones intermedias en la clasificación general a más de 11 minutos del líder, el francés Alex Baudin (EF Education-EasyPost), no salió para la tercera etapa.
El pedalista quindiano, que sufrió síntomas gripales en los últimos días, vio mermada su condición física por lo que tuvo que terminar abruptamente su participación en la carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné.
“El colombiano se encuentra afectado por un proceso gripal y, tras pasar una mala noche, se ha visto obligado a abandonar la carrera. ¡Recupérate pronto, Diego!”, escribió la escuadra telefónica en sus redes sociales anunciando la noticia.
El corredor de 21 años, que este año lleva dos podios en el calendario europeo, ahora, empezará su proceso de recuperación para regresar a la competición lo antes posible y en las mejores condiciones para seguir demostrando su gran evolución, en su segunda temporada con el Movistar.