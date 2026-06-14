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Ruta

Tour de Beauce: Wilmar Paredes gana la jornada final y se consagra campeón con Diego Camargo 2°

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Wilmar Paredes 1° y Diego Camargo 2°, en el Tour de Beauce 2026. (Foto © Team Medellín-EPM)
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