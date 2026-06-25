Tour de Francia 2026: Biniam Girmay encabezará la nómina del NSN Cycling Team

El ciclista eritreo Biniam Girmay, figura histórica del ciclismo africano, liderará al equipo NSN Cycling Team en su búsqueda de victorias de etapa en el Tour de Francia 2026, la segunda grande de la temporada, que cobra mayor relevancia este año gracias a su salida en la ciudad de Barcelona, España.

Girmay estará acompañado por los británicos Jake Stewart y Lewis Askey, además del francés Matis Louvel y el belga Tom Van Asbroeck, quien regresa a la ronda francesa tras seis años de ausencia. Este cuarteto conforma el núcleo del grupo de apoyo para el eritreo, ganador de tres etapas y del maillot verde en la edición de 2024.



Así fue presentado el NSN Cycling Team para el Tour de Francia 2026. (Foto © NSN Cycling Team)

Asimismo, estarán el italiano Marco Frigo, el único debutante en la plantilla del equipo, mientras que sus compañeros George Bennett, el vigente campeón de ruta de Nueva Zelanda y el letón Krists Neilands, participarán en su sexto Tour.

“Tenemos un buen grupo de ciclistas para la carrera, centrado principalmente en Bini y los sprints. Queremos tener un propósito y un objetivo a lo largo de toda la competición, por lo que es importante contar con corredores como George, Krists y Marco en su primer Tour para que NSN pueda mantenerse en la lucha durante la mayor parte de las tres semanas”, dijo el director deportivo del equipo Sam Bewley.