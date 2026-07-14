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Tour de Francia: Tadej Pogacar inicia avasallador la segunda semana y se lleva la victoria en la décima etapa con destaque de Richard Carapaz

Publicado

Hace 22 mins

el

El esloveno Tadej Pogacar ganó la décima etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)
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Santiago Umba gana de forma brillante la cuarta etapa del Tour de Qinghai 2026 y Jan Castellón se pone líder

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14 julio, 2026

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El boyacense Santiago Umba se adudicó la cuarta etapa del Tour de Qinghai 2026. (Foto © Tour of Magnificent Qinghai)
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Tour du Valromey: Benjamín Noval le arrebata el título a Seff Van Kerckhove en la cronoescalada final al Grand Colombier

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14 julio, 2026

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El español Benjamín Noval, gran campeón del Tour du Valromey 2026. (Foto © Tour Valromey Organisation)
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Tour de Martinica 2026: Rafael Pineda terminó en el 8° puesto

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14 julio, 2026

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El boyacense Rafael Pineda, el mejor colombiano en el Tour de Martinica 2026. (Foto © La Pédale Pilotine)
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