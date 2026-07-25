Tour de Francia: Richard Carapaz gana la penúltima etapa e Isaac del Toro se asegura el tercer cajón del podio

El eximio escalador, el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) se llevó la victoria en la etapa reina del Tour de Francia 2026, una penúltima jornada durísima con tres puertos de categoría especial, uno de primera, y final en una ascensión corta al Alpe d’Huez, que contó con 170,9 kilómetros de recorrido.

Las piernas del suramericano respondieron al último desafío de la mejor manera, que le dejó a la ‘Locomotora del Carchi’ un premio doble pues, también se aseguró matemáticamente la preciada camiseta de la montaña, que ya había conseguido en la edición de 2024.

Segundo entró el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y tercero se reportó el estadounidense Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike), quien estuvo muy cerca de terminar en un barranco durante el descenso final.



Tadej Pogacar entró 4° e Isaac del Toro 5°, en la penúltima etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)

Por su parte, el mexicano Isaac del Toro, que contó con la ayuda de su líder Tadej Pogacar se aseguró el tercer lugar en el podio final de la carrera tras terminar quinto en la etapa detrás de su jefe de filas. En cuanto a los colombianos, Harold Tejada (XDS Astana Team) ingresó 21°, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) finalizó 38° y Egan Bernal (Netcomany Ineos) 39°, ambos a más de 31 minutos de Carapaz.

La prestigiosa ronda francesa vivirá este domingo su último capítulo en París, con un recorrido corto de 89 kilómetros, que tendrá cuatro premios de montaña de cuarta categoría.

Tour de France (2.UWT)

Resultados Etapa 20 | Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez (170,9 km)

21 Harold Tejada XDS Astana Team 11:20 38 Sergio Higuita XDS Astana Team 31:06 39 Egan Bernal Netcompany INEOS 31:28



Tadej Pogacar, campeón virtual del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)

Clasificación General Individual