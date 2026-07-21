Tour de Francia: Remco Evenepoel hace valer su condición de favorito y gana la contrarreloj individual

Reafirmando su superioridad en los ejercicios al cronómetro, el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) hizo valer su condición de favorito y ganó la decimosexta etapa del Tour de Francia 2026, una contrarreloj individual de 26,1 kilómetros disputada en la región de Auvernia-Ródano-Alpes entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains.

El belga, que realizó el ejercicio individual a una velocidad media de 48,45 km / h, paró los cronómetros en 32:19” para vencer por 28 segundos al esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG). En tercer lugar quedó el danés Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) a más de un minuto.



Remco Evenepoel, ganador de la decimosexta etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)

Con relación a los colombianos, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) fue el mejor de los nuestros, ocupando la casilla 50° a 4:30”, mientras que el resto de colombianos cedieron más de 5 minutos.

En lo referente a la calsificación general individual, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) sigue tranquilo en el primer puesto, escoltado por el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe). El podio parcial lo completa el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).

La prestigiosa ronda francesa continuará este miercoles con la decimoséptima etapa, una jornada ondulada de 174,7 kilómetros, con salida en Chambéry y final en Voiron, que incluye cuatro puertos montañosos categorizados en la fase inicial.

Tour de France (2.UWT)

Resultados Etapa 16 (ITT) | Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains (26,1 km)

50 Egan Bernal Netcompany INEOS 4:30 83 Sergio Higuita XDS Astana Team 5:26 84 Einer Rubio Movistar Team 5:29 159 Harold Tejada XDS Astana Team 7:02



Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Clasificación General Individual