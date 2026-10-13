Tour de Guangxi: Paul Magnier gana la primera etapa con los cuatro colombianos en el pelotón

La jornada inaugural del Tour de Guangxi 2026 la ganó el francés Paul Magnier. El sprinter del Soudal Quick-Step impuso sus condiciones en el embalaje final y se convirtió en el primer líder de la clasificación general, emulando el arrollador dominio exhibido en la edición del año anterior, en la cual consiguió un histórico botín de cinco victorias parciales.

La definición de la primera etapa se resolvió en un sprint de alta velocidad, donde Magnier superó con solvencia al australiano Sam Welsford (Netcompany INEOS) y al alemán Max Kanter (XDS Astana)quienes terminaron 2° y 3°, mientras que el israelí Oded Kogut (NSN Cycling Team) y el neerlandés Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) cerraron el grupo de los cinco mejores clasificados del día.

En cuanto a los colombianos, todos ingresaron en el pelotón principal con el mismo tiempo del ganador. El mejor de la jornada fue Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) en la casilla 32°, seguido por el joven Diego Pescador (Movistar Team) en el puesto 70, mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) y Brandon Rivera (Netcompany INEOS) finalizaron en las posiciones 109 y 110, respectivamente.

La carrera china continuará este miércoles con la disputa de la segunda etapa, la cual comprenderá un exigente trazado de 179,5 kilómetros entre las localidades de Chongzuo y Jingxi. El perfil de la fracción presenta un puerto de montaña de segunda categoría ubicado en la fase final del recorrido, una dificultad montañosa que amenaza con romper la armonía del lote y podría evitar que la victoria se decida nuevamente al sprint.



La definición de la primera etapa del Tour of Guangxi 2026. (Foto XDS Astana Team © Massimo Fulgenzi/Sprint Cycling)

Tour de Guangxi (2.UWT)

Resultados Etapa 1 | Chongzuo – Chongzuo (149, 4km)