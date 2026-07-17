Ruta
Tour de Francia: Harold Tejada termina segundo en la decimotercera etapa por detrás del suizo Mauro Schmid
En la decimotercera etapa del Tour de Francia 2026 el colombiano Harold Tejada estuvo muy cerca del triunfo. Al final, el talentoso escarabajo fue segundo en la línea de meta, por detrás del suizo Mauro Schmid (Team Jayco Alula), victorioso en una jornada bastante larga de 205,8 kilómetros, comprendidos entre Dole y Belfort.
El pedalista huilense se batió con los mejores en una peleada fuga en la que más de 50 pedalistas exprimieron sus fuerzas hasta al gran puerto del día, la subida a Ballon d’Alsace (9,1 km al 6.9%), con un perfil favorable para los escaladores. La jornada transcurrió con medias de velocidad por encima de los cincuenta kilómetros por hora.
El grupo principal con los favoritos a bordo se relajó y entró a más de 7 minutos de los escapados, encabezado por el estadounidense Quinn Simmons (Lidl – Trek).
En cuanto a la clasificación general no presentaron cambios en los primeros puestos. El esloveno Tadej Pogacar, cuatro veces campeón del Tour se mantuvo como líder con 3 minutos y 36 segundos de ventaja sobre el escandinavo Jonas Vingegaard. El zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) bajó a la casilla 12°.
La prestigiosa carrera francesa continuará este sábado con la etapa catorce, una jornada montañosa que incluye tres grandes ascensos en la región de Alsacia y final en la estación de esquí de Le Markstein con un recorrido de 155,3 kilómetros.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 13 | Dole – Belfort (205,8 km)
|55
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|7:32
|83
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|17:16
|114
|Einer Rubio
|Movistar Team
|17:19
Clasificación General Individual
|12
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|12:15
|26
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|46:37
|45
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:21:31
|46
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:21:47
Ruta
William Colorado lidera al Nu Colombia en la Vuelta de la Juventud 2026
El equipo de ciclismo Nu Colombia volverá a escena en el calendario nacional a partir del próximo lunes 20 de julio, con su participación en la Vuelta de la Juventud 2026, la carrera más importante del país para la categoría Sub-23, que este año se disputará sobre siete etapas en carreteras de Casanare, Boyacá y Cundinamarca.
La escuadra morada afrontará la carrera con una nómina encabezada por el campeón nacional de ruta en la categoría Sub-23, William Colorado y completada por Esteban Hoyos, Juan Pablo Ortega, Emerson Gordillo, Johan Rubio, Julián Manrique y Álex Agudelo, grupo con el que buscará protagonismo en una competencia que históricamente ha servido como plataforma de lanzamiento para varios de los grandes nombres del ciclismo nacional.
La carrera comenzará con una primera etapa de 125 kilómetros entre Yopal, y Trinidad, seguida por una larga segunda jornada entre Aguazul y Yopal, antes de llegar a la contrarreloj individual de 33,2 kilómetros en Aguazul, una fracción que se perfila como determinante en la clasificación general.
El recorrido continuará con una etapa entre Yopal, Aguazul, Monterrey y Villanueva, antes de ingresar a territorio boyacense con la jornada entre Villanueva, San Luis de Gaceno, Santa María y Guateque. La carrera se definirá con la etapa reina hacia el Alto del Cogollo y una extensa fracción final entre Duitama y Sopó.
“Llego a esta Vuelta de la Juventud con mucha motivación y con la ilusión de representar de la mejor manera al equipo. Sabemos que será una carrera muy dura, con etapas para todos los perfiles y una montaña que seguramente va a marcar grandes diferencias, pero tenemos un grupo fuerte, con mucha calidad y ganas de pelear adelante. Para mí es un orgullo encabezar esta nómina como campeón nacional Sub-23 y asumir esta carrera con la responsabilidad y la ambición que representa vestir los colores del Nu Colombia”, señaló William Colorado, vigente monarca nacional de la ruta en la categoría de menos de 23 años.
La Vuelta de la Juventud 2026 abrirá así un nuevo capítulo para el Nu Colombia en el calendario nacional, con una prueba de gran tradición que volverá a reunir a los mejores talentos jóvenes del país y en la que la escuadra morada buscará ser protagonista desde el primer día.
Ruta
Giro Valle D’Aosta: Niels Driesen le gana el duelo a Mateo Ramírez y a Henrique Bravo en la primera etapa en línea
Se cumplió la primera etapa en línea del Giro Valle D’Aosta 2026 con victoria para el belga Niels Driesen (Lotto – Groupe Wanty), quien ganó la jornada montañosa transcurrida al noroeste de Italia, entre las localidades de Hône y Forte di Bard.
La nueva promesa belga superó en la definición al ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) y al brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team), segundo y tercero respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, Kevin Andrés Estupiñán (UC Mónaco) se reportó en la casilla 22° a más de 5 minutos del ganador del día.
En lo referente a la clasificación general individual esta sigue dominada por los suramericanos con Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team) al comando y con Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) tercero.
La carrera italiana para pedalistas Sub-23 continuará este sábado con la segunda etapa en línea, otra jornada rompe-piernas, que se correrá por los alrededores del pintoresco municipio alpino de Saint-Christophe.
Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc (2.2U)
Resultados Etapa 2 | Hône – Forte di Bard (147,5 km)
|1
|Niels Driesen
|Lotto-Groupe Wanty
|3:53:32
|2
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|m.t.
|3
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|m.t.
|4
|Kasper Borremans
|Bahrain Victorious Development Team
|0:07
|5
|Gustave Blanc
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:10
|6
|Max Bock
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:15
|7
|Javier Cubillas
|Movistar Team Academy
|0:37
|8
|Gauthier Servranckx
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:52
|9
|Kevin Biehl
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|0:59
|10
|Tommaso Bosio
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|1:26
|22
|Kevin Andrés Estupiñán
|U.C. Mónaco
|5:38
Clasificación General Individual
|1
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|04:19:57
|2
|Max Bock
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:16
|3
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:28
|4
|Niels Driesen
|Lotto-Groupe Wanty
|1:08
|5
|Kevin Biehl
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|2:12
|6
|Gustave Blanc
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|2:59
|7
|Javier Cubillas
|Movistar Team Academy
|3:11
|8
|Kasper Borremans
|Bahrain Victorious Development Team
|3:13
|9
|Gauthier Servranckx
|Soudal Quick-Step Devo Team
|3:38
|10
|Tommaso Bosio
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|3:40
|11
|Alessandro Cattani
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|3:46
|12
|Ugo Fabries
|UAE Team Emirates Gen-Z
|6:11
|13
|Finn O’Brien
|Development Team Picnic PostNL
|6:27
|14
|Kevin Andrés Estupiñán
|U.C. Mónaco
|6:41
Ruta
César Macías sale triunfador en la penúltima jornada del Tour de Qinghai; Edward Cruz el mejor colombiano
La séptima y penúltima etapa del Tour de Qinghai 2026 la ganó César Macías (Burgos Burpellet BH). El sprinter mexicano fue el más rápido en la definición, luego de recorrer 105,4 kilómetros entre las localidades chinas de Gangcha y Xihaizhen.
El corredor latinoamericano, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó con lo justo al italiano Tommaso Nencini (Solution Tech NIPPO Rali) y al danés Alexander Salby (Li Ning Star), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) fue el más destacado de los nuestros en el puesto 45°, luego le siguieron Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) 47° y Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) 49°.
Con relación a la clasificación general individual, esta sigue muy apretada con el suramericano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) al comando, con solo doce segundos de ventaja sobre el español Jan Castellón (Caja Rural-Seguros RGA).
La carrera asiática finalizará este sabado con las disputa de la octava y útlima etapa, que contará con un recorrido de 146 kilómetros entre Xihaizhen y Qinghai Lake, donde conoceremos al sucesor del eritreo Henok Mulubrhan, campeón del año pasado.
Tour of Magnificent Qinghai (2.Pro)
Resultados Etapa 7 | Gangcha – Xihaizhen (105,4 km)
|1
|César Macías
|Burgos Burpellet BH
|2:08:57
|2
|Tommaso Nencini
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|3
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|m.t.
|4
|Maxime Duba
|Azerion / Villa Valkenburg
|m.t.
|5
|Peñalver Manuel
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|6
|Pita Cristian
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|7
|Leitão Iúri
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|8
|Finkst Tilen
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|9
|Gallagher Oscar
|CCACHE x BODYWRAP
|m.t.
|10
|Budzinski Marcin
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|m.t.
|45
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|47
|Martín Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|49
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|0:07
Clasificación General Individual
|1
|Jonathan Caicedo
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|21:18:50
|2
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:12
|3
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:20
|4
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|0:34
|5
|Alex Tolio
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:39
|6
|Fernando Tercero
|Team Polti VisitMalta
|2:31
|7
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|3:58
|8
|Luca Covili
|Bardiani-CSF 7 Saber
|4:02
|9
|Emanuel Buchmann
|Cofidis
|6:42
|10
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|7:02
|12
|Martín Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|8:07
|14
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|9:56
|16
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|14:04