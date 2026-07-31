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Tour de Francia Femenino: las suramericanas Paula Patiño y Ana Vitória Magalhães se miden a lo más selecto del pelotón internacional

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Hace 3 horas

el

La antioqueña Paula Patiño correrá por tercera vez el Tour de Francia Femenino. (Foto © Laboral Kutxa-Euskadi)
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El ciclismo colombiano lamenta la partida de Honorio Rúa Betancur, uno de sus grandes pioneros

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El antioqueño Honorio Rúa Betancur falleció a los 91 años. *Q.E:P:D (Foto © RMC)
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Tres de tres para el belga Wout van Aert en la Vuelta a Dinamarca 2026

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El belga Wout van Aert también ganó la tercera etapa de la Vuelta a Dinamarca 2026. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
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Ranking UCI: Tadej Pogacar súper líder del escalafón mundial tras arrasar en el Tour de Francia 2026

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31 julio, 2026

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El esloveno Tadej Pogacar, gran campeón del Tour de Francia 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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