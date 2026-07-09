Ruta
Tour de Francia 2026: llegó la montaña y Egan Bernal recuperó quince puestos en la general
La edición 113 del Tour de Francia, que cuenta con la participación de 5 colombianos, vivió su sexta etapa, una jornada súper montañosa de 186 kilómetros entre entre Pau y Gavarnie-Gèdre, que fue ganada por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG).
Dos colombianos entraron en el top 15: el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) se clasificó 11° y el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) ingresó a la meta en la casilla 13°, en esta durísima jornada, mientras que el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team) se reportó 35° y el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) 56°.
Transcurridas seis etapas de la ‘Grande Bouclé’, Egan Bernal (Netcompany Ineos) pasó a ser el mejor colombiano en la clasificación general, quedando un puesto del top 10 a 9:12 del nuevo líder, el campeón del mundo Tadej Pogacar.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general y las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la prestigiosa ronda gala, luego de las seis primeras jornadas.
Nueva Clasificación General Individual
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|21:11:57
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|2:42
|3
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|3:27
|4
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:30
|5
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|3:34
|6
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|3:55
|7
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:00
|8
|Lenny Martínez
|Bahrain Victorious
|4:21
|9
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|4:57
|10
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|7:10
|11
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|9:12
|22
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|13:06
|29
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|24:32
|62
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:01:34
|167
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|1:48:41
Ruta
Tour de Francia: Tadej Pogacar derrota de forma categórica a Jonas Vingegaard en los Pirineos
En un día para súper escaladores, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) le ganó de forma categórica el duelo a Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) en los Pirineos, luego de recorrer 186 kilómetros entre Pau y Gavarnie-Gèdre.
Pogacar, que recorrió en solitario los últimos de 42 kilómetros, nunca bajó el ritmo para cruzar la línea de meta con una ventaja muy amplia, asestándole un mazazo a su máximo rival. El campeón del mundo cumplirá este viernes camino a Burdeos, el día 56 vestido de amarillo en la ronda francesa.
La superestrella eslovena, que batió el récord de ascensión al Tourmalet, consiguió una de sus más brillantes victorias y la número 23 en la Grande Bouclé por los alrededores de las montañas pirenaicas. El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) entró tercero, Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) 4° y Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) cerró el top 5.
En cuanto a los escarabajos, Egan Bernal (Netcompany Ineos) fue el mejor colombiano en el puesto 11° a 4:47 del ganador, luego llegó Harold Tejada (XDS Astana Team) en la casilla 13° a más de 8 minutos de Pogacar, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) se clasificó en la posición 35° y Einer Rubio (Movistar Team) 56°.
La prestigiosa ronda francesa vivirá este viernes la séptima etapa, una jornada llana diseñada sobre 175,1 kilómetros, que se correrá entre Hagetmau y Burdeos con solo un premio de montaña de cuarta categoría.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | Pau – Gavarnie-Gèdre (186,2 km)
|11
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|4:47
|13
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|8:18
|35
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|20:59
|56
|Einer Rubio
|Movistar Team
|30:47
|171
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|45:24
Clasificación General Individual
|11
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|9:12
|22
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|13:06
|29
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|24:32
|62
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:01:34
|167
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:48:41
Ruta
Vuelta a Austria: Gregor Mühlberger repite la dosis en los Alpes y se afianza en el liderato
El austriaco Gregor Mühlberger ganó de forma magistral la segunda etapa de la Vuelta a Austria 2026 y se afianzó en el liderato. La jornada montañosa, que contó con 142,9 kilómetros de recorrido, se disputó entre la localidad de Bad Kleinkirchheim y Gaisberg, la mayor cumbre de los Alpes.
El corredor austriaco, de 32 años, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, superó por más de un minuto al británico James Shaw (EF Education-EasyPost) y al estadounidense Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general esta no sufrió garndes cambios en los primeros puestos y el austriaco Gregor Mühlberger reforzó su liderato. El podio parcial lo completan el norteamericano Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek).
La carrera austriaca del calendario UCI continuará este viernes, con la tercera etapa, una jornada rompe-piernas de 189,5 kilómetros con cuatro puertos categorizados, que se disputará entre la ciudad de Lienz y la localidad de St. Johann Alpendorf.
Tour of Austria (2.1)
Resultados Etapa 2 | Bad Kleinkirchheim – Großglockner (Kaiser-Franz-Josef-Höhe) (188,8 km)
|1
|Gregor Mühlberger
|Selección de Austria
|4:46:29
|2
|James Shaw
|EF Education-EasyPost
|1:10
|3
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates-XRG
|1:10
|4
|Bauke Mollema
|Lidl-Trek
|1:10
|5
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:16
|6
|Paul Double
|Team Jayco-AlUla
|1:20
|7
|Andrew August
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:26
|8
|Toralf Martinsen
|Team Drali-Repsol
|1:28
|9
|Finlay Pickering
|Team Jayco-AlUla
|3:11
|10
|Peter Øxenberg
|Netcompany INEOS Cycling Team
|3:25
|11
|Vaclav Jezek
|Kasper crypto4me
|3:27
Clasificación General Individual
|1
|Gregor Mühlberger
|Selección de Austria
|9:07:11
|2
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|1:31
|3
|Bauke Mollema
|Lidl – Trek
|1:41
|4
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS
|1:47
|5
|Paul Double
|Team Jayco AlUla
|1:51
|6
|Andrew August
|Netcompany INEOS
|1:57
|7
|James Shaw
|EF Education – EasyPost
|2:31
|8
|Toralf Martinsen
|Team Drali – Repsol
|2:55
|9
|Finlay Pickering
|Team Jayco AlUla
|3:42
|10
|Peter Øxenberg
|Netcompany INEOS
|4:52
Ruta
Vuelta a Madrid Sub-23: Ekhi Uriarte gana el tercer capítulo y Mario Cordero se pone líder
El ciclista español del equipo BBK Euskadi, Ekhi Uriarte, se impuso desde la fuga en la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23, luego de recorrer 126 kilómetros en el municipio de Parla, en una jornada que incluyó varios tramos de sterrato.
Su compañero de escapada Mario Cordero (Finisher) gestionó el esfuerzo a la perfección para llegar segundo y convertirse en el nuevo líder de la carrera madrileña a falta de las dos últimas etapas.
En cuanto al joven boyacense Alejandro Peña (Equipo Cortizo) este continuó realizando su trabajo de gregario, para su líder, Manuel Sanroma, el actual campeón de España en la categoría sub-23, por lo que se reportó a la meta en posiciones intermedias.
Este viernes 10 de julio se disputará la etapa reina de la Vuelta a Madrid sub-23 con la habitual salida desde el velódromo Tasio Greciano de Galapagar para cumplir los 153 kilómetros hasta la meta en San Lorenzo de El Escorial con un el durísimo final empedrado.
RESULTADOS TERCERA ETAPA
CLASIFICACIÓN GENERAL