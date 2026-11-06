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Ruta

Tour de Burkina Faso: Riahi Anes gana el octavo capítulo y Paul Daumont es el nuevo líder

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El argelino Riahi Anes ganó la octava etapa del Tour de Burkina Faso 2026. (Foto © Tour du Faso)
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