Tour de Francia: el Caja Rural-Seguros RGA incluye a Fernando Gaviria en su nómina

El equipo español Caja Rural-Seguros RGA anunció su equipo para el Tour de Francia 2026 y en la nómina fue incluido nada menos que el sprinter antioqueño Fernando Gaviria, quien participará por tercera vez en la ronda gala. El colombiano, ganador de dos etapas en la edición de 2018, alcanzó esta temporada importantes puestos de honor y trece top 10. Rozó el triunfo en la Ronde van Limburg y en sendas etapas de Omán y Hungría, finalizando 2º.

La alineación la completan el neerlandés Alex Molenaar, el australiano Sebastian Berwick, el checo Jakub Otruba, el italiano Stefano Oldani, además de los españoles Joel Nicolau, José Félix Parra y Abel Balderstone, todos debutantes en la ‘Grande Bouclé’.

«La selección del ocho definitivo ha sido probablemente la más difícil que hemos tenido que afrontar. Hemos tratado de llevar un grupo muy equilibrado, con escaladores para poder brillar en la alta montaña y, al mismo tiempo, un bloque sólido para poder ser protagonistas en escapadas llanas y de media montaña. Además afrontamos con la máxima ilusión las llegadas al sprint con nuestro sprinter Fernando Gaviria. Sabemos que es uno de los mayores desafíos del ciclismo, pero Fernando ya sabe lo que significa ganar en el Tour, y nuestro objetivo será arroparle de la mejor manera posible para que pueda luchar por la victoria», dijo José Miguel Fernández, director deportivo, en declaraciones recogidas por el equipo.

Presentación con estilo



La nómina del Caja Rural-Seguros RGA para el Tour de Francia 2026. (Foto © Caja Rural-Seguros RGA)

La carrera francesa arrancará este jueves con la presentación oficial de equipos en un marco tan espectacular como las inmediaciones de la Sagrada Familia de Barcelona, desfilando por la Avenida de Gaudí antes de posar en la fachada del edificio más insigne de la arquitectura modernista catalana. Es por eso que el Caja Rural-Seguros RGA quiso presentar su alineación con un video en el que se recuerda la figura de algunos de los personajes más ilustres de Francia.

🇫🇷 Francia ha visto pasar a muchos personajes que cambiaron la historia. Hace 39 años, también fue testigo de la nuestra, y ahora ha llegado el momento de escribir un nuevo capítulo.



💛 Ocho corredores. Un mismo sueño. Un Tour de Francia.



📝 https://t.co/JvjGIX0ZVs#TDF2026 pic.twitter.com/Ku7novRt5o — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) June 29, 2026

Un inicio para disfrutar de un momento tan único como especial y que marcará el primer paso de un sueño que tendrá su primera pedalada dos días después, con la crono por equipos de 19 kilómetros que recorrerá la ciudad condal para concluir en la Cota del Estadio Olímpico de Montjuic.

Ocho hombres se encargarán de representar a la formación verde en su primera Grande Bouclé después de un arduo proceso de selección con el que se ha buscado presentar un bloque capaz de ser protagonista en la mayoría de terrenos. El equipo mostrará durante estas tres semanas la equipación retro que se utilizará tan sólo durante esta carrera y que homenajea a la anterior estructura de Caja Rural, que ya participó en el Tour de 1987 y el de 1988.

*Con Información Prensa Team Caja Rural-Seguros RGA