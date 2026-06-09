Tour de Gyeongnam 2026: Simone Racani le gana el duelo a Simon Pellaud en la jornada inaugural

La primera etapa del Tour de Gyeongnam 2026 quedó en manos de Simone Raccani (JCL Team UKYO). El pedalista italiano fue el más fuerte de la fuga y logró la victoria, luego de recorrer 116,2 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Geoje al sur de la república de Corea del Sur.

Raccani, de 25 años, que alcanzó su primera victoria en la temporada, le ganó el mano a mano al suizo Simon Pellaud (Li Ning Star). Tercero se reportó su compañero de equipo y compatriota Tommaso Dati, quien entró encabezando el primer grupo de perseguidores a 5 segundos.

Con relación al único suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) se reportó en la casilla 100°, a más de 8 minutos del ganador.

La carrera coreana continuará este viernes con la segunda etapa, de las cinco pactadas, una jornada llana de 104,8 kilómetros en las inmediaciones de la ciudad de Tongyeong.

Tour de Gyeongnam (2.2)

Resultados Etapa 1 | Geoje – Geoje (116,2 km)