Tour de Francia Femenino 2026: Lorena Wiebes sale victoriosa en la jornada inaugural

En un final a pura velocidad, Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) ganó al sprint la primera etapa del Tour de Francia Femenino 2026, luego de recorrer 138 kilómetros por los alrededores de la ciudad suiza de Lausana.

La pedalista neerlandesa fue la más rápida en el embalaje para vencer holgadamente a la africana Kim Le Court (AG Insurance – Soudal Team) y a su compatriota Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a la única colombiana en competencia, la pedalista antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) fue la mejor latinoamericana, ingresando en la casilla 50° a 54 segundos de la ganadora.

La fuga del día la protagonizaron la francesa Océane Mahé (Ma Petite Entreprise), la checa Nikola Noskova (Cofidis Women Team), la española Idoia Eraso (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) y la neerlandesa Maud Rijnbeek (VolkerWessels Cycling Team), pero en la fase final el cuarteto fue neutralizado por el pelotón.

El Tour de France Femmes 2026 continuará este domingo con la segunda etapa, que llevará a las pedalistas todavía por territorio suizo de la localidad de Aigle hasta la ciudad Ginebra, en un trayecto rompe-piernas de 147,9 kilómetros.

Tour de France Femmes avec Zwift (2.WWT)

Resultados Etapa 1 | Lausanne – Lausanne (138 km)