Ruta
Tour de Guangxi: Milan Fretin suma su segunda victoria y Paul Magnier sufre caída
La quinta etapa del Tour de Guangxi 2026 la ganó Milan Fretin (Cofidis). El belga, que ya había ganado la tercera fracción, de nuevo fue el más rápido en el sprint final y terminó llevándose la victoria, luego de recorrer 170,1 kilómetros entre las localidades de Jinchengjiang y Yizhou.
“Es increíble, no esperaba que esto sucediera en la última semana de competición. Hace dos días conseguí mi primera victoria en el WorldTour y ahora he vuelto a ganar. Hoy se trataba de nuevo de llegar lo mejor colocado posible e intentar moverme en el momento adecuado. Me salió bien por la izquierda”, dijoFretin.
Al sprinter del Cofidis lo escoltaron Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5) y el noruego Erlend Blikra (Uno-X Mobility), en una llegada marcada por la caída del francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), que sigue líder pese al incidente.
En cuanto a los colombianos, todos ingresaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador. El mejor de la jornada fue el joven Diego Pescador (Movistar Team) en el puesto 55°, seguido por Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) en la casilla 67°, mientras que Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y Brandon Rivera (Netcompany INEOS) finalizaron en las posiciones 76° y 99°, respectivamente.
Con relación a la clasificación general, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) mantuvo el liderato de la carrera. El podio parcial lo completan el neerlandés Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL) y el teutón Max Kanter (XDS Astana Team).
La carrera china finalizará este domingo con la disputa de la sexya y última etapa, otra jornada rompe-piernas de 165,8 kilómetros entre las localidades de Yizhou y Nong La, donde los escaladores tendrán la oportunidad de figurar.
Tour de Guangxi (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Jinchengjiang – Yizhou (170,1 km)
|1
|Milan Fretin
|Cofidis
|3:44:18
|2
|Matteo Moschetti
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|3
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|4
|Joshua Giddings
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|5
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|6
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Sam Welsford
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|8
|Arvid de Kleijn
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|9
|Cees Bol
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|10
|Oded Kogut
|NSN Cycling Team
|m.t.
|55
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|67
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|76
|Juan Sebástian Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|99
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|18:43:24
|2
|Frits Biesterbos
|Team Picnic PostNL
|0:10
|3
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|0:16
|4
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:19
|5
|Cees Bol
|Decathlon CMA CGM Team
|0:20
|6
|Jasha Sütterlin
|Team Jayco-AlUla
|0:21
|7
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:22
|8
|Neilson Powless
|EF Education-EasyPost
|0:22
|9
|Enzo Paleni
|Groupama-FDJ United
|0:23
|10
|Davide Formolo
|Movistar Team
|0:25
|35
|Brandon Vega
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:27
|49
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:29
|63
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:29
|104
|Juan Sebástian Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|8:56
Ruta
Wilmar Paredes se impone en Zipaquirá y es el primer líder del Clásico RCN Sistecrédito 2026
El ciclista antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) cumplió con los pronósticos y se adjudicó la primera etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026, una fracción de 182,9 kilómetros disputada entre los municipios de Mosquera y Zipaquirá. Con este triunfo, el pedalista paisa sumó su decimoquinta victoria del año y se vistió con la camiseta de líder general del ‘Duelo de Titanes’.
La definición estuvo marcada por una alta selección en el pelotón, donde la escuadra del Orgullo Paisa intentó plantarle cara al favorito. Al final, los corredores Kevin Castillo y Alejandro Osorio, cruzaron la meta inmediatamente después de Paredes, escoltándolo en el podio del día.
“Una etapa dura, mis compañeros me ayudaron porque me estaba costando un poco, pero al final cogí paso; esta victoria me recoforta, después de la caída que tuve pense que no alcanzaba a llegar a la carrera, fue duro, pero nos recuperamos. Vamos día a día”, manifestó Paredes al finalizar el recorrido, visiblemente conmovido por superar las secuelas del accidente que semanas atrás casi lo dejó fuera del mundial de ciclismo de ruta.
La emblemática carrera continuará este domingo con el desarrollo de la segunda etapa, la cual contará con un trazado de 131,3 kilómetros entre Funza y Honda. El pelotón tendrá que afrontar un terreno de alta exigencia que incluirá los pasos puntuables por los altos de La Tribuna, El Trigo y La Mona, un exigente examen de montaña antes de ingresar oficialmente a territorio tolimense.
Clásico RCN Sistecrédito 2026
Resultados Etapa 1 | Mosquera › Zipaquirá (182,9 km)
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|4:11:10
|2
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|m.t.
|3
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|0:01
|4
|Adrián Bustamante
|GW Erco Sportfitness
|0:02
|5
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|0:03
|6
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|0:03
|7
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:03
|8
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:04
|9
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:04
|10
|Daniel Carvajal
|GW Erco Sportfitness
|0:05
Noticias
‘Hijos de los Andes’: la historia del ciclismo colombiano llega a la televisión en Win Sports, RCN TV y Nuestra Tele Internacional
La historia de 75 años del ciclismo colombiano llegará a la televisión hoy con el estreno de ‘Hijos de los Andes, la historia de un país sobre dos ruedas’, una serie documental de 11 capítulos dirigida por Miguel Salazar, que reúne imágenes históricas, archivos inéditos y testimonios de los protagonistas que convirtieron el ciclismo en uno de los deportes más representativos de Colombia. La producción podrá verse inicialmente a través de Win Sports y posteriormente en RCN Televisión y Nuestra Tele Internacional.
El documental propone un recorrido por más de siete décadas de triunfos, dificultades y transformaciones del ciclismo nacional, desde sus primeros grandes protagonistas hasta las generaciones que llevaron la bandera colombiana a lo más alto del deporte mundial. A través de las hazañas de los escarabajos, la serie reconstruye una historia que va mucho más allá de las competencias y que está estrechamente relacionada con la identidad, la geografía y la cultura deportiva del país.
Bajo la dirección de Miguel Salazar, ‘Hijos de los Andes’ reúne material audiovisual de distintas épocas y los testimonios de ciclistas que han marcado generaciones. La producción busca mostrar cómo un deporte nacido y desarrollado en medio de las montañas terminó convirtiéndose en una de las mayores expresiones de orgullo nacional, gracias a hombres y mujeres que encontraron en la bicicleta una oportunidad para superar dificultades y conquistar escenarios internacionales.
Revista Mundo Ciclístico desempeñó un papel importante en la realización de esta producción, aportando su valioso archivo gráfico y documental, construido durante más de 50 años de seguimiento permanente al ciclismo colombiano. Fotografías, registros históricos y material periodístico conservados por esta casa editorial forman parte de los recursos que permitieron reconstruir acontecimientos y recuperar imágenes fundamentales para contar la evolución del deporte de las bielas en nuestro país.
Una de las participaciones destacadas corresponde a Héctor Urrego Caballero, director de Revista Mundo Ciclístico, cuya voz y conocimiento histórico acompañan el relato a lo largo de los 11 capítulos. Con más de medio siglo dedicado al periodismo ciclístico, «El Profe» ha sido testigo directo de buena parte de los acontecimientos que transformaron este deporte en Colombia y su participación aporta contexto, memoria y una mirada periodística a los episodios que marcaron distintas generaciones. Tanto su contribución como el archivo de Mundo Ciclístico forman parte de los créditos de la producción.
La serie también representa una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a los orígenes del ciclismo colombiano y recordar a quienes abrieron camino en las carreteras nacionales e internacionales. Más allá de las grandes victorias y los títulos, ‘Hijos de los Andes’ recupera historias humanas de sacrificio, perseverancia y superación, elementos que han acompañado el desarrollo del ciclismo de ruta, pista y otras modalidades durante décadas.
El estreno en Win Sports será hoy, entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, con la emisión de los dos primeros capítulos. El domingo 18, en el mismo horario, se transmitirán los capítulos tercero y cuarto. La programación continuará durante los siguientes fines de semana hasta completar los 11 episodios. Por su parte, RCN Televisión comenzará su emisión el domingo 18 de octubre, después del programa Yo, José Gabriel, aproximadamente a las 10:30 de la noche, y continuará los domingos hasta completar la serie.
La producción también llegará al público internacional a través de Nuestra Tele Internacional, con emisiones de lunes a viernes, desde el 19 de octubre hasta el 2 de noviembre, a las 8:00 de la noche, después del noticiero. De esta manera, ‘Los Hijos de los Andes’ inicia su recorrido televisivo con la intención de conservar y compartir la memoria de un deporte que ha acompañado la historia contemporánea de Colombia y que, durante más de 75 años, ha encontrado en sus campeones, sus aficionados y sus montañas una fuente inagotable de grandes historias.
Ruta
Top 10 de los mejores momentos de Nairo Quintana en su carrera profesional
Luego de 17 años de historia y glorias, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional. El boyacense, ganador de una Vuelta a España (2016) y un Giro de Italia (2014), puso punto final a su gran trayectoria deportiva en una emotiva despedida en Cartagena, en donde se realizó su gran fondo.
El escarabajo, de 36 años, puso fin a su carrera como ciclista, un camino marcado por grandes victorias con actuaciones históricas en las ‘Grandes Vueltas’, que incluyen podios y triunfos de etapa.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a Nairoman, repasando algunos de los mejores momentos de su formidable trayectoria en el Colombia es Pasión, el Movistar y el Arkea.
Campeón del Tour de l’Avenir 2010 con dos victorias de etapa
Ganador de la Vuelta al País Vasco 2013 más una victoria de etapa
Segundo en el Tour de Francia 2013, más 1 etapa, clasificación de la montaña y mejor joven
Gran campeón del Giro de Italia 2014
Vencedor de la Tirreno-Adriático en dos ocasiones 2015 y 2017
Campeón de la Vuelta a Cataluña 2016
Ganador del Tour de Romandía 2016, sumado a una victoria de etapa
Campeón de la Vuelta a España 2016, más una etapa y la clasificación de la combinada
Vencedor del Tour de La Provence, en dos oportunidades 2020 y 2022
Nairo Quintana este año se consagró campeón de la Vuelta a Asturias 2026