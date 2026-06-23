Tour de Francia 2026: el Visma-Lease a Bike confirma a los que acompañarán a Jonas Vingegaard

El equipo Visma – Lease a Bike anunció sus ocho elegidos para el Tour de Francia 2026, en que lucirán nueva imagen como es tradición en los últimos años. El bicampeón, el danés Jonas Vingegaard intentará hacer frente al poderoso UAE Team Emirates-XRG de Tadej Pogacar, con un equipo muy equilibrado.

La escuadra neerlandesa suplió la ausencia de Wout Van Aert con el italiano Davide Piganzoli, el elegido para ocupar el puesto del todoterreno belga, una pieza fundamental que siempre ha sido el gran lugarteniente del escandinavo, que sin duda le hará mucha falta para contrarrestar el poderío de su máximo rival.

Completan el potente ocho del conjunto de Países Bajos: el belga Victor Campenaerts, el noruego Per Strand Hagenes, el francés Bruno Armirail, además de los estadounidenses Matteo Jorgenson y Sepp Kuss y los italianos Davide Piganzoli y Edoardo Affini. Un equipazo que tendrá que medirse de tú a tú contra un el UAE que llega muy fuerte.

Nómina del Visma – Lease a Bike para el Tour de Francia

El danés Jonas Vingegaard – 29 años

El estadounidense Sepp Kuss – 31 años

El italiano Davide Piganzoli – 23 años

El estadounidense Matteo Jorgenson – 26 años

El noruego Per Strand Hagenes – 22 años

El francés Bruno Armirail – 32 años

El belga Victor Campenaerts – 34 años

El italiano Edoardo Affini – 29 años