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Tour de Francia: Richard Carapaz gana la penúltima etapa e Isaac del Toro se asegura el tercer cajón del podio
El eximio escalador, el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) se llevó la victoria en la etapa reina del Tour de Francia 2026, una penúltima jornada durísima con tres puertos de categoría especial, uno de primera, y final en una ascensión corta al Alpe d’Huez, que contó con 170,9 kilómetros de recorrido.
Las piernas del suramericano respondieron al último desafío de la mejor manera, que le dejó a la ‘Locomotora del Carchi’ un premio doble pues, también se aseguró matemáticamente la preciada camiseta de la montaña, que ya había conseguido en la edición de 2024.
Segundo entró el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y tercero se reportó el estadounidense Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike), quien estuvo muy cerca de terminar en un barranco durante el descenso final.
Por su parte, el mexicano Isaac del Toro, que contó con la ayuda de su líder Tadej Pogacar se aseguró el tercer lugar en el podio final de la carrera tras terminar quinto en la etapa detrás de su jefe de filas. En cuanto a los colombianos, Harold Tejada (XDS Astana Team) ingresó 21°, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) finalizó 38° y Egan Bernal (Netcomany Ineos) 39°, ambos a más de 31 minutos de Carapaz.
La prestigiosa ronda francesa vivirá este domingo su último capítulo en París, con un recorrido corto de 89 kilómetros, que tendrá cuatro premios de montaña de cuarta categoría.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 20 | Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez (170,9 km)
|21
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|11:20
|38
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|31:06
|39
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|31:28
Clasificación General Individual
|20
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|1:47:58
|26
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:19:47
|38
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|3:04:35
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Vuelta de la Juventud Sistecredito 2026: Robert Plazas se consagra campeón y Juan Charris sale victorioso en la última etapa
¡Colombia conoció a su nuevo campeón de la Vuelta de la Juventud! El duitamense Robert Plazas recuperó el título de la competencia Sub-23 para Boyacá, que la última vez la ganó con el umbitano Héctor Ferney Molina en 2024. El corredor del Sistecrédito fue el mejor de la ronda colombiana, que reunió a los mejores talentos Sub-23 del país.
El podio de la tradicional cita ciclística, que cumplió su edición número 59, lo completaron el carmelitano Estiven García (Team Sistecrédito) y el casareño Emerson Gordillo (Nu Colombia), quienes ocuparon el segundo y tercero, respectivamente.
El boyacense Robert Plazas, que venía de ser el mejor joven en la Clásica de Fusagasuga, sucedió en el palmarés de la Vuelta de la Juventud al cundinamarqués Juan Felipe Rodríguez, vencedor de la pasada edición (2025).
La última victoria de etapa se la llevó el bogotano Juan Charris (LCM Bogotá-Ciclismo Capital), quien consiguió su primer triunfo en la carrera, después de llevar a bueno puerto un ataque en los últimos kilómetros. La jornada final contó un recorrido de 181,2 kilómetros entre Duitama y Sopó, que pasó por Paipa, Tunja, Chocontá, Sisga, Sesquilé para terminar en Guatavita.
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Tour de Francia: Tadej Pogacar conquista su quinto título y Mathieu van der Poel gana de forma espectacular la jornada final en París
Este domingo se cerró de forma espectacular la 113ª edición del Tour de Francia en los Campos Elíseos, donde el esloveno Tadej Pogacar conquistó su quinto título en la prestigiosa carrera de tres semanas, igualando a los legendarios Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.
El campeón del mundo, quien era el máximo candidato al triunfo final, obtuvo su quinta corona y la tercera consecutiva. La superestrella del pelotón mundial terminó en lo más alto del podio acompañado del belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y de su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro, quien se consagró como el mejor joven de la ronda gala.
En lo que se refiere a la actuación de los colombianos, Egan Bernal (Netcompany Ineos) fue el mejor de los nuestros, al terminar en la casilla 20° de la general a más de una hora del campeón, mientras que Harold Tejada (XDS Astana Team) finalizó 26° y Sergio Higuita (XDS Astana Team) 38°.
En la última etapa el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) se quedó con la victoria en París, tras un espectacular duelo con los hombres rápidos, en un viaje de 88,7 kilómetros por los alrededores de la capital francesa.
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Thomas Silva gana la cuadragésima edición de la Clásica Castilla y León
Continuando con su racha ganadora, el pedalista uruguago Thomas Silva (XDS Astana Team) ganó de forma espectacular la cuadragésima edición de la Clásica Castilla y León, prueba de un día, que contó con un recorrido ondulado de 190,6 kilómetros saliendo del municipio de Benavente para arribar a la localidad de Lubián, en la provincia de Zamora al noroeste de España.
El corredor charrúa salió victorioso por delante del español Roger Adrià (Movistar Team) y de su compañero de equipo, el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team), quienes hicieron el segundo y tercer puesto, completando el podio de la clásica española. El colombiano Diego Pescador (Movistar Team) se reportó en la casilla 30° a 59 segundos del ganador.
Uno de los grandes protagonista de la carrera fue el venezolano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), quien fue uno de los animadores de la fuga del día que integraron ocho corredores. Al final, todos los fugados fueron neutralizados por el grupo de favoritos.
Silva, que venía de ganar el día anterior la Clasica de Ordizia, sucedió en el palmarés de la carrera española al local Haimar Etxeberría, vencedor de la pasada edición (2025).
Resultados Clásica Castilla y Leon (1.1)
Benavente – Lubián (190,6 km)
|1
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|4:23:41
|2
|Roger Adrià
|Movistar Team
|m.t.
|3
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Mathieu Burgaudeau
|TotalEnergies
|0:03
|5
|Natnael Tesfatsion
|Movistar Team
|0:05
|6
|Jesús Herrada
|Burgos Burpellet BH
|0:05
|7
|Baptiste Vadic
|TotalEnergies
|0:05
|8
|Xabier Berasategi
|XDS Astana Team
|0:08
|9
|Diego Ulissi
|Euskaltel – Euskadi
|0:08
|10
|Francisco Muñoz
|Team Polti VisitMalta
|0:08
|11
|Lorenzo Quartucci
|Burgos Burpellet BH
|0:08
|12
|Clément Venturini
|Unibet Rose Rockets
|0:10
|13
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:10
|14
|Jokin Murguialday
|Euskaltel – Euskadi
|0:14
|30
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:59