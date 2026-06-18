Tour de Eslovenia: Dusan Rajovic derrota a Laurence Pithie en el segundo duelo de velocistas

En otro final para velocistas, Dusan Rajovic (Solution Tech-NIPPO-Rali) salió victorioso en la segunda etapa del Tour de Eslovenia 2026 al imponerse en el embalaje, tras recorrer 181,1 kilómetros entre Radlje ob Dravi y Ormož, en los límites con Croacia.

El corredor serbio, que completó se décimo triunfo en la temporada, superó en el sprint al neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe), ganador de la jornada inugural, y al griego Arvanitou Nikiforos (Team United Shipping), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto al único colombiano en competencia, el joven Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) no consiguió llegar con los favoritos e ingresó en la casilla 86° a más de 5 minutos del ganador.

Con relación a la clasificación general, neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) mantuvo el liderato. Su escolta es el neerlandés Axel van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi) a 9 segundos y el podio parcial lo completa el belga Ame Marit (Red Bull-BORA-hansgrohe).

La ronda eslovena continuará este viernes con la tercera etapa, que llevará a los pedalistas de la ciudad de Maribor, cerca de la frontera austríaca, hasta la ciudad de Celje, en un recorrido de 133,5 kilómetros,

Tour of Slovenia (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Radlje ob Dravi – Ormož (181,8 km)