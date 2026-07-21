Tour de Francia 2026: así quedaron en la general los cuatro colombianos tras la decimosexta etapa

La edición 113 del Tour de Francia, en la que siguen en competencia 4 colombianos, vivió su decimosexta etapa, una contrarreloj individual de 26,1 kilómetros disputada en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, que fue ganada por el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe).

Transcurridas 16 etapas de la ronda francesa, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) se mantuvo como el mejor colombiano, pero ahora en el puesto 15° a 45:03 del líder, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG).

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la Grande Bouclé, luego de dieciséis días de competencia, el primero de la última semana.

Tour de Francia 2026 – Clasificación General de los Colombianos