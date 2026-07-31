Tour de Francia Femenino: las suramericanas Paula Patiño y Ana Vitória Magalhães se miden a lo más selecto del pelotón internacional

El Tour de Francia Femenino arranca este sábado en Lausana, ciudad suiza situada en la zona francófona del país europeo con 147 corredoras de 21 equipos diferentes en busca de conocer a la mejor vueltómana del mundo. En la lista de participantes encontramos a dos suramericanas: la colombiana Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) y la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team).

Asimismo, tomarán la salida la mexicana Romina Hinojosa (Lotto Intermarché Ladies) y la cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) en la prestigiosa carrera francesa, que se disputará entre el 1 y el 9 de agosto, finalizando en la ciudad Niza, tras nueve días intensos de competencia.

Entre las favoritas aparecen la ciclista francesa Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike), quien defenderá el título obtenido el año pasado. Otras de las candidatas son la neerlandesa Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) y la española Paula Blasi (UAE Team L’IMAD), las tres serias aspirantes al podio final.



Pauline Ferrand-Prévot, campeona del Tour de France Femenino 2025. (Foto Tour de France © A.S.O./Thomas Maheux)

La etapa inaugural se correrá mañana por los alrededores de la ciudad de Lausana, en una jornada ideal para que la definan las velocistas. En total serán 138 kilómetros. Al día siguiente las sprinters tendrán otra oportunidad con una jornada entre Aigle, ciudad famosa por albergar la sede de la Unión Ciclista Internacional, y Ginebra.

La media montaña aparecerá el lunes, pero para la general tendremos un día decisivo el martes, con una contrarreloj individual de 21 kilómetros. Otro de los días decisivos podría ser el séptimo, con el Mont Ventoux como gran protagonista para completar más de 18.000 metros de desnivel acumulado, un récord histórico para la competición.

LISTA DE PARTICIPANTES