El Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027 continúa sumando grandes protagonistas a su quinta edición. El Netcompany INEOS confirmó su participación en la carrera, convirtiéndose en el segundo equipo internacional anunciado oficialmente para la competencia, que se disputará del 26 al 31 de enero en territorio antioqueño.

La presencia de la escuadra británica genera una expectativa especial entre los aficionados colombianos, ante la posibilidad de contar con hasta cuatro corredores nacionales en sus filas, encabezados por Egan Bernal, campeón de la primera edición del Tour Colombia (entonces Oro y Paz), disputada en 2018, y uno de los grandes referentes del ciclismo nacional.

A esta posibilidad se suma el eventual debut de Harold Tejada con el equipo, luego de su incorporación al proyecto deportivo para la temporada 2027. El corredor huilense podría tener en el Tour Colombia su primera oportunidad de competir en casa con los colores de su nueva escuadra, en una carrera que representa uno de los escenarios más especiales del calendario para los ciclistas nacionales.

Otro de los colombianos que podría integrar la nómina es Brandon Rivera, quien confirmó la renovación de su contrato por dos temporada más, extendiendo su vínculo con el equipo y manteniendo su presencia en una de las estructuras más importantes del ciclismo internacional.

La cuarta posibilidad corresponde a Juan Diego Quintero, vinculado al equipo de desarrollo (Netcompany INEOS Racing Academy), quien podría tener la oportunidad de compartir escenario con las principales figuras de la estructura británica en una de las carreras más importantes del calendario americano.

De concretarse estas participaciones, el Netcompany INEOS podría convertirse en uno de los grandes atractivos de la quinta edición del Tour Colombia, con una destacada representación nacional y corredores de amplia trayectoria internacional.

Con esta confirmación,la escuadra británica se une al NSN Cycling como los dos primeros equipos internacionales anunciados para el Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027, una edición que buscará nuevamente reunir a figuras del pelotón mundial y proyectar el talento del ciclismo colombiano ante los aficionados del país.

La carrera se disputará entre el 26 y el 31 de enero de 2027, con un recorrido que tendrá como epicentro al departamento de Antioquia.

*Con Información de Fedeciclismo