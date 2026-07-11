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Tour de Francia: Tim Merlier vuelve a ganar esta vez en la octava etapa con Fernando Gaviria de nuevo en el top 15

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El belga Tim Merlier ganó la octava etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)
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