Ruta
Tour de Francia: Jasper Philipsen se adjudica la decimoséptima etapa, tras ser el más fuerte de una numerosa fuga
En un final a toda velocidad, Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) le ganó el duelo a sus compañeros de fuga y se quedó con la victoria en la decimoséptima etapa del Tour de Francia 2026, sobre un trazado de 174,7 kilómetros entre Chambéry y Voiron.
El sprinter belga fue el más rápido, ganando ajustadamente el embalaje por delante del suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) y del neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano fue el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) en la casilla 32° a 45 segundos del ganador, mientras que el pelotón entró comandado por el UAE Team Emirates – XRG a más de 8 minutos.
En cuanto a la clasificación general no se presentaron cambios, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) sigue liderando la carrera con una buena ventaja, escoltado por el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).
La fuga del día la integraron más de 40 corredores después de una lucha incansable que terminó dando sus frutos una vez pasada la mitad del recorrido. En la escapada se filtraron tres colombianos Egan Bernal, Einer Rubio y Harold Tejada, pero los tres fueron cortados en los últimos kilometros.
Al final, el belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) se fue en solitario e intentó aguantar la embestida del grupo perseguidor, pero no resistió y lo alcanzaron. Ya en la definición Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) fue el más veloz y terminó llevándose la victoria, la segunda para su equipo en esta edición de la Grand Bouclé.
La prestigiosa ronda francesa continuará este jueves con un recorrido montañoso de 185,2 kilómetros, con inicio en Voiron y arribo en Orcières-Merlette, que incluye cinco puertos categorizados.
|32
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:45
|36
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:57
|37
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|2:57
|139
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|8:46
Clasificación General Individual
|14
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|39:14
|26
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:29:09
|38
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:59:31
|49
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:17:19
Ruta
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: Robert Plazas gana la contrarreloj en Aguazul y se apodera del liderato
En una vibrante lucha contra el cronómetro, Robert Plazas (Team Sistecrédito) ganó la tercera etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. El boyacense fue el mejor en la contrarreloj de 33,2 kilómetros, que se llevó a cabo por los alrededores municipio de Aguazul, en el departamento del Casanare.
El duitamense ganó por fuerza mayor registrando un tiempo de 40:08 a una velocidad media de 49,63 km/h. Segundo ingresó Mauricio Zapata (Team Sistecredito) y tercero concluyó Andrés Umbarila (Motomart SHC Team).
En cuanto a la clasificación general individual, todo cambió en las primeras posiciones y Robert Plazas (Team Sistecrédito) se apoderó del liderato, aventajando por 11 segundos a su compañero de equipo Mauricio Zapata.
La reconocida carrera ciclística colombiana para pedalistas sub-23 continuará este jueves con una jornada en su mayoría llana de 140,8 kilómetros, que conectará Yopal, Aguazul, Monterrey y Villanueva.
CLASIFICACIONES PROVISIONALES
Ruta
Victoria de Luke Valenti en la segunda etapa de la Vuelta a Castilla y León; Andrés Mancipe y Nicolás Guzmán mejoran en la general
En un final lleno de emociones, Luke Valenti (Equipo Cortizo) se adjudicó la segunda etapa de la Vuelta a Castilla y León 2026. El corredor canadiense fue el más rápido en las calles de Cuéllar, villa española de la provincia de Segovia, tras recorrer 154 kilómetros.
El joven norteamericano se llevó el triunfo oor delante de los españoles Leo Ucher (MP Group – Doltcini) y Albert Roca (Caja Rural-Alea), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los dos colombiano en competencia, Nicolás Guzmán (ODL Team-Lasal Cocinas) se clasificó en el puesto 39° y Andrés Mancipe (ODL Team-Lasal Cocinas) se reportó en la casilla 41°, ambos a 28 segundos del ganador.
En relación a la general individual, el canadiense Luke David Valenti (Equipo Cortizo) se apoderó del liderato, que estaba en manos del puertorriqueño Cristopher Morales (Supermercados Froiz), mientras que los dos escarabajos se acomodaron mejor en la clasificación.
La carrera española continuará este jueves con la tercera etapa, una jornada odulada de 140 kilómetros, que partirá de Santa Marta de Tormes para llegar hasta Piedrahíta, un histórico municipio en la provincia de Ávila.
Cklasificación General Individual
|1.
|Luke David Valenti
|EQUIPO CORTIZO
|Sub-23
|6:40:56
|2.
|Mika Vijfvinkel
|SUPERMERCADOS FROIZ
|Sub-23
|0:02
|3.
|Marc Rubirola
|CAJA RURAL-ALEA
|Sub-23
|0:02
|4.
|Francisco Fernández
|EXTREMADURA PEBETERO
|Sub-23
|0:02
|5.
|Ander Otegi
|BBK – EUSKADI SUB23
|Sub-23
|0:10
|6.
|Albert Roca
|CAJA RURAL-ALEA
|Sub-23
|0:10
|7.
|Xavi Mestre
|HIGH LEVEL – GSPORT
|Sub-23
|0:10
|8.
|Aimar Arcauz
|EQUIPO CORTIZO
|Sub-23
|0:10
|9.
|Simone Galbusera
|EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA
|Sub-23
|0:10
|10.
|Manuel Rodriguez
|SUPERMERCADOS FROIZ
|Élte
|0:10
|38.
|Andrés Mancipe
|ODL TEAM-LASAL COCINAS
|Élte
|0:36
|41.
|Nicolás Guzmán
|ODL TEAM-LASAL COCINAS
|Sub-23
|0:36
Ruta
Ciclo-Retro: los escarabajos que conquistaron la famosa camiseta de ‘pepas rojas’ en el Tour de Francia
En la rica historia del Tour de Francia los escarabajos han sido grandes protagonistas de la montaña en varias ediciones, después de la tercera aparición en 1985, Lucho Herrera fue el primer colombiano en ganar la camiseta de las ‘pepas rojas’, la que identifica al mejor escalador de la ronda gala. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recuento de los cuatro colombianos que se llevaron la ‘camiseta de la montaña’ para su casa.
El ‘Jardinerito de Fusagasugá es el único ciclista colombiano que ha llegado a París vistiendo la camiseta de la montaña en dos ocasiones. La primera en el año 1985, cuando ganó dos de las etapas más importantes de la carrera en Morzine y en Saint Etienne, y luego en 1987 cuando fue 5º en la clasificación general.
13 años después, Santiago Botero logró llevarse esta clasificación nuevamente para el país, ganando una etapa y llevando la camiseta de los ‘lunares rojos’ desde la etapa 14 hasta París. Ese año, el pedalista antioqueño fue 7º en la clasificación general.
Luego el turno fue para Mauricio Soler cuando en el 2007 fue el mejor escalador de la carrera, ganando una etapa y siendo 2º en la clasificación de mejor joven detrás del español Alberto Contador, desafortunadamente cuatro años más tarde sufrió una terrible caída que lo alejó del ciclismo, cuando preparaba el Tour de Francia de 2011.
Por último, en 2013, Nairo Quintana sorprendió a propios y extraños cuando en su debut en la Grand Bouclé logró ser subcampeón de la clasificación general, campeón de los jóvenes y mejor escalador, además de ganar la etapa 20.
‘Nairoman’ dictó en el Tour de 2013 por última vez, ‘LA LEY DE LA MONTAÑA’ y dejó escrito un nuevo capítulo para admiración de Colombia y del planeta ciclístico, lo que volvió a poner a los escarabajos en la élite del ciclismo mundial como los mejores escaladores.