Tour de Francia: Tadej Pogacar conquista su quinto título y Mathieu van der Poel gana de forma espectacular la jornada final en París

Este domingo se cerró de forma espectacular la 113ª edición del Tour de Francia en los Campos Elíseos, donde el esloveno Tadej Pogacar conquistó su quinto título en la prestigiosa carrera de tres semanas, igualando a los legendarios Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

El campeón del mundo, quien era el máximo candidato al triunfo final, obtuvo su quinta corona y la tercera consecutiva. La superestrella del pelotón mundial terminó en lo más alto del podio acompañado del belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y de su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro, quien se consagró como el mejor joven de la ronda gala.



El gran campeón Tadej Pogacar con su fiel escudero, el mexicano Isaac del Toro. (Foto © Tour de France)

En lo que se refiere a la actuación de los colombianos, Egan Bernal (Netcompany Ineos) fue el mejor de los nuestros, al terminar en la casilla 20° de la general a más de una hora del campeón, mientras que Harold Tejada (XDS Astana Team) finalizó 26° y Sergio Higuita (XDS Astana Team) 38°.

En la última etapa el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) se quedó con la victoria en París, tras un espectacular duelo con los hombres rápidos, en un viaje de 88,7 kilómetros por los alrededores de la capital francesa.