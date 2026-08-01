Ruta
Tour de Francia Femenino 2026: Lorena Wiebes sale victoriosa en la jornada inaugural
En un final a pura velocidad, Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) ganó al sprint la primera etapa del Tour de Francia Femenino 2026, luego de recorrer 138 kilómetros por los alrededores de la ciudad suiza de Lausana.
La pedalista neerlandesa fue la más rápida en el embalaje para vencer holgadamente a la africana Kim Le Court (AG Insurance – Soudal Team) y a su compatriota Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la única colombiana en competencia, la pedalista antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) fue la mejor latinoamericana, ingresando en la casilla 50° a 54 segundos de la ganadora.
La fuga del día la protagonizaron la francesa Océane Mahé (Ma Petite Entreprise), la checa Nikola Noskova (Cofidis Women Team), la española Idoia Eraso (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) y la neerlandesa Maud Rijnbeek (VolkerWessels Cycling Team), pero en la fase final el cuarteto fue neutralizado por el pelotón.
El Tour de France Femmes 2026 continuará este domingo con la segunda etapa, que llevará a las pedalistas todavía por territorio suizo de la localidad de Aigle hasta la ciudad Ginebra, en un trayecto rompe-piernas de 147,9 kilómetros.
Tour de France Femmes avec Zwift (2.WWT)
Resultados Etapa 1 | Lausanne – Lausanne (138 km)
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx-Protime
|3:29:11
|2
|Kim Le Court
|AG Insurance-Soudal Team
|m.t.
|3
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|m.t.
|4
|Puck Pieterse
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|5
|Noemi Rüegg
|EF Education-Oatly
|m.t.
|6
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team L’IMAD
|m.t.
|7
|Katarzyna Niewiadoma
|CANYON//SRAM
|m.t.
|8
|Pauline Ferrand-Prevot
|Team Visma | Lease a Bike
|+ 00
|9
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|m.t.
|10
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|m.t.
|50
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:54
Ruta
Remco Evenepoel le gana el duelo a Richard Carapaz en la cuadragésima quinta edición de la Clásica San Sebastián
En un final lleno de emociones, el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) ganó la cuadragésima quinta edición de la Clásica de San Sebastián y alcanzó su cuarto título en la tradicional carrera ciclística española de un día, que contó con 221,2 exigentes kilómetros de recorrido.
Los puesto de honor de la famosa ‘Klasikoa’ los completaron el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) y el británico Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike), quienes ocuparon el 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.
El mejor colombiano fue el zipaquireño Brandon Rivera (Netcompany INEOS), quien cumplió una aceptable actuación y terminó en el puesto 24° a más de un minuto del ganador. Los otros cuatro escarabajos que tomaron la salida no terminaron la prueba.
En las 45 ediciones que se han disputado de la ‘Clásica Vasca’, nunca un ciclista latinoamericano había logrado ocupar un lugar en el podio. España es el país más ganador con 12 triunfos, seguido ahora de Bélgica e Italia con 7 victorias cada uno..
Resultados (Donostia San Sebastián Klasikoa) (1.UWT)
San Sebastián – San Sebastián (221,2 km)
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|5:23:10
|2
|Richard Carapaz
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|3
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:29
|4
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|0:29
|5
|Pello Bilbao
|Bahrain – Victorious
|0:29
|6
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|0:29
|7
|Jan Christen
|UAE Team Emirates – XRG
|0:29
|8
|Marc Hirschi
|Tudor Pro Cycling Team
|0:29
|9
|Marcel Camprubí
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:29
|10
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:29
|24
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|1:08
|DNF
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|No finalizó
|DNF
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|No finalizó
|DNF
|Diego Pescador
|Movistar Team
|No finalizó
|DNF
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|No finalizó
Ruta
Vuelta a Dinamarca: Wout van Aert sigue líder tras el penúltimo capítulo ganado por Storm Ingebrigtsen
El todoterreno belga Wout van Aert sigue líder de la edición 36 de la Vuelta a Dinamarca, luego de defender el liderato en la cuarta y penúltima etapa, que se disputó entre las ciudades de Rudkøbing y Faaborg con un recorrido de 172,6 kilómetros.
El corredor del Team Visma | Lease a Bike supera por 20 segundos al eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets). En el tercer cajón del podio se encuentra el danés Henrik Pedersen (Uno-X Mobility) y el top 5 lo completan el francés Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) y el local Søren Kragh Andersen (Lidl – Trek).
La penúltima jornada quedó en manos del noruego Storm Ingebrigtsen (Uno-X Mobility). Segundo se reportó el italiano Tommaso Bessega (Team Polti VisitMalta) y tercero ingresó en la meta el finlandés Axel Källberg (Lucky Sport Cycling Team). ambos a 15 segundos del vencedor.
La carrera danesa del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, finalizará este domingo con la disputa del quinto y último capítulo, otra jornada llana que tendrá un recorrido de 126 kilómetros entre las localidades de Køge y Rødovre, donde conoceremos al sucesor del danés Mads Pedersen, campeón del año pasado.
PostNord Tour of Denmark (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Rudkøbing – Faaborg (172,6 km)
|1
|Storm Ingebrigtsen
|Uno-X Mobility
|3:46:46
|2
|Tommaso Bessega
|Team Polti VisitMalta
|0:15
|3
|Axel Källberg
|Lucky Sport Cycling Team
|0:15
|4
|Sébastien Grignard
|Lotto-Intermarché
|0:15
|5
|Christopher Juul-Jensen
|Denmark
|0:18
|6
|Jensen Plowright
|Alpecin-Premier Tech
|0:20
|7
|Toon Aerts
|Lotto-Intermarché
|0:20
|8
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl-Trek
|0:20
|9
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:20
|10
|Pier-André Côté
|NSN Cycling Team
|0:20
Clasificación General Individual
|1
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|16:52:22
|2
|Lukáš Kubiš
|Unibet Rose Rockets
|0:21
|3
|Henrik Pedersen
|Uno-X Mobility
|0:28
|4
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:29
|5
|Søren Kragh Andersen
|Lidl – Trek
|0:39
|6
|Pier-André Côté
|NSN Cycling Team
|0:45
|7
|Tomáš Kopecký
|Unibet Rose Rockets
|0:46
|8
|Francisco Muñoz
|Team Polti VisitMalta
|1:00
|9
|Alexander Kamp
|Unibet Rose Rockets
|1:06
|10
|Matyáš Kopecký
|Uno-X Mobility
|1:14
Ruta
El ciclismo colombiano lamenta la partida de Honorio Rúa Betancur, uno de sus grandes pioneros
A los 91 años falleció en Medellín Honorio Rúa Betancur, figura del ciclismo colombiano entre los años 50 y 60 que dejó huella en la ruta y la pista, representando de gran manera a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956, además corrió cinco Vueltas a Colombia.
Esta gloria del ciclismo nacional, nacido en Medellín en 1934, fue uno de los referentes de la generación de ciclistas antioqueños que fue coequipero de Ramón Hoyos Vallejo en aquellos inolvidables equipos de «Antioquia». En el mundo ciclístico era conocido como, ‘El Caballero del Ciclismo’ y ‘Míster Rúa’.
Con la muerte de Honorio Rúa se despide uno de los grandes representantes de la generación que abrió el camino del ciclismo colombiano en el escenario internacional. Su legado trasciende por las carreteras y velódromos donde forjó una carrera ejemplar y siempre será recordado como un pedalista excepcional y un caballero en todo el sentido de la palabra.
El director de la Revista Mundo Ciclístico, Héctor Urrego Caballero, y el grupo periodístico lamentan profundamente esta sensible pérdida para el ciclismo colombiano y envían un fraternal saludo de solidaridad y condolencia a su familia. (Q.E.P.D.).