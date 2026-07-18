Tour de Francia: el UAE hace el 1-2 en la decimocuarta etapa con Tadej Pogacar e Isaac del Toro

En una batalla monumental, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) se adjudicó la decimocuarta etapa del Tour de Francia 2026. El esloveno entró en solitario a la meta, luego de recorrer 155,3 kilómetros entre Mulhouse y Le Markstein, la estación de deportes de invierno en la cordillera de los Vosgos.

La superestrella del ciclismo mundial se impuso tras atacar y sobrepasar a todos los escapados en las subida final, llegando por delante de su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro y del francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), segundo y tercero respectivamente.

El top 5 lo completaron el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) y el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) El mejor colombiano de la jornada terminó siendo el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos), quien finalizó en el puesto 14° a más de 3 minutos de Pogacar.



Egan Bernal terminó 14° en la decimocuarta etapa del Tour de Francia. (Foto Netcompany Ineos © Getty Images Sport)

En cuanto a la clasificación general, Pogacar solidificó su liderato en la carrera, aumentando las diferencias con sus más inmediatos rivales. Ahora el danés Jonas Vingegard (Team Visma | Lease a Bike) lo escolta a 4:30 y el podio parcial lo cierra el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 5:04.

Durante la jornada supermontañosa se presentaron múltiples ataques, uno de los que lo intentó fue el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) después le llegó el turno al ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), quien se le escapó a sus compañeros de aventura, pero en el cierre, el suramericano fue perdiendo las fuerzas y terminó siendo sobrepasado por Tadej Pogacar y los demás favoritos.

La ronda francesa vivirá este domingo la decimoquinta etapa , diseñada sobre 183,9 kilómetros entre Champagnole y Plateau de Solaison que incluye cuatro premios de montaña y un final en ascenso de categoría especial.

Tour de France (2.UWT)

Resultados Etapa 14 | Mulhouse – Le Markstein (155,3 km)

14 Egan Bernal Netcompany INEOS 3:30 21 Einer Rubio Movistar Team 5:27 55 Sergio Higuita XDS Astana Team 26:29 132 Harold Tejada XDS Astana Team 36:56



Tadej Pogacar, líder sólido del Tour de Francia 2026. (Foto Kei Tsuji/SprintCyclingAgency©2026)

Clasificación General Individual