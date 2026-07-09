Tour de Francia: Tadej Pogacar derrota de forma categórica a Jonas Vingegaard en los Pirineos

En un día para súper escaladores, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) le ganó de forma categórica el duelo a Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) en los Pirineos, luego de recorrer 144,9 kilómetros entre Évaux Les-Bains y Le Lioran.

Pogacar, que recorrió en solitario los últimos de 42 kilómetros, nunca bajó el ritmo para cruzar la línea de meta con una ventaja muy amplia, asestándole un mazazo a su máximo rival. El campeón del mundo cumplirá este viernes camino a Burdeos, el día 56 vestido de amarillo en la ronda francesa.

La superestrella eslovena, que batió el récord de ascensión al Tourmalet, consiguió una de sus más brillantes victorias y la número 23 en la Grande Bouclé por los alrededores de las montañas pirenaicas. El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) entró tercero, Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) 4° y Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) cerró el top 5.

En cuanto a los escarabajos, Egan Bernal (Netcompany Ineos) fue el mejor colombiano en el puesto 11° a 4:47 del ganador, luego llegó Harold Tejada (XDS Astana Team) en la casilla 13° a más de 8 minutos de Pogacar, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) se clasificó en la posición 35° y Einer Rubio (Movistar Team) 56°.

La prestigiosa ronda francesa vivirá este viernes la séptima etapa, una jornada llana diseñada sobre 175,1 kilómetros, que se correrá entre Hagetmau y Burdeos con solo un premio de montaña de cuarta categoría.

Tour de France (2.UWT)

Resultados Etapa 6 | Pau – Gavarnie-Gèdre (186,2 km)

11 Egan Bernal Netcompany INEOS 4:47 13 Harold Tejada XDS Astana Team 8:18 35 Sergio Higuita XDS Astana Team 20:59 56 Einer Rubio Movistar Team 30:47 171 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 45:24

Clasificación General Individual