Vuelta a Austria: Gregor Mühlberger es profeta en su tierra y gana la jornada inaugural

La primera etapa del Vuelta a Austria 2026 la ganó Gregor Mühlberger. El corredor local se escapó en la parte final y logró llegar en solitario a la meta, luego de recorrer 188 kilómetros entre Graz, la capital del estado de Estiria y la localidad de Gamlitz.

El corredor austriaco, de 32 años, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó por 11 segundos al estadounidense Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y al español Héctor Álvarez (Lidl-Trek), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

A lo largo de la jornada inaugural se presentaron bastantes ataques como el del luxemburgués Loïc Bettendorff (Hrinkow Advarics), el del austriaco Christoph Holzer (WSA KTM Graz) y el de los alemanes Tobias Nolde (Team Vorarlberg) y Mauro Brenner (REMBE | rad-net), pero todos frcasaron en su intento y terminaron siendo neutralizados por el pelotón.

La carrera europea del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la segunda etapa, la catalogada reina, que tendrá un recorrido montañoso de 188,8 kilómetros entre Bad Kleinkirchheim y Großglockner, que incluye cuatro puertos categorizados y un final en alto de categoría especial.

Vuelta a Austria (2.1)

Resultados Etapa 1 | Graz – Gamlitz (188 km)