Ruta
Tour de Francia: Tadej Pogacar gana la tercera etapa con Richard Carapaz 3° y Sergio Higuita 15°
En un final picando hacia arriba, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) no le dio espació a sus rivales y ganó la tercera etapa del Tour de Francia, una jornada exigente de 196 kilómetros, disputada entre Granollers y Les Angles.
El campeón del mundo ratificó su favoritismo y en un final vibrante, Pogi mostró toda su potencia y se adjudicó un triunfazo que le dio el liderato por las bonificaciones. El segundo lugar fue para su máximo rival, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) y tercero se reportó el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).
En cuanto a los colombianos, Sergio Higuita (XDS Astana Team) fue el mejor de los nuestros en el puesto 15° a 18 segundos del ganador, luego le siguieron Egan Bernal (Netcompany Ineos) finalizó 17°, Harold Tejada (XDS Astana Team) 25°, Einer Rubio (Movistar Team) 54°, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) llegó rezagado en el ‘Grupetto de los Sprinters’.
La fuga del día la animaron el huilense Harold Tejada, quien estuvo acompañado Raúl García Pierna, Nelson Oliveira, Magnus Cort, Matteo Vercher, Louis Vervaeke, Luke Plapp, Mauro Schmid, Mads Pedersen, George Bennett, Alex Baudin, Vlad Van Mechelen y Clément Braz. El grupo en cabeza de carrera logró sacar más de dos minutos de ventaja, pero el escarabajo sufrió kilómetros más adelante y quedó rezagado.
La ronda francesa continuará este martes con la cuarta etapa, una jornada rompe-piernas que llevará a los pedalistas de Carcassonne hasta Foix a lo largo de 181,9 kilómetros.
Tour de Francia (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Granollers – Les Angles (195,9 km)
|15
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:18
|17
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|0:18
|25
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:57
|54
|Einer Rubio
|Movistar Team
|13:35
|161
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|36:30
Clasificación General Individual
|18
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|3:23
|21
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|4:15
|23
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|4:38
|71
|Einer Rubio
|Movistar Team
|30:37
|160
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|54:12
Ruta
¡Imparable! Lorenzo Finn consigue su segunda victoria y lidera el Sibiu Cycling Tour; Iván Ramiro sube al 5° puesto
¡Cero y van dos! El italiano Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe) ganó de forma espectacular la etapa reina y es el virtual campeón del Sibiu Cycling Tour 2026, en una jornada de 157,4 kilómetros, donde predominó en el terreno montañoso con un final en alto de categoría especial.
El campeón del mundo sub-23, que alcanzó su sexta victoria de la temporada, fue nuevamente el más fuerte en los kilómetros finales y le ganó el duelo a sus compañeros de fuga. Segundo entró el neerlandés Wout Poels (Unibet Rose Rockets) y tercero se reportó el sudafricano Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling).
Con relación al único colombiano en competencia, el cundinamarqués Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) cumplíó una destacada actuación y se clasificó en el 5° puesto a solo 40 segundos del ganador.
En cuanto a la clasificación general, con su victoria el italiano Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe) se afianzó en el liderato. El podio parcial lo completan el sudafricano Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling) y el británico Mark Donovan (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
La prestigiosa carrera rumana del calendario UCI finalizará este martes con otra etapa ondulada de 181,6 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Sibiu, donde conoceremos al sucesor del estadounidense Matthew Riccitello, campeón del año pasado.
Sibiu Cycling Tour (2.1)
Resultados Etapa 3 | Sibiu – Bâlea Lac (157,4 km)
|1
|Lorenzo Finn
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:43:16
|2
|Wout Poels
|Unibet Rose Rockets
|0:13
|3
|Byron Munton
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:13
|4
|Mark Donovan
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:20
|5
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:40
|6
|Walter Calzoni
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|1:22
|7
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|1:42
|8
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|1:28
|9
|Jannis Peter
|Unibet Rose Rockets
|1:32
Clasificación General Individual
|1
|Lorenzo Finn
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|10:07:18
|2
|Byron Munton
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:55
|3
|Mark Donovan
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|1:46
|4
|Wout Poels
|Unibet Rose Rockets
|2:07
|5
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|2:42
|6
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech NIPPO Rali
|2:55
|7
|Walter Calzoni
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|2:58
|8
|Adrià Pericas
|Unibet Rose Rockets
|3:03
|9
|Jannis Peter
|UAE Team Emirates – XRG
|3:13
|10
|Pablo Torres
|UAE Team Emirates – XRG
|3:49
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Ciclo-Retro: los escarabajos que conquistaron la famosa camiseta de ‘pepas rojas’ en el Tour de Francia
En la rica historia del Tour de Francia los escarabajos han sido grandes protagonistas de la montaña en varias ediciones, después de la tercera aparición en 1985, Lucho Herrera fue el primer colombiano en ganar la camiseta de las ‘pepas rojas’, la que identifica al mejor escalador de la ronda gala. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recuento de los cuatro colombianos que se llevaron la ‘camiseta de la montaña’ para su casa.
El ‘Jardinerito de Fusagasugá es el único ciclista colombiano que ha llegado a París vistiendo la camiseta de la montaña en dos ocasiones. La primera en el año 1985, cuando ganó dos de las etapas más importantes de la carrera en Morzine y en Saint Etienne, y luego en 1987 cuando fue 5º en la clasificación general.
13 años después, Santiago Botero logró llevarse esta clasificación nuevamente para el país, ganando una etapa y llevando la camiseta de los ‘lunares rojos’ desde la etapa 14 hasta París. Ese año, el pedalista antioqueño fue 7º en la clasificación general.
Luego el turno fue para Mauricio Soler cuando en el 2007 fue el mejor escalador de la carrera, ganando una etapa y siendo 2º en la clasificación de mejor joven detrás del español Alberto Contador, desafortunadamente cuatro años más tarde sufrió una terrible caída que lo alejó del ciclismo, cuando preparaba el Tour de Francia de 2011.
Por último, en 2013, Nairo Quintana sorprendió a propios y extraños cuando en su debut en la Grand Bouclé logró ser subcampeón de la clasificación general, campeón de los jóvenes y mejor escalador, además de ganar la etapa 20.
‘Nairoman’ dictó en el Tour de 2013 por última vez, ‘LA LEY DE LA MONTAÑA’ y dejó escrito un nuevo capítulo para admiración de Colombia y del planeta ciclístico, lo que volvió a poner a los escarabajos en la élite del ciclismo mundial como los mejores escaladores.
Ruta
Óscar Santiago Garzón se consagró campeón de la Vuelta al Putumayo 2026; Brandon Vega se llevó el circuito final
El ciclista cundinamarqués Óscar Santiago Garzón se consagró campeón de la Vuelta al Putumayo 2026, tras defender el liderato en la jornada final. El joven corredor del GW Erco Sportfitness lleva tres podios en la temporada tras salir segundo en la Clásica Nacional Alcaldía de Anapoima y en la Vuelta al Tolima.
El nacido en Gama, Cundinamarca, estuvo muy bien rodeado por su equipo para sortear sin contratiempos la última etapa. Garzón sostuvo la regularidad a lo largo de los cuatro días de competencia para llevarse el título y suceder al caucano caucano Leison Maca, campeón del año pasado.
El podio de la carrera del calendario nacional lo completaron Daniel Carvajal (GW Erco Sportfitness) y Sebastián Pinilla (GW Erco Sportfitness), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
La última etapa tuvo como ganador al bogotano Brandon Vega (GW Erco Sportfitness), quien fue el más rápido del circuito final en el municipio de Mocoa.
RESULTADOS COMPLETOS