Tour de Francia: Mads Pedersen gana el duelo de los fugados en la cuarta etapa y Torstein Træen asume el liderato

Una gran sorpresa se dio en la cuarta etapa del Tour de Francia 2026, donde una fuga numerosa consiguió una ventaja escandalosa de más de 12 minutos. Al final, Mads Pedersen se quedó con el triunfo tras recorrer 181,9 kilómetros entre las localidades de Carcassonne y Foix.

En una gran actuación, el pedalista dánes se llevó una espectacular victoria por delante de su compañero de equipo el estadounidense Quinn Simmons. El pelotón ingresó a la meta a más 12 minutos, mientras que el mejor colombiano fue el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) en el puesto 90°.

El triunfo del corredor escandinavo se construyó en los primeros kilómetros cuando se armó una numerosa fuga que trabajó incansablemente para aumentar la diferencia, alcanzando una ventaja superior a los 12 minutos, que los favoritos nunca pudieron recuperar.

En cuanto a la general, el noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility) le arrebató el liderato al esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG). Al vikingo lo escolta el estadounidense Sean Quinn (EF Education – EasyPost) a 28 segundos.

La prestigiosa ronda francesa continuará este miércoles con la disputa de la quinta etapa, una jornada ondulada de 158,3 kilómetros con salida en Lannemezan y arribo en Pau, que incluye varios repechos y un premio de montaña categorizado.



Mads Pedersen, ganador de la cuarta etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)

Tour de Francia (2.UWT)

Resultados Etapa 4 | Carcassonne – Foix (181,9 km)

90 Egan Bernal Netcompany INEOS 12:59 101 Sergio Higuita XDS Astana Team 12:59 102 Harold Tejada XDS Astana Team 12:59 117 Einer Rubio Movistar Team 12:59 166 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 22:08



Torstein Træen, nuevo líder del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)

Clasificación General Individual