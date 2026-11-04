Tour de Burkina Faso: Yacine Hamza consigue su tercera victoria y Gustav Basson sigue líder

El ciclista africano Yacine Hamza se impuso en la sexta etapa del Tour de Burkina Faso, disputada la comuna de Saponé y la ciudad de Léo sobre 138,1 kilómetros, y consiguió su tercer triunfo en la trigésimo séptima edición de la carrera africana.

El corredor argelino se impuso en el sprint final después de completar la jornada en 3 horas, 9 minutos y 56 segundos, por delante del belga Cas Hermans (Universe Cycling Team) y de su compatriota Mohamed Nadjib Assal.

En lo referente a la clasificación general, todo siguió igual con el sudafricano Gustav Basson, representante del Tshenolo Pro Cycling Team, en el primer lugar de la carrera tras sortear con éxito una jornada más. El portador de la camiseta de líder sigue escoltado muy de cerca por el pedalista local Soumaila Ilboudo y por el belga Timmy De Boes, del Team Flanders, manteniendo una intensa batalla en las etapas venideras.

La tradicional carrera africana del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, continuará su marcha este jueves con la disputa de la séptime etapa de las diez que se tienen pactadas. La caravana multicolor partirá desde la capital Uagadugú hasta la ciudad de Pô para recorrer 144 kilómetros.

Tour de Burkina Faso (2.2)

Resultados Etapa 6 | Saponé – Léo (138,1 km)

1 Yacine Hamza Selección de Argelia 3:09:56 2 Cas Hermans Universe Cycling Team m.t. 3 Mohamed Nadjib Assal Selección de Argelia m.t. 4 Youssef Bdadou Selección de Marruecos m.t. 5 Fidele Cissé Selección de Malí ,, 6 Yaya Diallo Selección de Malí ,, 7 Timmy De Boes Team Flanders m.t. 8 Adil El Arbaoui Selección de Marruecos m.t. 9 Ed Doghmy Achraf Morocco ,, 10 Saturnin Yameogo Selección de Burkina Faso m.t.



El sudafricano Gustav Basson, líder del Tour de Burkina Faso 2026. (Foto © Tshenolo Pro Cycling Team)

Clasificación General Individual