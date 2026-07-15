Tour de Francia: Soren Waerenskjold reina entre los sprinters en la undécima etapa con Fernando Gaviria 9°

En un final para velocistas, el noruego Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) se mostró como el más rápido en el sprint colectivo y se quedó con la undécima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre las localidades de Vichy y Nevers, que contó con un recorrido 161,3 kilómetros.

El corredor escnadinavo superó holgadamente al neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) y el belga Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano de la jornada fue Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) en la 9° posición con el mismo tiempo del ganador.

En cuanto a la clasificación general, no se presentaron cambios sustanciales y el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)) se mantuvo al comando con el danés Jonas Vingegard (Team Visma | Lease a Bike) escoltándolo a 3:36. El podio provisional lo el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 4:06.



Los protagonistas de la fuga del día en la undécima etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Foto © Tour de France)

La fuga del día la animaron el danés Anthon Charmig (Uno-X Mobility), el portugués Nelson Oliveira (Movistar Team), además de los franceses Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) y Mathis Le Berre (TotalEnergies)

La ‘Grand Bouclé’ continuará este jueves con la disputa de la décimo segunda etapa, una jornada rompe-piernas de 179,1 kilómetros con salida en Circuit Nevers Magny-Cours y llegada a Chalon-sur-Saône, que incluye tres puertos de cuarta categoría.

Tour de France (2.UWT)

Resultados Etapa 11 | Vichy – Nevers (161,3 km)

50 Egan Bernal Netcompany INEOS m.t. 104 Einer Rubio Movistar Team m.t. 158 Sergio Higuita XDS Astana Team 1:00 167 Harold Tejada XDS Astana Team 2:36



Tadej Pogacar, líder sólido del Tour de Francia 2026. (Foto UAE © Kei Tsuji/SprintCyclingAgency © 2026)

Clasificación General Individual