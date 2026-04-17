Tour de Bosnia y Herzegovina 2026: victoria de Marko Toth en la jornada inaugural

La jornada inaugural del Tour de Bosnia y Herzegovina 2026 quedó en manos de Marko Toth (Team United Shipping). El pedalista húngaro fue el más rápido en el embalaje, luego de recorrer 139 kilómetros entre las ciudades de Sarajevo y Mostar.

Toth, que logró su primera victoria de la temporada, superó en el sprint al belga Sander Inion (Madar Pro Cycling Team) y al polaco Piotr Maslak (Voster ATS Team), quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.

La carrera europea del calendario UCI continuará este sábado con la segunda etapa, una jornada ondulada que tendrá un recorrido de 121,1 kilómetros entre las ciudades de Mostar y Ljuibiski, que incluye un puerto de montaña de segunda categoría.

La primera edición del Tour de Bosnia y Herzegovina, que no cuenta con participación colombiana, finalizará el domingo, luego de tres exigentes jornadas.



Marko Toth celebrando la victoria con sus compañeros del Team United Shipping. (Foto © Team United Shipping)

Tour of Bosnia and Herzegovina (2.2)

Resultados Etapa 1 | Sarajevo – Mostar (139,4 km)