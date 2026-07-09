Tour de Francia 2026: llegó la montaña y Egan Bernal recuperó quince puestos en la general

La edición 113 del Tour de Francia, que cuenta con la participación de 5 colombianos, vivió su sexta etapa, una jornada súper montañosa de 186 kilómetros entre entre Pau y Gavarnie-Gèdre, que fue ganada por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG).

Dos colombianos entraron en el top 15: el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) se clasificó 11° y el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) ingresó a la meta en la casilla 13°, en esta durísima jornada, mientras que el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team) se reportó 35° y el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) 56°.

Transcurridas seis etapas de la ‘Grande Bouclé’, Egan Bernal (Netcompany Ineos) pasó a ser el mejor colombiano en la clasificación general, quedando un puesto del top 10 a 9:12 del nuevo líder, el campeón del mundo Tadej Pogacar.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general y las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la prestigiosa ronda gala, luego de las seis primeras jornadas.

Nueva Clasificación General Individual