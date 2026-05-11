Tour de Azerbaiyán: así quedaron los Team Medellín-EPM en la general luego de la segunda jornada

Transcurridos dos días de competencia en el Tour de Azerbaiyán, Diego Camargo se convirtió en el mejor del Team Medellín-EPM. El boyacense subió al puesto 12° de la clasificación general a 19 segundos del nuevo líder, el kazajo Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team).

La novel carrera del calendario UCI, que cuenta con la participación de seis escarabajos, vivió su segunda etapa, una jornada rompe-piernas de 193,3 kilómetros disputada entre la ciudad de Bakú y la localidad de Ismailli, que incluyó tres puertos de montaña categorizados.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta como quedaron los pedalistas del equipo continental antioqueño en el giro azerbaiyano, luego de dos capítulos.

Así quedaron los del Team Medellín-EPM en la Clasificación General