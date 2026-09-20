Ruta
Tour de Eslovaquia: Lennert Van Eetvelt se corona campeón con Henrique Bravo 2°
El pedalista belga Lennert Van Eetvelt, que defendió con gallardía su liderato, se consagró campeón del Tour de Eslovaquia 2026 tras ganar la última etapa, que tuvo un final montañoso en Kráľova hoľa, con una subida súper exigente de 12,9 kilómetros.
El podio de la carrera eslovaca, que no contó con participación colombiana, lo completaron el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step) y el francés Maxime Decomble (Groupama-FDJ United), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al otro latinoamericano en competencia, el mexicano José Said Cisneros (Soudal Quick-Step) terminó en el puesto 14° a más de dos minutos del ganador.
Van Eetvelt, que sucedió en el palmarés de la carrera eslovaca al británico Paul Double, campeón el año pasado, se convirtió en el segundo belga en ganar la competencia, tras el título conseguido por su compatriota Yves Lampaert en 2019.
Clasificación General Final
|1
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|21:07:29
|2
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step
|0:19
|3
|Maxime Decomble
|Groupama-FDJ United
|0:29
|4
|Jamie Meehan
|Cofidis
|0:30
|5
|Rainer Kepplinger
|Bahrain Victorious Development Team
|0:49
|6
|Rémi Daumas
|Groupama-FDJ United
|1:12
|7
|Richard Riska
|Hrinkow Advarics
|1:31
|8
|Riccardo Zoidl
|Hrinkow Advarics
|1:43
|9
|Giacomo Rosato
|Bahrain Victorious Development Team
|1:49
|10
|Georg Martinsen
|Team Drali-Repsol
|2:05
Ruta
Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026: Santander recibirá a las nuevas promesas del ciclismo colombiano
Santander se prepara para recibir la edición 37 de la Vuelta del Futuro Sistecrédito, uno de los eventos más importantes del calendario nacional para la formación y proyección de los jóvenes talentos del ciclismo colombiano, en las categorías prejuvenil varones y juvenil y prejuvenil damas.
La edición 2026 se desarrollará del 26 al 29 de noviembre, con un recorrido que permitirá a los participantes afrontar diferentes retos deportivos en las carreteras santandereanas, combinando una prueba contrarreloj individual con tres jornadas de ruta.
La decisión de llevar la edición 2026 de la Vuelta del Futuro Sistecrédito a Santander se tomó tras la reunión sostenida entre el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo (FCC), Rubén Darío Galeano, el gobernador de Santander, Mayor General (r) Juvenal Díaz Mateus y el director de Indersantander, Juan Andrés Suárez, en la que se acordó avanzar en la organización de esta importante competencia del calendario nacional.
La Federación en articulación con las autoridades y entidades organizadoras, avanza en la preparación de esta competencia, que representa una oportunidad para que las nuevas generaciones continúen su proceso de formación y demuestren sus condiciones en uno de los escenarios más importantes del ciclismo de base en Colombia.
Recorrido oficial
La competencia comenzará con una contrarreloj individual de ocho kilómetros, que tendrá como escenario las vías de San Gil.
La segunda jornada llevará a los corredores por un trazado que conectará Macanillo, Socorro, San Gil y Páramo, en un recorrido de 51 kilómetros.
La tercera etapa tendrá un recorrido de 61 kilómetros, con paso por Oiba, Socorro y San Gil, antes de finalizar en Curití.
La jornada de cierre partirá del Parque Panachi y recorrerá Aratoca y San Gil, con llegada en Barichara, después de completar 63 kilómetros.
Con esta edición, Santander se convierte nuevamente en escenario para el desarrollo del ciclismo juvenil colombiano, ofreciendo un recorrido que permitirá a los futuros protagonistas de este deporte continuar adquiriendo experiencia competitiva y fortaleciendo sus capacidades deportivas.
La Federación Colombiana de Ciclismo invita a las autoridades locales, clubes, familias y aficionados a acompañar esta fiesta del ciclismo nacional y a respaldar a los jóvenes corredores que serán protagonistas de la Vuelta del Futuro 2026.
Recorrido Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026
Etapa 1 – 26 de noviembre
CRI San Gil (Coliseo – Aeropuerto Los Pozos) – 8 km.
Etapa 2 – 27 de noviembre
Macanillo- Socorro- San Gil -Páramo – 51 km.
Etapa 3 – 28 de noviembre
Oiba- Socorro – San Gil – Curiti – 61 km
Etapa 4 – 29 de noviembre
Parque Panachi – Aratoca – San Gil – Barichara – 63 km.
*Con Información de Fedeciclismo
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Sin alta médica: una hospitalización frena el sueño mundialista de Richard Carapaz
El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz anunció oficialmente que no participará en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta 2026, el cual se celebra en Montreal, Canadá. La «Locomotora del Carchi» confirmó su decisión a través de un comunicado, argumentando complicaciones médicas que le impiden competir al máximo nivel.
La baja del campeón olímpico de Tokio 2020 representa un duro golpe para la selección de Ecuador, que pierde a su principal carta para pelear el podio en la categoría élite. El recorrido en territorio canadiense, con exigentes tramos de montaña, se adaptaba idealmente a las condiciones de escalador del corredor del EF Education-EasyPost.
Esta baja trastoca por completo los planes de la delegación ecuatoriana. Carapaz llegaba como la principal carta del vecino país para pelear el podio en la prueba de ruta élite, especialmente tras el gran desgaste de la temporada donde brilló en el Tour de Francia y alcanzó el cuarto lugar en la clasificación general de la reciente Vuelta a España.
El Mundial de Montreal arranca sus competencias de fondo en los próximos días, y Ecuador tendrá que reestructurar su estrategia para afrontar el exigente circuito sin su máximo referente en el pelotón internacional. Aunque la baja de su máxima figura mitiga de forma notable las aspiraciones de disputar las medallas frente a las potencias europeas, queda Jhonatan Narváez, otra de las figuras ecuatorianas en el ciclismo europeo.
Ruta
Luke Mudgway se consagra campeón del Tour de Huangshan con Alejandro Callejas en el top 20
Luego de tres días de competencia, el neozelandés Luke Mudgway (Li Ning Star) se consagró campeón en el Tour de Huangshan 2026, tras ganar la última etapa. El corredor oceánico sucedió en el palmarés de la competencia china al español Daniel Cavia, vencedor el año pasado.
Los puestos de honor de la cuarta edición de la novel carrera asiática los completaron el estonio Lauri Tamm (China Anta – Mentech Cycling Team) y el español Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los dos colombianos, Alejandro Callejas (Roojai Insurance Winspace) terminó en el puesto 20°, mientras que Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) se clasificó en la casilla 30°, ambos a 17 segundos del ganador.
Los otros tres suramericanos en competencia finalizaron así: el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) 27°, el brasilero Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling) 28° y el ecuatoriano Jonathan Caidedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) 32°.
Clasificación General Final
|1
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|7:38:19
|2
|Lauri Tamm
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:01
|3
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|0:04
|4
|Petr Rikunov
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|0:11
|5
|Carter Bettles
|Roojai Insurance Winspace
|0:11
|6
|Dylan Hopkins
|Roojai Insurance Winspace
|0:12
|7
|Gari Ugarte
|Euskaltel-Euskadi
|0:13
|8
|Hodei Muñoz
|Euskaltel-Euskadi
|0:13
|9
|Jeroen Meijers
|Victoria Sports Pro Cycling
|0:14
|10
|Nicolás Alustiza
|Euskaltel-Euskadi
|0:14
|20
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|0:17
|30
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|0:17