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Tour de Francia: Tadej Pogacar gana la tercera etapa con Richard Carapaz 3° y Sergio Higuita 15°

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Hace 30 mins

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El esoveno Tadej Pogacar ganó la tercera etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)
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¡Imparable! Lorenzo Finn consigue su segunda victoria y lidera el Sibiu Cycling Tour; Iván Ramiro sube al 5° puesto

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6 julio, 2026

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El italiano Lorenzo Finn ganó la tercera etapa del Sibiu Cycling Tour 2026. (Foto © Sibiu Cycling Tour)
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Ciclo-Retro: los escarabajos que conquistaron la famosa camiseta de ‘pepas rojas’ en el Tour de Francia

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6 julio, 2026

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Quintana le obsequió la camiseta de mejor escalador del Tour a Mauricio Soler, Maillot que el ‘Lancero’ ganara en el año 2007
Mauricio Soler y Nairo Quintana, boyacenses ganadores de la montaña en el Tour de Francia. (Foto © RMC)
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Óscar Santiago Garzón se consagró campeón de la Vuelta al Putumayo 2026; Brandon Vega se llevó el circuito final

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6 julio, 2026

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El gamense Óscar Santiago Garzón se consagró campeón de la Vuelta al Putumayo 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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