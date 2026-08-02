Tour de Francia Femenino 2026: Lorena Wiebes también se queda con el segundo duelo de sprinters

En otro final para velocistas, Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) también ganó la segunda etapa del Tour de Francia Femenino 2026, después de un recorrido rompe-piernas de 147,9 kilómetros la localidad suiza de Aigle y la ciudad Ginebra.

La neerlandesa pasó primera la meta, esta vez por delante de la italiana Elisa Balsamo (Lidl-Trek) y de su compatriota Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike), quienes se reportaron con el mismo tiempo de la ganadora en la 2° y 3° posición, respectivamente.

En cuanto a la única colombiana en competencia, la pedalista antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) de nuevo fue la mejor latinoamericana, reportándose en la casilla 53°, con el mismo tiempo de la ganadora.

La prestigiosa carrera francesa para mujeres continuará este lunes con el tercer capítulo, otra jornada rompe-piernas de 156,5 kilómetros, que se disputará entre la ciudad Ginebra y la localidad de Poligny, ya en territorio galo.

Tour de France Femmes (2.WWT)

Resultados Etapa 2 | Aigle – Geneva (147,9 km)

Lorena Wiebes Team SD Worx-Protime 3:42:08 2 Elisa Balsamo Lidl-Trek m.t. 3 Marianne Vos Team Visma | Lease a Bike m.t. 4 Shari Bossuyt AG Insurance-Soudal Team m.t. 5 Letizia Paternoster Liv AlUla Jayco m.t. 6 Josie Nelson Team Picnic PostNL m.t. 7 Zoe Backstedt CANYON//SRAM m.t. 8 Noemi Rüegg EF Education-Oatly m.t. 9 Malwina Mul Cofidis Women Team m.t. 10 Linda Riedmann Lotto-Intermarché Ladies m.t. 53 Paula Patiño Laboral Kutxa – Fundación Euskadi m.t.

Clasificación General Individual