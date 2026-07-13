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Tour de Francia: Egan Bernal arranca la segunda semana entre los diez mejores
La segunda semana del Tour de Francia 2026 arranca con una clasificación general dominada por el esloveno Tadej Pogacar. El jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG, líder sólido de la ronda francesa, cuenta con una ventaja cómoda, que supera los dos minutos, sobre su máximo rival, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
A excepción de Pogacar, las diferencias entre el resto contendientes al podio son cortas, ya que hay ocho corredores a menos de dos minutos cuando quedan dos semanas de competencia. Sin duda, una carrera muy interesante para lo que viene.
Tras los primeros nueve días de competencia, el mejor colombiano es Egan Bernal (Netcompany Ineos), cerrando el top 10 a 9:12 del líder. Al zipaquireño le siguen el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) en la casilla 26°, mientras que el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team) se clasifica en el puesto 40°, el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) 48° y el paisa Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) 166°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general de la Grande Bouclé, la segunda grande de la temporada, luego de la primera semana.
Clasificación General Individual
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates – XRG
|32:17:04
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|2:42
|3
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|3:27
|4
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:30
|5
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|3:34
|6
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|3:55
|7
|Florian Lipowitz
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:00
|8
|Mattias Skjelmose
|Bahrain – Victorious
|4:21
|9
|Lenny Martínez
|Lidl – Trek
|4:57
|10
|Bernal Egan
|Netcompany INEOS
|9:12
|26
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|22:54
|40
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|45:44
|48
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:04:42
|166
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|2:15:30
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Rafael, el niño de Cucaita que yo conocí
Me enteré de su primera gran hazaña en 1970 a través de la radio y los periódicos, cuando ganó sorpresivamente en ese mismo año la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia, lo que muy pocos ciclistas han repetido hasta hoy. Entonces yo era entrenador del ciclismo en pista de la Liga de Bogotá y sería en 1972 cuando iniciando mi carrera periodística como comentarista en Caracol, lo conocí personalmente en la ronda colombiana que ganó Miguel Samacá y Rafael estrenaba el equipo de Postobón ocupando la cuarta casilla.
De ahí en adelante, tuve la fortuna de compartir su evolución deportiva y personal viéndolo competir en la Vuelta a Mexico de ese año 72 que ganó por segunda vez Alvaro Pachón, pasando al año siguiente para verlo ganar su segunda Vuelta a Colombia, viajar al Tour del avenir 1973 y luego despedirlo para su viaje a Italia en 1974 donde corrió en el equipo Jolly Cerámica el Giro de Italia en condición de gregario de lujo para Giovanni Bataglin con el cual vino a Colombia a competir en el inolvidable Clásico POC.
EL CICLISMO COLOMBIANO, ANTES Y UN DESPUÉS DE RAFAEL NIÑO
El ciclismo colombiano tendrá que reconocer que tiene un antes y un después a partir de 1975 gracias a Rafael Niño quien volvió a correr en Colombia transformando completamente el concepto y la estructura de los equipos en nuestro país aplicando lo aprendido en Italia, integrado su propia escuadra con el patrocinio del Banco Cafetero reiniciando la serie de triunfos que llevarían finalmente a ganar 6 Vueltas a Colombia y 5 Clásicos RCN, hazaña inalcanzable hoy 40 años después de haberse bajado de la bicicleta.
Por espacio de casi diez años, fue el “monstruo” las carreteras colombianas, reemplazando en ese lugar al legendario Cochise Rodríguez debiendo Rafael enfrentarse a grandes rivales como Patrocinio Jiménez, Alvaro Pachón, Miguel Samacá, Carlos Siachoque, Manuel Gutiérrez, Alfonso Flórez, llegando a rivalizar hasta con Fabio Parra y Lucho Herrera quienes habrían de recibir el legado, librando batallas que aún hoy se recuerdan, viviendo episodios como el de permanecer tras las rejas de un juzgado en Armenia por espacio de dos días ante la demanda de un fotógrafo local que lo demandó al haber sido atropellado por Niño en el embalaje de una etapa.
Conocí también al hombre con el cual intentamos el Récord de la Hora colombiana en Bogotá, intento fallido ante pinchazo en el Velódromo Primero de Mayo y también fui testigo del joven emprendedor que incursionó en la industria con una fábrica de bicicletas que llevó su propio nombre y también inauguró una hermosa tienda para venderlas en el sector de Unilago en Bogotá
DIRECTOR TÉCNICO CAMPEÓN
Finalmente, después de los ‘ires y venires’ de la vida personal y deportiva, el de Cucaita se dedicó a orientar y enseñar sus conocimientos como entrenador y aparece contratado en el formidable Café de Colombia de 1987. Como si el destino quisiera congraciarse con él, resultó consagrado como el director técnico que logró con Lucho Herrera el triunfo en la Vuelta a España.
Y luego, Rafael sigue el curso de la vida siendo DT en diversas ocasiones y entidades hasta llegar al equipo boyacense de la EBSA donde pasó sus últimos años apoyado por las directivas de esta empresa consiguiendo ser protagonista de las carreras a donde participaba.
Precisamente su fallecimiento se produce cuando estaba ya preparando todos los detalles para su presencia en la próxima Vuelta a Colombia, enfrentando paralela y valerosamente ya desde hacía más de un año problemas de salud relacionados con una afección pulmonar que finalmente terminaron con su valiosa existencia.
Hoy domingo estamos despidiendo para siempre a Rafael Antonio Niño, una figura icónica e inolvidable del ciclismo colombiano. Se nos adelantó en el camino el extraordinario rutero que fue la inspiración de cientos de ciclistas, pero además deja un enorme vacío en la caravana del ciclismo colombiano. Extrañaremos al hombre introvertido, serio, cuya sola presencia inspiraba respeto donde estuviese. Dueño de una recia personalidad, profesional y perfeccionista en sus compromisos, determinado en sus conceptos, leal en la amistad y enemigo de la mediocridad.
Particularmente, lamento la partida del ciclista y del entrenador quien me permitió compartir gran parte de su vida con admiración, respeto personal y profesional, pero más aun, su familia, amigos y admiradores sentiremos su ausencia siempre que veamos un ciclista cruzar nuestro camino. PAZ EN SU TUMBA.
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Victoria de Karl Herzog en el cuarto capítulo del Tour du Valromey; Juan Esteban Canchón mejora en la general
El cuarto capítulo del Tour du Valromey 2026 quedó en manos del alemán Karl Herzog (Grenke – Auto Eder). El teutón fue el más fuerte en la parte final y logró quedarse con la victoria, luego de recorrer 101,2 kilómetros entre las localidades francesas de Plateau d’Hauteville y Les Plans d’Hotonnes.
Herzog, que llegó en solitario a la meta, aventajó por nueve segundos al belga Seff Van Kerckhove (Decathlon CMA CGM U19 Team) y al austriaco Michael Hettegger (Lidl-Trek Junior Racing), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, Juan Esteban Canchón (Ciclistica Trevigliese) terminó en el puesto 39° a 3:30 del ganador, mientras que Jhonatan David Morales (Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team) ingresó en la casilla 91° a más de 18 minutos.
Con relación a la clasificación general individual, el belga Seff Van Kerckhove (Decathlon CMA CGM U19 Team) mantuvo el liderato escoltado por el teutón Karl Herzog (Grenke – Auto Eder) y el austriaco Michael Hettegger (Lidl-Trek Junior Racing).
La importante carrera francesa del calendario UCI para los junior finalizará este martes con una contrarreloj individual de 17,9 kilómetros entre Culoz y el Grand Colombier, donde conoceremos al sucesor del danés Noah Lindholm Andersen, ganador el año pasado.
Ain Bugey Valromey Tour (2.1)
Resultados Etapa 4 | Plateau d’Hauteville – Les Plans d’Hotonnes (101,2 km)
|1
|Karl Herzog
|Grenke – Auto Eder
|2:31:34
|2
|Seff Van Kerckhove
|Decathlon CMA CGM U19 Team
|0:09
|3
|Michael Hettegger
|Lidl-Trek Junior Racing
|0:09
|4
|Benjamín Noval
|MMR Cycling Academy
|0:09
|5
|Vervoort Yasu
|R.EV Brussels Cycling Academy
|0:22
|6
|Hincapie Enzo
|Grenke – Auto Eder
|0:42
|7
|Breuckers Winand
|JEGG-SKIL-DJR U19
|0:50
|8
|Willems Sander
|grenke – Auto Eder
|1:03
|9
|Wändel Elias
|JEGG-SKIL-DJR U19
|1:12
|10
|Pedersoli Nolan
|U19 Academy Région Sud
|1:24
|39
|Juan Esteban Canchón
|Ciclistica Trevigliese
|3:30
|91
|Jhonatan David Morales
|Tscherning Cycling Academy
|18:36
Clasificación General Individual
|1
|Seff Van Kerckhove
|Decathlon CMA CGM U19 Team
|10:37:21
|2
|Karl Herzog
|Grenke – Auto Eder
|0:15
|3
|Michael Hettegger
|Lidl – Trek Junior Racing
|0:32
|4
|Benjamín Noval
|MMR Academy
|0:40
|5
|Aitor Martínez
|Vangi Sama Ricambi Il Pirata
|1:03
|6
|Elias Wändel
|JEGG-SKIL-DJR
|1:35
|7
|Milo De La Mare
|CAMS Majaco
|2:06
|8
|Célian Rolland
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19
|2:58
|9
|Kristian Haugetun
|Grenke – Auto Eder
|3:16
|10
|Sander Willems
|Selección de Noruega
|3:29
|38
|Juan Esteban Canchón
|Ciclistica Trevigliese
|12:44
|87
|Jhonatan David Morales
|Tscherning Cycling Academy
|48:58
Ruta
Tour de Martinica 2026: Rafael Pineda terminó en el 8° puesto
Luego de nueve etapas en línea y dos jornadas al cronómetro en territorio caribeño, el pedalista boyacense Rafael Pineda (Team Pédale Pilotine-Blue Car) finalizó en el 8° puesto en la edición 45 del Tour de Martinica 2026.
El podio de la carrera, que hace parte del calendario francés, lo conformaron el suizo Nils Brun (UC Haguenau), como gran campeón, el segundo puesto lo ocupó el francés Anthony Pérez (Team Pédale Pilotine-Blue Car) y en el tercer lugar se clasificó el guadalupeño Damien Urcel.
En cuanto al resto de los colombianos, Iván Arturo Ojeda (CC Vauclinois) finalizó en la casilla 12°, Marlon Garzón (Team Pédale Pilotine-Blue Car) se clasificó en la posición 28° y David Alejandro Camargo (CC Vauclinois) terminó en el puesto 33°.
En lo referente a la última etapa esta quedó en manos del alemán Constantin Frie (Bike Aid Südliche Weinstrasse Team), quien llegó escapado a la línea de meta, luego de recorrer 139 kilómetros entre Riviere-Pilote y Ducos.
Clasificación General Final
|1
|Nils Brun
|UC Haguenau
|27:11:29″
|2
|Anthony Pérez
|Team Pédale Pilotine-Blue Car
|2:03
|3
|Damien Urcel
|Selección de Guadalupe
|2:50
|4
|Elijah Witzack
|Bike Aid Südliche Weinstrasse Team
|3:44
|5
|Nathan Pruner
|TaG Cycling
|5:40
|6
|Stéfan Bennett
|Mix Team Energizer
|6:21
|8
|Rafael Pineda
|Team Pédale Pilotine-Blue Car
|14:16
|12
|Iván Arturo Ojeda
|CC Vauclinois
|26:32
|28
|Marlon Garzón
|Team Pédale Pilotine-Blue Car
|1:02:01
|33
|David Alejandro Camargo
|CC Vauclinois
|1:16:51