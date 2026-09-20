Tour de Eslovaquia: Lennert Van Eetvelt se corona campeón con Henrique Bravo 2°

Santander se prepara para recibir la edición 37 de la Vuelta del Futuro Sistecrédito, uno de los eventos más importantes del calendario nacional para la formación y proyección de los jóvenes talentos del ciclismo colombiano, en las categorías prejuvenil varones y juvenil y prejuvenil damas.

La edición 2026 se desarrollará del 26 al 29 de noviembre, con un recorrido que permitirá a los participantes afrontar diferentes retos deportivos en las carreteras santandereanas, combinando una prueba contrarreloj individual con tres jornadas de ruta.

La decisión de llevar la edición 2026 de la Vuelta del Futuro Sistecrédito a Santander se tomó tras la reunión sostenida entre el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo (FCC), Rubén Darío Galeano, el gobernador de Santander, Mayor General (r) Juvenal Díaz Mateus y el director de Indersantander, Juan Andrés Suárez, en la que se acordó avanzar en la organización de esta importante competencia del calendario nacional.

La Federación en articulación con las autoridades y entidades organizadoras, avanza en la preparación de esta competencia, que representa una oportunidad para que las nuevas generaciones continúen su proceso de formación y demuestren sus condiciones en uno de los escenarios más importantes del ciclismo de base en Colombia.

Recorrido oficial

La competencia comenzará con una contrarreloj individual de ocho kilómetros, que tendrá como escenario las vías de San Gil.

La segunda jornada llevará a los corredores por un trazado que conectará Macanillo, Socorro, San Gil y Páramo, en un recorrido de 51 kilómetros.

La tercera etapa tendrá un recorrido de 61 kilómetros, con paso por Oiba, Socorro y San Gil, antes de finalizar en Curití.

La jornada de cierre partirá del Parque Panachi y recorrerá Aratoca y San Gil, con llegada en Barichara, después de completar 63 kilómetros.

Con esta edición, Santander se convierte nuevamente en escenario para el desarrollo del ciclismo juvenil colombiano, ofreciendo un recorrido que permitirá a los futuros protagonistas de este deporte continuar adquiriendo experiencia competitiva y fortaleciendo sus capacidades deportivas.

La Federación Colombiana de Ciclismo invita a las autoridades locales, clubes, familias y aficionados a acompañar esta fiesta del ciclismo nacional y a respaldar a los jóvenes corredores que serán protagonistas de la Vuelta del Futuro 2026.

Recorrido Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026

Etapa 1 – 26 de noviembre

CRI San Gil (Coliseo – Aeropuerto Los Pozos) – 8 km.

Etapa 2 – 27 de noviembre

Macanillo- Socorro- San Gil -Páramo – 51 km.

Etapa 3 – 28 de noviembre

Oiba- Socorro – San Gil – Curiti – 61 km

Etapa 4 – 29 de noviembre

Parque Panachi – Aratoca – San Gil – Barichara – 63 km.

*Con Información de Fedeciclismo